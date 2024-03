La Aemet avisa: Lluvia de sangre en Granada y precipitaciones la tarde del Lunes Santo en estos municipios de Granada

La Agencia Estatal de Meteorología advierte de que las próximas horas estarán marcadas por la calima y la posibilidad de precipitaciones, lo que se traduce en la molesta lluvia de barro, también conocida como lluvia de sangre. Este fenómeno se da por la deposición húmeda del polvo en suspensión.

Está previsto, según la Aemet, que comience a llover este mismo miércoles. El motivo, una dana "en descuelgue" que traerá a la provincia nubes de forma generalizada y chubascos. A primera hora podrá llover en Trevélez y a lo largo del mediodía la inestabilidad se extenderá por toda la provincia. Hay riesgo de tormentas en varios puntos del interior, como Chauchina, Granada, Iznalloz, Diezma o Guadix. La probabilidad de lluvia se alarga hasta primera hora del jueves.

Las nubes seguirán presentes en los siguientes días, jornadas en las que las temperaturas se mantendrán elevadas, por encima de los 25 grados en buena parte de la provincia. El domingo de nuevo se espera lluvia, chubascos débiles que podrían hacer acto de presencia durante la tarde en puntos como Granada capital o zonas de montaña, apunta la previsión de la Agencia.

La DANA que hoy se empezará a descolgar hacia el sur, llegará al entorno de Canarias entre viernes y sábado para luego entre domingo y lunes acercarse a la Península y cruzar hacia el este por el norte de África... pic.twitter.com/EOffENFp97 — AEMET_Andalucía (@AEMET_Andalucia) March 19, 2024

Sí parece seguro que lloverá de forma más generalizada el Lunes Santo. Se esperan precipitaciones desde media mañana en puntos de la Costa y del interior provincial. Estas lluvias, que en un principio parece que no serán copiosas, vendrán acompañadas por un descenso térmico. Así, en el norte no se superarán los quince grados, la máxima será de 17 grados en la capital y en la zona litoral no se llegará a 20.

Esta situación contrasta con los registros de estos días. Como muestra, un dato. La mínima la pasada noche del lunes al martes tuvo como hito los 22 grados de mínima en Castell de Ferro a las 5:20 horas de la madrugada, registro propio del verano. Las mínimas fueron altas en buena parte de la provincia, con 14,7 grados en la capital, 12,9 en Cáñar o 13 en Loja.