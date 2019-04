Por nuestros derechos y libertades

Los granadinos y granadinas tienen que echarse a la calle este miércoles, 1º de Mayo, para defender entre todos y todas los derechos perdidos, o más bien arrebatados por las políticas de derechas y neoliberales.

Hay que salir a la calle y enarbolar la bandera de la reivindicación en favor de igualdad, mejor empleo, mayores salarios y pensiones dignas. No se puede permitir que el Gobierno nos siga recortando el presente con la excusa de “asegurarnos” el futuro.

Nadie puede negar que la situación de las familias sigue siendo complicada, por ello no podemos creernos los “caramelos envenenados” de este Gobierno con sus promesas: pese a las supuestas mejoras de las que presume el Ejecutivo central en materia laboral, tenemos que denunciar que los empresarios granadinos no quieren revertir sus beneficios a los trabajadores granadinos y granadinas, cuando han sido estos los que han soportado el mayor peso de los diez años de crisis.

Las manifestaciones del Día del Trabajo convocadas por UGT, de forma conjunta con Comisiones Obreras, deben ser la expresión del malestar ciudadano, ante el reparto desigual de la riqueza que se está generando, Si tal y como han señalado los expertos, la economía española lleva cuatro años de recuperación, ese crecimiento se debe repartir entre los trabajadores y las trabajadoras.

La recuperación económica está llegando solo las empresas con unos beneficios de más de 37.000 millones de euros en los últimos diez años, pero se invierte 10.000 millones menos en salarios. Esto hace que nuestro país lidere ya alguno de los rankings más vergonzosos, como el de la desigualdad social y el del riesgo de la exclusión social.

Y sin embargo, la precariedad laboral se ha instalado en el mercado de trabajo, y la creación de puestos de trabajo se basa, en muchos casos, en contratos de días o de semanas.

Hay un 91% de empleo generado que es de bajo contenido tecnológico y hay que tener en cuenta que estamos a las puertas de la digitalización. No estamos preparados para este tipo de empleo, además, en las empresas tecnológicas se prefiere contratar a los hombres, ya que ocupan el 84% de los trabajos en este tipo de empresas.

En las últimas décadas hemos asistido a cambios importantes en el mercado laboral; es cierto que la tasa de incremento de mujeres en el mundo laboral se ha incrementado, pero la tarea de llegar a la igualdad está incompleta. A estas alturas las desigualdades que aun existen entre hombres y mujeres, aún palpables y muy evidentes, parecen hoy más injustas que ayer. No estamos a la altura de las circunstancias y España se sitúa a la cola de la Unión Europea en lo que respecta a la igualdad laboral entre hombres y mujeres: no solo se ha agravado el nivel de discriminación de las mujeres en el mercado laboral, sino que además nuestro país figura siempre en los primeros puestos de las tasa de paro femenino.

El camino sigue siendo largo y debe pasar, necesariamente, por todos los peldaños; desde la educación de los más pequeños a las medidas en pro de la conciliación laboral por parte de las administraciones y las empresas.

Además, este 1º de Mayo es muy importante, especialmente para los pensionistas, a pesar del acuerdo del PNV con el PP. Y es que no cumple las exigencias que nos habíamos marcado los Sindicatos, como derogar el factor de sostenibilidad, que lo único que se ha hecho es retrasarlo hasta el año 2023.

Anunciar un aumento de las pensiones mínimas en un 3% no da para vivir a muchos jubilados y pensionistas, que además cuando deberían alcanzar a un salario digno. Es posible mejorar, dentro del Pacto de Toledo, los ingresos del Sistema y que permitan una revalorización justa y suficiente de las pensiones.

El Sistema Público de Pensiones es perfectamente viable; el gran problema es que tenemos un Gobierno que demuestra no tener ningún interés en mantener su sostenibilidad y amedrenta a la ciudadanía con que no hay dinero para pagar las pensiones, y mientras que por un lado ha “vaciado” la hucha de las pensiones dedicando ese dinero a otros fines, anima a invertir en planes de pensiones privados.

No nos relajamos y no bajamos los brazos en la lucha de los derechos y libertadas que nos han quitado durante estos últimos años. No hay que olvidar que estamos en un momento cercano a las elecciones y hay que “apretar” a los que nos gobiernan para que escuchen y reconozcan las reivindicaciones laborales y sociales de la ciudadanía. Pedimos a los hombres, a las mujeres, a los jóvenes, a los pensionistas… a la ciudadanía general, que se eche a la calle este 1º de mayo. para decir alto y claro al Gobierno central que debe gobernar mirando la ciudadanía, mirando a los que menos tienen.