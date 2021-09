El Ayuntamiento de Granada ve "innecesario" el proyecto de cierre del Anillo de la Circunvalación

El Ayuntamiento de Granada considera “innecesaria” la obra de la Ronda Este de la ciudad, el llamado cierre del Anillo de la Circunvalación y consideró más rentable ejecutar más líneas de Metro para evitar el caos circulatorio en el que se convierte la actual Circunvalación en horas punta. El concejal Miguel Ángel Madrid criticó que además, la consejera de Fomento, la granadina Marifrán Carazo, hubiera realizado el anuncio de la salida a licitación de la autovía “sin sentarse a hablar” con el Ayuntamiento.

Así, el edil de Urbanismo espetó que “Granada no necesita ni más VAUS, ni más coches, y mucho menos una autovía que atraviese la Alhambra y un espacio como el Valle del Darro”, el cual se encuentra protegido como Bien de Interés Cultural. Además, recordó a la titular de Fomento que “la línea de Metro actual quitó de la circulación unos 11.000 vehículos diarios, y si la consejera Carazo quiere invertir, ya podría tener avanzado algo más que la licitación de proyectos de nuevas líneas de Metro, y no en una autovía que cuesta un pastizal y que va a mover muy pocos vehículos. Granada no necesita una Ronda Este, necesita más líneas de Metro”, sentenció.

La semana pasada, la delegación de la Junta en Granada anunció la salida a licitación del estudio informativo que propondrá la mejor opción para unir los túneles del Serrallo y la carretera a Sierra Nevada, ya sea con la zona Norte de la capital o con la A-92 con el fin de aliviar el tráfico de la Circunvalación, y una infraestructura siempre polémica por el alto coste que implicaría, debido a las dificultades orográficas, como por atravesar espacios protegidos de alto valor patrimonial y natural. La presentación de ofertas para realizar el estudio acaba pasado mañana.