Rubén Olmo: ''Los espectáculos son como los tatuajes marcan momentos de tu vida''

Todas. Tantos artistas, un espectáculo tan trabajado, esa magia especial que te decía. Estoy con muchas ganas, muy emocionado, ansioso..., es un gran espectáculo. Estoy deseando que el público lo disfrute porque el público manda.

-¿Podría hablarme un poco de la escuela bolera? ¿Le ha querido hacer un homenaje de alguna forma?

Es la danza más especial desde el siglo XVIII. Es complicado que una escuela privada la tenga y la trabaje. Es muy complicada y ahora se tira más al flamenco porque es lo que más se vende. Hemos creado una nueva partitura y una nueva coreografía basadas en maestros de esta escuela. Se busca invocar, como bien representa nuestro programa, a estos maestros para seguir creciendo en este estilo.

-Hábleme un poco de la figura de Mario Maya.

-Este espectáculo en Granada sería muy importante y especial para él, le habría encantado participar. Es la figura masculina más importante del teatro contemporáneo español, para mí. Reivindicó el flamenco y la raza gitana como nadie por encima de todo. En la danza es la figura masculina máxima. Con este homenaje se busca demostrar el abanico tan amplio que ofrece el flamenco. De la mano del maestro Maya han salido figuras que han alzado el flamenco como Beatriz Martín, entro muchos otros. Además, trabajar con su viuda ha sido muy bonito, ella está muy ilusionada con el espectáculo.

-¿Desde pequeño supo que quería hacer de la danza su profesión?

Sí, desde siempre. Lo supe en seguida. Desde los dos años y medio. Fue ya con 8 años que quería hacer de esta carrera mi profesión, pero saber que la danza era mi pasión lo se desde siempre.

-¿Cuál es su mayor referente o su mayor inspiración?

Muchos. No solo de la danza española o del flamenco, de toda la danza de todos los estilos tengo referentes. Mis referentes son las personas que me dieron alas y me brindaron las primeras oportunidades. Javier Barón con el que participé en el espectáculo El pájaro negro, Aida Gómez que me dio mi primer solista en el espectáculo Estamos solos, participé en la producción del Teatro de la Zarzuela El barberillo de Lavapiés, coreografiada por el maestro Oller, etc. Son personas que aportaron mucho y forman parte de mi carrera, y les estoy y estaré eternamente agradecido.

-¿Le gustó ser maestro en el Centro Andaluz de Danza?

Me encantó, fue una época preciosa. La pedagogía es algo que me encanta, me siento muy satisfecho de ver el progreso de mis alumnos, de ver como han alcanzado sus logros, verlos en cartel. La pedagogía me aporta mucha satisfacción. Pero me da mucha pena ver como se ha perdido el Centro sin razón, no lo entiendo. Era un impulso para los jóvenes artistas, era de todos.

-Hábleme un poco de su compañía.

Empecé desde muy joven, con muchas expectativas. Sentía la necesidad de contar otras cosas distintas. Hice Pinocchio, por ejemplo, que tuvo muy buena acogida y mucho éxito. Pude trabajar sobre los cuentos de terror de Edgar Allan Poe. He realizado muchos espectáculos con grandes bailarines. Es una compañía de la que se habla aún, eso es importantísimo y un orgullo.

-¿Cuál es el premio que ha recibido del que se siente más orgulloso, o le tiene un cariño especial?

El Premio Nacional de Danza fue muy especial para mí porque me dio impulso para seguir trabajando. Al de Hijo Predilecto de Sevilla le tengo mucho cariño también, es mi tierra y fue un día precioso que recordaré siempre. Que se reconozca tu esfuerzo y tu trabajo siempre hace ilusión, pero si encima es en tu ciudad es todo un orgullo. Son los dos que fueron más especiales porque vinieron en momentos claves, en momentos justos para impulsarme.

-¿Cómo fue pasar de ser del cuerpo de baile a ser el director?

-Fue mucho trabajo y mucha lucha, mucha tenacidad sobre todo. Nunca me lo planteé. Siempre he querido contar mis historias, pero la profesión te va colocando.

''Mi aval es mi trabajo.''

-Hábleme de los talleres y el proyecto pedagógico que ofrecéis de interpretación y creación para los profesionales de la danza.

Los talleres son maravillosos, generan mucho público nuevo. A veces me da pena que la danza española sea tan desconocida o que solo se conozca el flamenco. Estos talleres son para todos los públicos, para que sepan que es el folclore español, la escuela bolera, la danza estilizada, etc. La danza de nuestro país nos hace únicos. Va por todos lados. Pretendemos mostrar cómo se trabaja en el Ballet Nacional y cuál es la danza de nuestro país. Se está haciendo un gran trabajo y de ahí que haya mucho público nuevo. A los niños se les abre un camino y se les despierta el interés.

-¿Cuál es el espectáculo que más ha disfrutado?

Cada uno viene en un momento justo de la vida. Yo no tengo tatuajes, mis obras son mis tatuajes. Pero ahora mismo te diría que este último montaje La Bella Otero, realizado en pleno pico de pandemia nos ha hecho sentirnos orgullosos de ir superando todos los obstáculos del momento, es especial y será más reconocido por eso.

''Los espectáculos son como los tatuajes, representan y marcan momentos de tu vida.''

-Cuénteme, ¿es supersticioso o hace alguna rutina o ritual antes de cada actuación o cada ensayo?

-Antes más que ahora, ya no tanto. Me acogía a todo, a mis santos, a todo. Creo que cuando eres joven y tienes menos experiencia es más habitual. Mi ritual es la concentración máxima la hora de antes de actuar. La concentración y la confianza en el trabajo que has hecho previamente son la clave para mí.

-Finalmente, ¿qué es lo que más le gusta hacer después de cada actuación?

Después de actuar te quedas vacío tras tanta intensidad y empieza el hambre. Los días de antes con los nervios y los ensayos previos comes mal, poco y tarde. Quieres atender al público después de dos horas de actuación e irte a cenar.