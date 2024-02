2008: El año en el que unas sesenta personas al día se quedaban sin trabajo

En 2008 alrededor de 60 personas al día se quedaban sin trabajo en la provincia de Granada. El paro llegó a alcanzar ese año un récord histórico. Casi 70.000 personas estaban en las listas de desempleo y para muchos granadinos llegar a fin de mes era como subir al Veleta en bicicleta. En las oficinas del INEM, convertidas en valles de lágrimas, se podían encontrar verdaderos dramas de personas que más que vivir estaban sobreviviendo. Cáritas dio a conocer un informe en el que decía que más de 7.000 granadinos vivían al borde de la pobreza o en situación de exclusión total. En ese año bajó hasta un cuatro por ciento la cifra de los trabajadores autónomos y lejos de caminar hacia el pleno empleo, se avanzaba, como los kamikazes, en dirección contraria. Un desastre. La culpa la tenía sobre todo la construcción debido a la burbuja inmobiliaria que alguien había pinchado. Y lo malo es que lo analistas financieros decían que lo peor estaba aún por llegar. La burbuja crediticia había reventado en todo el mundo y unos mercados financieros en pánico cerraron el acceso a la liquidez. En España había pinchado la burbuja del ladrillo, sobre la que había cabalgado la economía nacional en los años precedentes.

Y, por si fuera poco, en junio de ese año las huelgas y la conflictividad laboral consiguieron poner a la provincia granadina al borde del colapso, sobre todo por el paro de los camioneros, que protestaban por su situación laboral y por la subida del carburante. A primeros de junio cientos de transportistas bloquearon el reparto de mercancías y causaron y atascos monumentales en las principales vías de comunicación de la provincia. La circunvalación quedó literalmente atascada. Uno de los huelguistas que formaba parte de un piquete, Julio Cervilla, murió atropellado por una furgoneta de reparto, lo que hizo que se recrudeciera el conflicto. Lo dicho, un año para olvidar.

Aunque para un granadino en concreto fue sin duda el mejor año de su vida porque ganó al euromillón casi 77 millones de euros, el premio más grande conseguido en España. El boleto se había sellado en la localidad de Montefrío y hacia allí se fue una legión de periodistas y directores de banco a intentar localizar al afortunado. Durante varias semanas nadie supo quién había sido ganador de ese fortunón, por lo que se dispararon las versiones sobre la identidad del mismo. Hasta que la luz pública, esa que siempre termina por alumbrar el misterio, descubrió que se trataba del bedel del Colegio de La Paz. El hombre siguió trabajando en el centro para intentar disimular que era el nuevo multimillonario, hasta que se despidió y buscó nuevos aires fuera del pueblo. Normal.

El llamado efecto Montefrío de los juegos de azar, permitió que, a pesar de la crisis (o debido a ella), los granadinos fuéramos los andaluces que más invirtiéramos en los sorteos ese año. Vayamos a pollas. Las apuestas en juegos de azar crecieron un 31 por ciento, el mismo porcentaje en el que crecieron los efectos de impagados en las empresas granadinas. Solo en los seis primeros meses del año, los granadinos se gastaron en los juegos que controla el Estado 69.419.743 euros. Un montante que no incluye lo que se gastaron en la Once, por citar un ejemplo. Esa cantidad supuso un aumento del 4,52 por ciento con respecto al año anterior, un incremento que en principio puedo pasar por escaso pero que significa triplicar el gasto nacional en este capítulo. Es curioso, ese año las ventas de todos los productos cayeron excepto el de las loterías. Señal de que para muchos granadinos los juegos de azar se convirtieron en la esperanza de salir de la miseria.

La Operación Genil

Los que no ganaban en los juegos de azar se las ingeniaban para sobrevivir, pero también para delinquir. Ese año se llevó a cabo lo que se llamó Operación Genil, en la que investigó un fraude masivo a la Seguridad Social en la que estuvieron implicadas casi dos mil personas. Fueron detenidas casi un centenar de ellas por haber defraudado a la Seguridad Social al obtener de forma irregular prestaciones o subsidio de desempleo. La estafa fue orquestada por un empresario de la construcción y su socio, que ofrecían a cambio de dinero contratos falsos a vecinos de Almanjáyar para luego poder cobrar el paro. Estos listillos llegaron a defraudar casi 4 millones de euros.

