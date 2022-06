Lucas Macías: "Me atraía el sentimiento de hacer música sin que fuese a través de un instrumento"

La Orquesta Ciudad de Granada ofrece un concierto este miércoles en el Palacio de Carlos V a las 22:30 horas, con Tabea Zimmermann como solista de lujo y con usted en el podio, que debuta como director en el Festival. Vais a tocar tres canciones ¿Tienen algo en común? ¿Por qué las habéis escogido?

La primera será el Albaicín, de Iberia escrita por Isaac Albéniz para piano, en una transcripción de Francisco Guerrero para una orquesta grande. Habíamos pensado esta obra porque el Albaicín es un barrio tan mítico, en el que por cierto me quedo yo cuando vengo a Granada. La segunda obra será un concierto para viola que se llama Cantes Antiguos en el flamenco del compositor Mauricio Sotelo, que es un gran amigo de la persona a la que está dedicada el concierto, que es la gran violista Tabea Zimmermann. Como dice el título se trata de un periplo por todos los palos del flamenco, seguidillas, alegrías, bulerías, etc. El estreno será aquí y para acabar haremos la obra Don Quixote, del compositor Richard Strauss.

Entre las canciones hay cantes flamencos ¿Hay alguna diferencia a la hora de tocar temas flamencos con instrumentos que no son del género?

Claro, para nosotros fue realmente un reto porque viniendo del mundo clásico, siendo una orquesta de música clásica pues los ritmos, el swing de la música, nos resulta un desafío. Pero es realmente una maravilla, esta orquesta tiene mucha relación con el flamenco y ellos se sienten muy familiarizados con este género. Es una bella oportunidad que tenemos como orquesta clásica de tocar obras flamencas.

¿Qué es lo que le atrae del flamenco?

A mí todo. Los diferentes ritmos, el swing de la música, la carga expresiva de la música, lo que llega al corazón. Las diferencias que hay entre los tipos de palos, hay una variedad de ritmos y una riqueza tremenda. Incluso por provincias hay diferencias, es una joya.

Yo empecé tocando el oboe, y mi profesor era el primer oboe de la Orquesta Ciudad de Granada

Es director artístico de la OCG ¿Qué diferencia hay entre un director al uso y un director artístico?

El director artístico marca las pautas artísticas. Toma las decisiones también, y junto a la orquesta programa la temporada. Se ocupa de qué director viene, qué solista toca, que repertorio se interpreta, etc. Un director invitado viene, dirige su semana y se va, pero el director artístico es el responsable artístico de la orquesta.

¿Desde cuando trabaja con la OCG? ¿Cómo ha sido su experiencia hasta ahora?

Llevo dos años, comencé en 2020. La experiencia es muy positiva, muy especial, muy enriquecedora porque es un grupo muy profesional y comprometido con su trabajo que tiene mucho nivel. Aún así no deja de ser un reto encararse a un nuevo programa, el ensayarlo e interpretarlo. Yo empecé tocando el oboe, y mi profesor era el primer oboe de la Orquesta Ciudad de Granada. Mi padre me traía aquí desde Huelva a tomar clases y yo siempre me quedaba a los conciertos de temporada de la orquesta. Prácticamente fue la primera orquesta que escuché en toda mi vida. Escuché las sinfonías de Beethoven, de Mozart, etc. Para mí es siempre muy especial escuchar la orquesta y estar aquí como director artístico y titular.

¿Qué le hizo convertirse en director?

El repertorio principalmente, hay tantas canciones que se pueden hacer como director que no se pueden hacer como oboísta… Tenemos un repertorio bastante pequeño y yo quería tocar obras de Schumann, Brahms, Strauss, Bachner… Aparte me atraía el sentimiento de hacer música sin que fuese a través de un instrumento. Tomé la decisión de dejar la orquesta y me fui a estudiar dirección en Viena.

Estoy muy contento de debutar este año en el festival

También es oboísta ¿Qué disfruta más dirigir o interpretar con el oboe?

Yo disfruto más dirigiendo, ya que no tengo que tocar y puedo disfrutar más de la música. Hace dos semanas toqué en un concierto y tengo que aceptar que fue un momento muy especial y personal. Es un instrumento que toco desde hace treinta y cuatro años y tocarlo es como volver a casa.

Si hay algo que no le he preguntado que me quiera comentar...

Estoy muy contento de debutar este año en el festival. He venido como alumno a los cursos, como primer oboe del Concertgebouw de Amsterdam y ahora puedo debutar como director con mi orquesta. La primera vez que vine al festival fue en el año noventa y tres, prácticamente hace treinta años.