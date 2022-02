El Aeropuerto de Granada recibe una distinción por su compromiso de escucha al pasajero

El Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) ha reconocido este jueves el esfuerzo realizado por el Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén durante el pasado 2021 para seguir recabando la opinión de los pasajeros, mediante las encuestas del programa Airport Service Quality a pesar de las dificultades adicionales que ha supuesto la gestión de la pandemia del Covid-19.

Según el consejo internacional, dar voz a los usuarios "nunca ha sido tan importante como ahora", razón por la que puso en marcha el galardón The Voice of the Customer en 2020, con el propósito de reconocer a aquellos aeropuertos que han seguido dando prioridad a la opinión de los pasajeros y que han mantenido el compromiso de escucha de sus opiniones y sugerencias durante la pandemia de Covid-19.

Las encuestas se realizan directamente a los pasajeros y responden a unos cuestionarios en los que se valoran, entre otros temas, las instalaciones, el servicio al cliente, la seguridad o la conciencia ambiental.

Sobre esta cuestión, la empresa encargada de gestionar los aeropuertos en España, Aena, fue invitada como ponente, junto con los aeropuertos de Toronto y Múnich, al Foro Mundial de ASQ para exponer las medidas tomadas y los esfuerzos realizados para retomar la realización de encuestas adaptándose a la pandemia con el uso de tabletas y el protocolo de realización de encuestas sin contacto, entre otras.

El galardón The Voice of the Customer también ha destacado la labor de escucha activa en los aeropuertos de A Coruña, Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Alicante Elche Miguel Hernández, Almería, Asturias, Bilbao, César Manrique Lanzarote, El Hierro, Sevilla, Fuerteventura, Girona-Costa Brava, Gran Canaria, Ibiza, Internacional Región de Murcia, Jerez, Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, La Palma, Melilla, Menorca, Palma de Mallorca, Pamplona, Reus, San Sebastián, Santiago-Rosalía de Castro, Seve Ballesteros-Santander, Málaga-Costa del Sol, Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, Tenerife Sur, Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza.