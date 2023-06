El Ayuntamiento de Granada cambia el rumbo con la AESIA y pedirá medidas cautelares para suspender el procedimiento

Sin las medidas cautelares que harían que se paralizara el expediente y el procedimiento de instalación de la AESIA en Coruña se parara a la espera de la resolución judicial del TS, la demanda fue encaminada a pedir esas calificaciones de Granada y el resto de candidaturas. En el otro recurso que hay interpuesto por este asunto ante el TS, el que puso la sociedad civil Juntos por Granada, sí se pidieron desde primera hora las medidas cautelares de paralización. "Hemos debatido sobre la toma de medidas cautelares y nos hemos remitido a la posición de los juristas, que entienden que hay que atender al criterio técnico y que no ha lugar a las medidas cautelares", ratificó entonces Cuenca.

Ese mismo día, y al lado del alcalde, el delegado del Gobierno de la Junta en Granada, Antonio Granados, se mostró molesto por la decisión. Para la Junta "había que pedir medidas cautelares". "Lo que no pidas el juez no te lo puede dar. Me parece sorprendente que digamos que no", dijo, para informar de que el informe donde se dice que no ha lugar a pedir esas medidas es del 31 de enero "cuando el expediente llegó dos meses después. Se sabía antes de tener el expediente que no íbamos a poner medidas cautelares. Y en Justicia tienes que pedir", aseguró, mostrando su discrepancia en la estrategia procesal a seguir.

Recursos y reclamaciones a una decisión poco transparente

"Una insuficiente conectividad aérea", ese es el motivo que llevó al Gobierno a rechazar la candidatura de Granada para albergar la Agencia de Inteligencia Artificial, pese a que destaca su cercanía al aeropuerto de Málaga y su buena "conectividad ferroviaria y viaria", según constaba en el expediente remitido por el Gobierno central al Tribunal Supremo, tras los recursos puestos por Juntos por Granada, primero, y por el Ayuntamiento de Granada y la Universidad (que terminó retirándose del procedimiento), después.

Una vez concluida esta reunión, fechada el 5 de diciembre del pasado año, el Consejo de Ministros comunicó oficialmente la decisión de elegir la ciudad gallega como sede de la AESIA, además de Sevilla como futura ubicación de la Agencia Espacial. El Gobierno entregó entre la documentación las actas de las reuniones y de la tercera, y última, acta de la Comisión, que concluía con la distribución de un dictamen al Consejo de Ministros para elegir a A Coruña como sede física de la Agencia, una decisión que fue aprobada según se recoge en el acta.

Desde aquel 5 de diciembre, Granada lleva reclamando al Gobierno las notas de cada candidatura ya que la ciudad defendía que la de Granada era la mejor. De hecho, fue calificada como excelente. Pero poco más. No hay por ningún documento información sobre las notas reales de cada aspirante y al final el Gobierno ha terminado reconociendo al TS que no dispone de esa información.

Esta situación hizo que el exalcalde Paco Cuenca se enfrentara a su partido y liderara la reclamación de Granada ante los tribunales para reclamar esas notas. Una reclamación que culminó en abril con la demanda y que todavía sigue viva ahora con el cambio de estrategia procesal por parte del Ayuntamiento para pedir medidas cautelares, cosa que sí hizo Juntos por Granada, la asociación civil que se adelantó al Ayuntamiento y fue la primera en poner los recursos ante el TS, lo que motivó toda la documentación dada por el Gobierno sobre el asunto. Demanda que también sigue abierta y sin resolver a la espera de determinar también la legitimidad de dicha asociación para hacer estas peticiones.