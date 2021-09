Asombro en el PP de Granada por la negativa municipal al proyecto de cierre del Anillo de la Circunvalación

La reacción del PP a las críticas del Ayuntamiento al proyecto del cierre de anillo de la Circunvalación ha sido de "asombro". En una nota de prensa, el secretario general de la formación en Granada, Jorge Saavedra, dijo que "es realmente sorprendente la negativa constante del socialismo granadino a todo lo que supone inversión y crecimiento", y lamentó que lo que venía siendo una reivindicación histórica de Granada tope ahora con la negativa del alcalde de Granada por puro interés partidista.

"Tenemos un PSOE que quiere tener paralizada la ciudad frente al avance que ya experimentan otras capitales andaluzas aumentando la brecha ya existente y que ha propiciado 40 años de socialismo donde Granada y su provincia no estaban entre las prioridades del gobierno", afirmó el secretario.

Para Saavedra la postura municipal carece de objetividad alguna y tan solo responde al "no por el no. Aquí solo pierde Granada y los granadinos". Es llamativo que los que enterraron los proyectos e inversiones de Granada durante 40 años vuelvan a hacerlo cuando hay una apuesta decidida del ejecutivo andaluz para que la ciudad cuente con infraestructuras de primera". Asimismo, Saavedra pidió al socialista Francisco Cuenca que deje al nuevo gobierno de la Junta trabajar, estudiar y planificar los proyectos que durante años no fueron capaces de sacar adelante en un claro ejercicio de dejadez con Granada.

Por último, el secretario general recordó que la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha retomado este proyecto con la licitación del estudio informativo y que ahora se determinará la alternativa más viable para su ejecución, no solo económicamente, sino social y medioambientalmente también en el aspecto arqueológico y cultural.