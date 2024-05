2023: Un año muy caluroso en el que Granada tuvo por primera vez una alcaldesa

El verano del 2023 fue el más caluroso en Granada desde que la Agencia Estatal de Meteorología tiene registros. En el mes de agosto el promedio de la temperatura en la provincia fue de 38,7 grados, lo que superaba en un grado al año anterior. El promedio de julio fue de 39 grados. Desde el 23 de junio al 26 de agosto no hubo ni un solo día que se bajara de los 36 grados, como si Dios hubiera enchufado el secador de pelo y no lo hubiera apagado en todo ese tiempo. Los helados se derretían antes de llegar al paladar.

Climatología aparte, 2023 fue un año en el que cuatro mujeres acapararon la atención de los granadinos. En las elecciones de mayo Marifrán Carazo se convirtió en la primera alcaldesa de Granada. En Maracena, la concejala Vanessa Romero estuvo en todos los telediarios durante varios días debido a que fue secuestrada por el novio de su amiga la alcaldesa. La tercera mujer que fue pasto del interés del público fue la espeleóloga Beatriz Flamini, que estuvo 500 días aislada en una cueva de Gualchos para cubrir un reto personal y hacer un documental. Y la cuarta la atleta de Orce María Pérez, que fue proclamada en Hungría bicampeona del mundo de marcha. Empecemos por Marifrán Carazo. Consiguió la alcaldía en las elecciones municipales celebradas en mayo. Los populares ganaron con mayoría absoluta (15 concejales) los comicios locales y Marifrán Carazo, que había sido consejera de Fomento del Gobierno andaluz, se convirtió en la primera alcaldesa de la historia de la capital granadina. Pese a perder el bastón de mando, el PSOE logró en esas elecciones igualar sus resultados de 2019 obteniendo un concejal más (10), pero la división de las izquierdas, que se quedaron sin representantes y la desaparición de Ciudadanos, decantaron la balanza en favor de los populares. Vox empeoró con respecto a 2019 y perdió un edil. Desde tiempos de Torres Hurtado no se recordaba en la capital un triunfo tan contundente en unas elecciones municipales. Algunas encuestas habían vaticinado el triunfo de la exconsejera de Fomento, pero ninguna había pronosticado una mayoría tan cualificada. En la Diputación también ganaron los populares y fue elegido presidente Francis Rodríguez.

Un secuestro muy raro

El culebrón del año se escenificó en Maracena. En febrero de 2023, Vanessa Romero, una concejala socialista de la citada localidad, fue secuestrada en la puerta del colegio donde acababa de dejar a sus hijos. El secuestrador no era ningún extraño: era la pareja de la alcaldesa del municipio, también del PSOE. Con la excusa de que se le había estropeado el coche, Pedro Gómez, pues así se llamaba la pareja de la alcaldesa, pidió a Vanessa Romero que lo llevara hasta el Ayuntamiento. Allí empezó un secuestro que duró unas dos horas en las que él amenazó a la concejala con una pistola falsa, la ató con bridas, la obligó a meterse en el maletero del vehículo, la dejó sola y encerrada a las afueras de Maracena mientras él regresaba al municipio para comprar un cuchillo y cinta aislante negra en una ferretería. También le dio tiempo hasta de cortarse el pelo en una peluquería cercana. Este secuestro tan chapucero indicó a todas luces que el secuestrador no era muy listo o no estaba en sus cabales. En ese intervalo, Romero consiguió salir del coche y pidió ayuda. Gómez fue detenido a las pocas horas. Ni siquiera opuso resistencia.

El secuestro de la edil precipitó un terremoto político ya que la alcaldesa -que en el momento de los hechos era la pareja de Pedro Gómez-, también fue imputada en la causa; causó el cese temporal del número tres del PSOE andaluz, Noel López; y precipitó un cambio en el gobierno municipal, donde los socialistas habían ejercido el poder desde 2007.

Pedro Gómez estuvo en la cárcel cinco meses, hasta la vista oral en que quedó en libertad provisional. Allí dijo que había secuestrado a la edil porque le habían encargado que le "diera un susto" por la mala relación que tenía con su novia la alcaldesa. La víctima, en su declaración ante el juez, reconoció que durante el tiempo en que permaneció secuestrada, Gómez no paró de recriminarle lo mal que se lo hacía pasar a quien entonces era su novia: "Como lloras, así la he visto yo llorar a ella por tu culpa", dijo Vanessa Romero ante el magistrado.

