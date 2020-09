¿Qué pasó con Ana Soria en la corrida de Enrique Ponce en Granada?

"El juvenil Enrique Ponce". Así tituló el crítico de Granada la corrida del diestro valenciano el pasado sábado en la Plaza de Toros de Granada, una cita en la que no faltó en las gradas su novia Ana Soria, la actual reina del papel couché. Ponce cuajó una gran faena y con mejores toros hubiera salido por la puerta grande. Pero Ana Soria tuvo que salir por la puerta de atrás, según distintas informaciones que apuntan que la almeriense dejó a Ponce sólo ante el peligro tras ser abucheada e insultada por el público. Al parecer, le recriminaron ser la bruja mala del cuento de hadas que mantenían Enrique Ponce y Paloma Cuevas.

Pero Ana Soria, que ya ha tenido que salir en más de una ocasión a desmentir informaciones sobre su vida privada, cuando cuando su casero de Granada la acusó de no mantener la higiene en el piso de alquiler, ha publicado una nota en su cuenta de Instagram para desmentir los rumores sobre su abrupta salida del coso de Dóctor Olóriz. "Me fui de la plaza de toros de Granada porque me encontraba mareada y decidí salirme". Todo lo demás es complemente inventado", ha zanjado la joven que ha estudiado Derecho los últimos años en la Universidad de Granada.

"La gente se mostró más que cariñosa conmigo, nada de lo que han dicho es verdad. Gracias a todos los que os habéis preocupado pero ayer fue una tarde muy bonita y no hubo ningún tipo de altercado", ha conclido la joven.