Abren los colegios en Granada: No es un día cualquiera

Hoy no ha sido un día cualquiera. Unos 82.000 escolares se han erigido en protagonistas de un atípico inicio de curso, con el permiso de la pandemia del coronavirus. El mismo motivo que les dejó sin clase el pasado 13 de marzo es a día de hoy motivo de dudas, incertidumbres y críticas. Por lo pronto, en los más de 9.000 test serológicos realizados antes de comenzar las clases se registraron quince positivos que debieron ser confirmados por PCR. Por otro lado, en el Nuestra Señora del Amparo de Darro y en el CPR El Pinar, de Pinos del Valle, sendos casos de Covid han obligado a iniciar las clases de forma telemática. Los claustros de estos dos colegios están en cuarentena. En otra escuela, en Huétor Vega, hoy únicamente estrenaron el curso los de sexto de Primaria. El resto se incorporará progresivamente en los próximos días como medida de precaución tras otro caso de positivo por Covid. El centro ha sido desinfectado por el Ayuntamiento y en el mensaje enviado a las familias se lanza un mensaje de tranquilidad.

En Pinos del Valle son once los maestros confinados y medio centenar los niños que se han quedado en casa. Recibirán clase a distancia presumiblemente hasta el día 21, jornada en la que los docentes habrán cumplido con los 14 días de cuarentena.

Por otro lado, ayer miércoles los interinos (unos 400) convocados para cubrir las primeras sustituciones, vacantes y apoyos Covid del curso recibieron los mensajes que les indican que en estos días (con el curso ya en marcha) se les harán los test serológicos. Los que hoy se incorporaron a sus centros no habrían pasado estas pruebas, de las que se les avisó ayer. Una situación similar se vivió a primeros de septiembre, cuando los exámenes extraordinarios presenciales se realizaron sin que los docentes de instituto hubieran pasado el test.

Aplausos Algunas familias en el CEIP Alcazaba de Granada no pudieron evitar aplaudir en el primer día de clase tras seis meses de obligada estancia en casa. Como en muchos centros, la jornada fue con horario reducido.

Pero no sólo de Covid vive el primer día de clase. En otros centros se han tenido que adaptar a los ritmos de las obras que se han ejecutado en estos días. Así, en el Sierra Elvira se ha determinado que será mañana cuando estrenen año académico los alumnos del primer ciclo de Primaria, unos 125 niños. Los aseos no están a punto y “por higiene” y “seguridad” se echará mano de la flexibilidad horaria que permite la Consejería en estos primeros días de clase.

También hubo docentes que no acudieron a las aulas. Según el dato facilitado por la Junta, el 99% de los maestros sí se presentaron en sus puestos, mientras que el 1% restante no. Son los datos de la Administración “en referente a la huelga”. Ya hay más convocatorias para la próxima semana. Los sindicatos mayoritarios y las asociaciones de padres preparan movilizaciones de cara al 18 de septiembre, jornada en la que ya se habrán incorporado el resto de etapas no universitarias. Las concentraciones y paros educativos tienen como objetivo reclamar más medios y recursos y exigir entornos escolares seguros. Las secundan CCOO, CSIF, ANPE, Ustea o CGT y colectivos como Fampa Alhambra.

En respuesta a estos movimientos, la delegada territorial de la Consejería de Educación y Deporte, Ana Berrocal, difundió un mensaje de audio en el que expresó que en este inicio de curso hay “más ganas que nunca”, pidió no trasladar “los miedos de los adultos” a los niños y manifestó que es necesario “colaborar para que se sientan seguros”.

Para la presidenta de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Fampa Alhambra), Rosa Funes, “tendremos que aprender todos” las nuevas rutinas escolares. Pese a las señalizaciones y las advertencias hubo una presencia notable de familias a las puertas de los colegios. Dentro, el orden y el seguimiento de las normas fue la tónica. Así lo asegura el presidente provincial de la Asociación Andaluza de Directores de Centros Públicos de Educación Infantil, Primaria y Residencias Escolares (Asadipre), Dimas Martín. “Los niños se han portado estupendamente”.

El hecho de que la entrada a los centros fuera escalonada y con horario reducido (en algunos se comenzó a las diez de la mañana, en otros a las doce) propició que no hubieran grandes problemas de tráfico. Mañana viernes, en la segunda jornada, con toda probabilidad se recuperen las aglomeraciones y las retenciones de tráfico en los puntos más conflictivos de Granada a la hora de entrada de los niños, las nueve. Una molestia, sin duda. Pero bendita molestia después de seis meses sin pisar la escuela.