Paralelamente a la investigación que rodeó al secuestro, el juez abrió otra causa para investigar supuestos ilícitos urbanísticos de los que también se tuvo conocimiento a raíz de las declaraciones de Romero, en las que sostuvo que sus sospechas sobre ciertos expedientes contribuyeron a la enemistad existente entre ella y la entonces alcaldesa. Debido al escándalo, en las elecciones municipales el PSOE perdió la mayoría absoluta y el municipio quedó a merced de un pacto de PP y Vox con dos partidos locales. Normal.

Y vamos con la tercera mujer: Beatriz Flamini. Esta espeleóloga de 49 años entró el 21 de noviembre de 2021 en una cueva de Gualchos y salió el 23 de abril de 2023. Fueron en total 509 días en una oquedad a 70 metros de profundidad. El objetivo de Flamini era permanecer en la cueva sola, en aislamiento, sin referencias de tiempo, sin noticias y sin contacto con el exterior. Con la ayuda de dos espeleólogos del Grupo de Actividades Espeleológicas de Motril, Flamini comía y bebía lo que le entregaban sin contacto en una zona intermedia y gracias a los frontales dedicaba las horas a leer, a pintar, a hacer ejercicio y a grabarse con dos cámaras que le entregó la productora Dokumalia, que prometió hacer una película con su historia. Algunos espeleólogos expertos pusieron en duda su gesta. El secretismo del proyecto, la ausencia de notarios o jueces, los ocho días que estuvo en el exterior o el portátil que utilizaba generaron las consiguientes suspicacias. "Yo no he hecho esto para entrar en ningún libro de los récords, lo he hecho como reto personal", dijo al salir de la cueva.

En cuanto a la deportista oscense María Pérez, en 2022 había pensado en dejar la marcha porque ese año había sido descalificada en los campeonatos del mundo y de Europa. Pero volvió a intentarlo. Una y no más, Santo Tomás, se dijo la atleta. Fue a Budapest a participar en los campeonatos del mundo y consiguió ganar en las pruebas de 20 y 35 kilómetros marcha. "El que la sigue la consigue. El trabajo tiene su recompensa", dijo a los periodistas tras la prueba.

Grandes eventos

2023 estuvo marcado por grandes eventos que se celebraron en Granada. Los días 5 y 6 de octubre se celebró una doble cumbre europea que centró los actos de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Durante esos días, Granada fue el escaparate de un encuentro dividido en dos grandes citas: una reunión de la Comunidad Política Europea y otra informal de los jefes de Estado. En total, medio centenar de mandatarios y 27 jefes de Gobierno. Alrededor de 5.000 efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad conformaron el dispositivo para la cumbre europea, que blindaron fundamentalmente el entorno del Palacio de Congresos y de la Alhambra, los dos escenarios protagonistas de la cita.

Esos días resultó imposible salir a la calle y no ver una patrulla de policía. Una consultora dijo que es como si la ciudad se hubiese gastado 506 millones de euros en publicidad. De lo que se dijo en la cumbre, no trascendió casi nada. SÍ trascendió un posible malestar de la alcaldesa de Granada, ciudad anfitriona de la cumbre, y el presidente de la Junta de Andalucía por no haber sido invitados ni siquiera a la cena de clausura.

Otro día que Granada se llenó de militares fue el tres de junio, que es cuando se celebró el Día de las Fuerzas Armadas. Los actos organizados para esa jornada ayudaron a posicionar a Granada y a Motril en primera página de numerosos medios de comunicación. Más de 1.300 militares, 150 vehículos y 70 aeronaves desfilaron ante los miles de granadinos que se congregaron en el entorno de Severo Ochoa, Plaza Einstein y calle Arabial, respondiendo al inédito despliegue militar, que superó en asistencia a otro tipo de eventos similares acontecidos anteriormente.

Además de los más de 3.100 militares que visitaron la ciudad a lo largo de la semana, se contabilizaron más de 47.000 personas asistentes tanto al desfile como al acto institucional del día 3 de junio. Con respecto a Motril, las actividades incluyeron a once buques de la Armada, dos de la Guardia Civil, una veintena de aeronaves y 2.097 militares que dieron como resultado más de 80.000 asistentes a los actos. Una locura. A Granada le va la marcha… militar.

Otro acontecimiento que requirió la masa del pueblo fue la Procesión Magna de ese año, convocada con motivo del XXXIV Encuentro Nacional de Hermandades y Cofradías y que sacó a la calle a 22 pasos de Semana Santa el día 13 de octubre. Los cronistas semanasanteros se apuraron para calificar el acto como "verdadero acontecimiento histórico" comparado solo con la Passio Granatensis de 2009 y la Magna Mariana de 2013. Cuando hay santos en la calle, siempre hay miles de personas dispuestas a verlos.

Mueren Guillén y Ramos

En 2023 murieron el poeta Rafael Guillén y el periodista Antonio Ramos Espejo. Rafael Guillén tenía 90 años y era el último de una magnífica generación de creadores e intelectuales de los años cincuenta en Granada. Rafael Guillén inició su actividad literaria en 1953 como miembro de Versos libres, un grupo de jóvenes escritores que rompieron el silencio en el que se había sumido la poesía granadina de posguerra tras el asesinato de Federico García Lorca.

Con la colección de poesía Veleta del Sur, que fundó y dirigió cuatro años después junto a su gran amigo José G. Ladrón de Guevara, comenzó a revitalizar el panorama literario en Granada durante el tiempo que se mantuvo activa, hasta 1966. También como editor dirigió en 1982 junto a Francisco Izquierdo la serie de fascículos el Albaicín Los papeles del Carro de San Pedro. Pero fue mucho antes, en 1956, cuando publicó su primer libro de poemas, Antes de la esperanza, con el que inició una extensa trayectoria literaria que le valió en 1994 el Premio Nacional de Literatura por su obra Los estados transparentes. A ese reconocimiento siguieron muchos más como el Premio de la Crítica Andaluza, el Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca o, con anterioridad, el del Círculo de Escritores y Poetas Iberoamericanos de Nueva York, entre otros. Al ganar el Premio Nacional dijo: “Mi poesía es tremendamente granadina. Yo diría que ni siquiera es andaluza. El granadinismo se manifiesta con una concepción de la vida en la que nunca está ajeno el sentido del humor. Y distingo sentido del humor del chiste”.

En cuanto a Antonio Ramos Espejo, era todo un referente en el periodismo andaluz. Tenía 79 años y llevaba ya varios años afectado por el alzheimer. Antonio Ramos, nacido en Alhama de Granada, en donde era Hijo Predilecto, fue director de varias cabeceras andaluzas a lo largo de su amplia trayectoria profesional. Después de ser redactor en Ideal, dirigió Diario de Granada, Diario Córdoba y El Correo de Andalucía, aunque su labor profesional se extendió a otros muchos medios de comunicación como la delegación de la Agencia EFE en Roma y la revista Triunfo, entre otros. Licenciado en Ciencias de la Información y Filosofía y Letras, fue Premio Extraordinario de la Universidad de Sevilla, donde ejerció como profesor, por una tesis doctoral sobre el escritor e hispanista británico Gerald Brenan. Entre otros reconocimientos, en 2007 obtuvo el Premio Andalucía de Periodismo en la modalidad de televisión por un trabajo sobre la transición democrática en Andalucía.

En la Universidad también hubo cambios este año: se marcha la rectora Pilar Aranda y entra Pedro Mercado Pacheco, catedrático de Filosofía del Derecho nacido en la localidad jienense de Arjona en 1964. El nuevo rector recibió el apoyo mayoritario del personal docente e investigador y del personal de administración y servicios y más de cinco mil votos del estudiantado.

Otras noticias de las que hablaron los medios EN 2023 fue la terminación de las obras del eje Arabial-Palencia, la puesta en marcha de la nueva iluminación de los puentes del Darro, la celebración del cuarto centenario de la muerte del arzobispo Pedro de Castro y la del primer aniversario de la muerte de Andrés Manjón. Granada recuperó ese año el edificio del Maristán, que fuera hospital en tiempo de los nazaríes, y en marzo se inauguró frente al campo de fútbol un parque con el nombre del cantante Miguel Ríos. Hubo una propuesta de que llevara el nombre del juez Emilio Calatayud, pero al final ganaron los partidarios de que llevara el nombre del rockero.

En el ámbito deportivo, además del éxito de la deportista María Pérez, hubo otras noticias destacadas como el ascenso de nuevo del Granada CF y la victoria del ciclista almuñequero Carlos Rodríguez, que gana la etapa más dura del tour de Francia, se queda quinto en la famosa competición y se convierte en una de las promesas más firmes del ciclismo español. El 27 de mayo, cuando se certifica que el Granada estaría en Primera División, el jugador Myrto Uzuni le pide a su novia que se case con él en el césped del campo.

Aunque en Deportes sin duda la noticia más destacada (copó todos los telediarios del mundo) tuvo que ver con el motrileño Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, que después de ganar las mujeres el campeonato mundial celebrado en Australia, se tocó los genitales con cierta ostentosidad en el palco de honor y le dio un piquito a la jugadora Jenni Hermoso al ponerle la medalla. La que se le vino encima fue un tsunami de quejas, reivindicaciones y peticiones de dimisión. Con estos gestos el motrileño desataría un terremoto que acabaría con su carrera deportiva y le llevaría a pasarse cada dos por tres por los juzgados.