En 2008 se dio a conocer el fallo del llamado Caso Los Cármenes, un asunto que provocó ríos de tinta durante años en Granada. Los que se sentaron en el banquillo (tres directivos del Granada CF y varios constructores) estaban acusados de delitos societarios, estafa, falsedad y maquinación para alterar el precio en la venta del antiguo campo de fútbol de los Cármenes. Los constructores habían formado la sociedad Lazasur para quedarse con los terrenos del campo de fútbol. Según la investigación del juez Miguel Ángel del Arco, que acumuló un sumario de aproximadamente 7.000 folios, la subasta del viejo estadio fue una operación para beneficiar a un único grupo urbanístico y excluir a otros. Después de una década de instrucción, la Audiencia al final no vio culpables en este caso y dictó una sentencia absolutoria para los acusados.

El que sí fue condenado ese año por el Supremo fue el Ayuntamiento de Granada. El consistorio se vio obligado a pagar 18 millones de euros a los propietarios de unos terrenos que le habían sido ilegalmente expropiados en el Campus de la Salud. Eso fue en 1998, cuando gobernada Díaz Berbel, pero la sentencia del Supremo salió diez años después. Los terrenos expropiados eran en principio para edificios administrativos, pero luego hicieron pisos. Un ejemplo más de la chapucera política urbanística de la época.

Y ya que estamos en el terreno judicial, hay que destacar ese año la condena a una jueza de Motril, Adelina Entrena, que se vio obligada a pagar 103.000 euros a un preso que estuvo 455 días en la cárcel por un delito del que había sido absuelto. A la jueza, que también se le suspendió de empleo y sueldo, se le olvidó firmar el documento para liberar al susodicho. El abogado que la defendía en el juicio dijo que no solo había sido un fallo de la magistrada, sino también del funcionario judicial y de la secretaria. El preso, José Campoy, que había sido procesado en numerosos casos por robo con violencia, se encontró de pronto con más de 100.000 euros sin necesidad de robar más. Lo que son las cosas: ¡Un juez pagando a un delincuente!

No fue ese el único fallo judicial ese año. A un pederasta acusado de matar a una niña se le dejó en libertad a pesar de que debía estar en prisión con una condena firme. Y es que 2008 pasará a la historia en el que la propia Justicia, el mismo sistema, fue el protagonista y no por sus bondades o logros, sino por todo lo contrario, por sus carencias estructurales que alimentaron el escándalo y la protesta de quienes formaban parte de él. Además, estaba el colapso en un sistema que hacía que la maquinaria judicial fuera demasiado despacio. Un ejemplo: a mediados de 2008 en los seis juzgados de lo Penal acumulaban 2.500 sentencias firmes sin ejecutar.

Pero ese año no solo falló la Justicia. En febrero de 2008 la Delegación de Tráfico de Granada envió una multa a Juan González, vecino de Santa Fe, por conducir ebrio. Estaba claro que era un error porque Juan González no bebía nunca, no tenía carnet de conducir, carecía de coche y… ¡era ciego!

Obras del Metro

2008 era el año en el que los políticos habían puesto el ojo para inaugurar el ansiado metro ligero. Pedro Julián Lara, delegado de Obras Públicas y el por entonces alcalde de Granada, Jesús Quero, así lo habían anunciado en una rueda de prensa celebrada en noviembre de 1998 para presentar el proyecto. "El metro era una entelequia, pero ya no lo es", dijo Jesús Quero. Pero llegó 2008 y las obras del metro no habían hecho nada más que empezar. Las disputas políticas y las discusiones estériles habían retrasado el proyecto varios años. En 2008 se iniciaron las obras en el Camino de Ronda y en la Avenida de América y al año siguiente en Méndez Núñez, obras que ocasionaron el lógico desbarajuste del tráfico en la ciudad. El metro en ese año ya empezó a parecerse a lo que se pretendía: una línea que uniría Armilla con Albolote. Atrás quedaban algunos episodios ridículos como aquella vez que anunciaron la utilización de un geo-radar más moderno del mercado para sondear el terreno y nada más pinchar en el Camino de Ronda se dieron cuenta de que habían taladrado una tubería de gas. Hubo que desalojar a cinco edificios. El del geo-radar quedó como Cagancho en Almagro.

Como quedó el ministro de Fomento José Blanco cuando en el Palacio de Congresos, en una campaña electoral, dijo que "Zapatero vendrá a Granada en AVE en el 2007". Pero en 2008, cuando el AVE debería llevar un año funcionando según el ministro, en Granada todavía seguíamos debatiendo cómo sería la estación, cuánto costaría y cómo se pagaría. Después se dio como fecha buena 2013, pero no fue hasta 2019 cuando se iba a inaugurar.

Pero es que, ya se sabe, cuando hay elecciones los políticos dicen muchas tonterías y hacen promesas que saben que no se van a cumplir. En 2008, el 9 de marzo concretamente, hubo elecciones generales y autonómicas. La provincia de Granada volvió a otorgar la victoria electoral al PSOE, con mayoría absoluta en los comicios generales y un fuerte descenso con respecto a los datos de 2004 en los autonómicos. Así que ambos partidos tenían algo que festejar. El PP celebró los resultados como si de una victoria se tratara, mientras que en el PSOE no se cansaban en insistir que habían sido los mejores resultados conseguidos por el partido en todas las citas electorales. Todo era cuestión de ver la botella medio llena o medio vacía. Y en este caso los dos partidos la veían llena. En España seguiría gobernando José Luis Rodríguez Zapatero y en Andalucía Manuel Chaves.

En el terreno municipal, ese año José Torres Hurtado, afianzado ya totalmente en el Alcaldía, buscó el consenso con el grupo socialista para llevar a cabo pactos ante los grandes retos que tenía la ciudad: El metro, el AVE, el cierre del anillo o nuevos temas como el Milenio de Granada. Consiguió el diálogo en este sentido con Torres Vela, el candidato socialista que había perdido en las elecciones municipales y que ahora era concejal. Pero al año justo de los comicios municipales, Javier Torres Vela, que lo había sido todo en política, dijo que renunciaba no solo a la concejalía, sino a todos los cargos orgánicos en el partido y a la actividad política. "Ya soy pasado", dijo Torres Vela en la rueda de prensa. Habían sido 30 años dedicados a la política, en la que había sido presidente del Parlamento andaluz, consejero de Cultura y varias veces diputado. Torres Vela volvió a su pueblo, Pozo Alcón, a plantar tomates.

50 años de museo

2008 será un importante año para el Museo de Bellas Artes. En enero se reabría tras una larga espera de cuatro años en los que se llevaron a cabo obras de reforma, climatización y adecuación museística. También ese año celebró su cincuentenario con la exposición temporal De palacio a museo, que explicaba los pasos que se dieron para establecer una pinacoteca en el palacio de Carlos V. En el Museo de Bellas Artes de Granada se pueden ver cuadros de Gómez Moreno, Rusiñol, López Mezquita, Gabriel Morcillo, Juan Cristóbal, Sánchez Cotán y Mariano Fortuny, entre otros.

Entre febrero y marzo, los granadinos pudieron ver las obras del escultor francés Auguste Rodin en plena Puerta Real. Fueron siete esculturas de bronces, entre ellas la famosa El pensador, la que representa a un hombre sentado en una roca con la mano en la barbilla. A El pensador le acompañaban seis trabajos de Los burgueses de Calais, que narran la Guerra de los cien años. Resultó una propuesta fresca, rompedora, en la que se demostraría que a veces el arte luce más en la calle que en los museos.

El premio García Lorca Ciudad de Granada de poesía fue para el poeta hispano-mexicano Tomás Segovia y el Hay Festival trajo a Granada a Umberto Eco y a Paul Preston. En mayo vino a tocar a Atarfe el músico Roger Water, líder de la mítica banda Pink Floyd. Las 20.000 entradas previstas se vendieron en una hora.

Aunque seguramente lo más mediático en el terreno cultural ese año fue el rifirrafe entre el poeta Luis García Montero y el profesor José Antonio Fortes que acabó en un juicio. Luis García Montero escribió una columna en El País titulada Un profesor perturbado en la que ponía a parir a Fortes por considerar que utilizaba sus clases para decir barbaridades sobre García Lorca y también para arremeter contra él y otros compañeros de departamento. El juez condenó a García Montero a 1.800 euros de multa y pagar una indemnización de 3.000 euros por un delito de injurias graves con publicidad. Fortes dijo que se iba a gastar los 3.000 euros de la indemnización en unas cortinas y Luis García Montero anunció al día siguiente de conocer la sentencia que dejaba la Universidad.

En el año 2008 se llevó a cabo la restauración del popular Cristo de las Azucenas, más conocido por el Cristo de las Lañas. Este Cristo de piedra fue destrozado y fusilado por los republicanos en el año 1932. Los vecinos cogieron los trozos y los guardaron en sus casas. Al terminar la guerra civil, los vecinos solicitaron la ayuda de un gitano llamado Francisco Bustamante, que se dedicaba a lañar lebrillos, para restaurar la imagen. Con toda la buena voluntad del mundo el gitano grapó los trozos de piedra como si fuese un lebrillo más. De ahí el apodo del Cristo de las Lañas. Fue en 2008 cuando le quitaron "los puntos de sutura" y desde entonces se luce gozoso en su peana de piedra, en pleno San Miguel Bajo.

En deportes casi nada que reseñar. El Granada 74 descendió de categoría y tanto este equipo como el Granada CF no gozaron durante esa temporada de salud ni en lo económico ni en lo deportivo. El Cebé sí pudo quedarse un año más en la máxima categoría.