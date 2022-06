Andaluces Levantaos propone crear una Ciudad de la Justicia en la zona Norte de Granada

Andaluces Levantaos ha propuesto la creación de una gran Ciudad de la Justicia en Granada, "acorde a la capitalidad judicial" que la capital posee, lo que supondría el traslado de las instalaciones a la zona Norte para, según la coalición, aprovechar "los grandes espacios que contribuirían a facilitar la accesibilidad y a desatascar el actual eje Caleta-Gran Vía- Plaza Nueva", según ha asegurado el portavoz territorial, Domingo Funes.

La formación, que ya se pronunció exigiendo a la administración la ampliación de salas judiciales en Granada para "agilizar las citaciones y hacer más justa la justicia", ha destacado en su propuesta el valor que ofrece para la ciudad el "descongestionar" el centro y acercar la administración a todos los barrios, así como al resto de usuarios de otras poblaciones de la provincia, que "no solo son la del partido judicial de Granada, sino que además hay que tener en cuenta los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo que dan servicio a toda la provincia".

Funes ha remarcado la experiencia de la Ciudad de la Justicia en otras ciudades como Málaga "donde pese a las reticencias iniciales, hoy por hoy profesionales y población están satisfechos, disponen de unas instalaciones amplias y cómodas y eso se traduce en un mejor servicio".

Del mismo modo, el portavoz de la coalición ha recordado otras experiencias en la ciudad ubicadas en la zona de Joaquina Eguaras como "el edificio administrativo de la Junta de Andalucía, que ha dotado de dinamismo a todo el barrio, distribuyendo los beneficios que este tipo de edificios, con tanto movimiento, generan a su alrededor, y sin lugar a dudas, unificar los diferentes juzgados de Granada en un mismo emplazamiento, que además sea más accesible, es un beneficio para toda la provincia", ha dicho.

Todo ello, ha dicho, sin perder de vista que la sede del TSJA se mantendría en la Real Chancillería, edificio histórico y emblemático en Granada, "como corresponde a la capital judicial de Andalucía y a nuestra larga tradición jurídica".

Desde la coalición han recordado también "la precariedad de las instalaciones actuales", permanentemente denunciadas por los profesionales y "sobre todo por los trabajadores" y han indicado que "hoy por hoy, adaptar las instalaciones, e incluso ampliarlas con edificios anexos, no sería una solución sino un parche cutre y caro, cuando no directamente inviable, que Granada no merece".