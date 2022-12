Aranda, sobre la Agencia: "Si la evaluación no corresponde con la convocatoria, impugnaremos, clarísimamente"

La rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, insiste en que "hasta que no me demuestren lo contrario" Granada era la mejor opción para albergar la sede física de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA). Así lo repitió en declaraciones a Canal Sur donde felicitó de nuevo a Sevilla, elegida para la Agencia Aeroespacial, y Coruña, que ha sido la candidata elegida para la Agencia de IA. En esta entrevista adelantó que si la evaluación no se corresponde con las bases publicadas en la convocatoria, Granada impugnará, "clarísimamente".

"Granada cumplía totalmente con todos los criterios científicos y técnicos que venían en la convocatoria" indicó Aranda, que aseguró que "como científica que soy estoy esperando que me den los resultados de este examen". De este proceso la rectora espera que se explique "por qué" se ha apostado por la elección gallega en detrimento de la candidatura granadina.

Sobre la memoria elaborada desde Granada Aranda destacó que se cumplían "sobradamente" los criterios científicos. "Somos la tercera universidad" europea en IA. También desglosó el trabajo realizado desde los departamentos en cuanto al análisis de los derechos y deberes de la ciudadanía ante las nuevas tecnologías. "Cumplíamos de sobra de sobra".

La UGR, subrayó Aranda, cuenta con una treintena de investigadores altamente citados, mientras que la Autónoma de Madrid cuenta con "quince". Además del buen hacer universitario, la máxima responsable de la UGR insistió en que en los últimos años se ha avanzado en que Granada contara con un ecosistema empresarial "importante". "Se han instalado grandes compañías ligadas a la inteligencia artificial, Indra, Google, T-System...". A estas grandes compañías se suman "las pequeñas y medianas empresas de Granada, que a través de la colaboración con la Cámara de Comercio y la Confederación de Empresarios, estamos consiguiendo ser también ya un polo de desarrollo tecnológico, algo que hace un año podría parecer imposible".

Sobre la otra pata de la candidatura, los datos económicos de la provincia, la rectora reconoció que "desgraciadamente el Granada en la provincia española con mayor índice de desempleo", algo que debería haber jugado en favor de la opción granadina.

Con estos argumentos, Aranda barruntó que "pueden entrar en unas componendas políticas". "Estamos habituados que nos evalúen, evidentemente, saben que los resultados de la Universidad de Granada son incuestionables en todos los ranking aparece como la primera Universidad andaluza y entre las 3 primeras" a nivel nacional", insistió la rectora, que avanzó que "continuamos generando buena ciencia y cumpliendo con nuestra misión". "Si cuando nos entreguen esa evaluación, pues consideramos que realmente no responden a los criterios de la convocatoria, pues tendremos que impugnar, clarísimamente".