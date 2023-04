Choque entre Junta y Ayuntamiento de Granada por la estrategia procesal en el recurso de la AESIA

El Pacto de los Mártires tiene ya su primer desencuentro. Y aunque sigue vigente, las diferencias de criterio entre Junta y Ayuntamiento por la estrategia procesal a seguir por Granada en el recurso al TS por el proceso de designación de la sede de la AESIA, otorgado a Coruña, se han puesto hoy de manifiesto tras la reunión de los miembros del Pacto en la que se ha tratado la continuación del recurso contra el Gobierno y se ha acordado la interposición de una demanda con la que seguir pidiendo las baremaciones y las calificaciones obtenidas por las candidaturas.

Finalmente, en esa demanda no se pedirán medidas cautelares amparándose el Ayuntamiento, que es quien tiene la competencia para interponer el recurso, en un informe de asesoría jurídica que indica que no ha lugar a reclamar la suspensión del procedimiento. Un informe que se emitió en enero y que ha sido ratificado hace una semana una vez que el Ayuntamiento recibió el expediente del Gobierno. Precisamente esas fechas de los informes hacen llevar a la Junta a pensar que ya estaba decidido de antemano que no se iban a pedir cautelares.

Sin las medidas cautelares que harían que se paralizara el expediente y el procedimiento de instalación de la AESIA en Coruña se parara a la espera de la resolución judicial del TS, la demanda irá encaminada a pedir esas calificaciones de Granada y el resto de candidaturas. La demanda hay de plazo para ponerla hasta el 5 de mayo y se presentará esta misma semana. En el otro recurso que hay interpuesto por este asunto ante el TS, el que puso la sociedad civil Juntos por Granada, sí se pidieron desde primera hora las medidas cautelares de paralización, por lo que podrían aceptarse por el TS en ese otro procedimiento.

"Hemos debatido sobre la toma de medidas cautelares y nos hemos remitido a la posición de los juristas, que entienden que hay que atender al criterio técnico y que no ha lugar a las medidas cautelares", ha ratificado el alcalde de Granada, Paco Cuenca.

El alcalde de Granada ha dicho que el pacto "sigue fuerte y firme en defensa de los intereses" de Granada, por lo que los miembros han ratificado la decisión que ya se tomó el 16 de diciembre sobre reclamar ante el TS este procedimiento. "Hemos tomado la determinación de forma unánime de interponer una demanda ante la decisión del Gobierno en el justo interés de la defensa de Granada", ha dicho Paco Cuenca, que ha subrayado que no es un tema de lucha de territorios ni de ir contra Coruña. Insiste en que "lo único que queremos es conocer el resultado, la baremación. En el informe que avala la interposición de la demanda, hablamos y ratificamos que la documentación no incluye una baremación numérica para cada ciudad, tampoco la puntuación de cada apartado. Además, se califican algunos apartados de excelentes y quedan otros sin calificar de otras ciudades y sin cuantificar", ha explicado. Otro asunto es la cohesión social que se supone que iba a ser esencial y ahí "Granada tendría que tener la máxima puntuación". Además, en el expediente recibido "no hay un análisis proyectivo en alguno de los apartados".

Una vez estudiado el expediente por parte de los servicios jurídicos seguimos pensando que la candidatura de Granada era la que estaba mejor posicionada y una vez leído el expediente no queda duda de que los criterios de dar a otra ciudad no tienen peso. La baremación entendemos que es escasa. El papel del alcalde es defender a Granada. Lo difícil es situarse frente a un gobierno pero mi papel es defender a la ciudad y mi trabajo político por encima de otra cuestión es el interés de Granada".

Además, ha dicho que si el TS considera que el Gobierno actuó con criterios objetivos, "tendrán que demostrarlo. Nosotros seguimos defendiendo el valor de la ciudad".

La divergencia de la Junta: "Ya se tenía todo hecho"

El delegado del Gobierno de la Junta, Antonio Granados, ha afeado en su intervención los plazos y ha dicho que el expediente llegó el 13 de abril y se remitió el pasado viernes a la Junta. Y ha sido claro en el choque de posturas: "Hay un acuerdo de que hay que presentar el recurso y hay divergencia por el alcance". La Junta en Granada se acoge a la petición del presidente andaluz Juanma Moreno de que el Gobierno inicie de cero el procedimiento "ya que estaba cargado de falta de transparencia y había cierta arbitrariedad".

Granado ha dejado claro que la estrategia procesal la lleva el Ayuntamiento, algo que les deja como asistentes a reuniones en las que "ya se tenía todo hecho". "Esto mismo ya lo he hablado dentro, no es deslealtad", ha aclarado al hacerse publica la diferencia de opiniones.

Para la Junta "había que pedir medidas cautelares". "Lo que no pidas el juez no te lo puede dar. Me parece sorprendente que digamos que no", ha dicho, para informar de que el informe donde se dice que no ha lugar a pedir esas medidas es del 31 de enero "cuando el expediente llegó dos meses después. Se sabía antes de tener el expediente que no íbamos a poner medidas cautelares. Y en Justicia tienes que pedir", ha asegurado.

Cuenca ha respondido a estos plazos que ese informe de enero se emitió tras acordarse el recurso al TS y que tras recibir el expediente pidió a los servicios jurídicos que se pronunciaran, ratificando y actualizando ese informe anterior a la vista de la información recibida.

Con todo, Granados ha lanzado el apoyo absoluto de la Junta a la estrategia de Inteligencia Artificial en Granada y "todo este procedimiento en el que Granada tenía opción o no de tener la agencia. "Planteamos que nos hemos encontrado un procedimiento arbitrario, una estrategia que discrepo y llama la atención que si dicen que no hay medidas por que solo son dos contratos que se han hecho, a ver si va a estar descafeinado todo esto de la AESIA". "Mano tendida pero la estrategia procesal es la marcada por el Ayuntamiento y se tendría que iniciar de nuevo el proceso de manera seria", ha concluido.

Por cierto, que la Junta ha pedido que las reuniones del Pacto de los Mártires se pospongan ya hasta después de las elecciones para no meter la campaña en este espacio de unidad.

El alcalde ha trasladado que "en el pacto la lealtad y la unidad es rotunda, que marca la senda de la provincia y la ciudad" y ha recordado el origen de todo: hace 18 meses un pacto con la UGR para situar a Granada donde le corresponde. "Por el camino surge la AESIA y como estábamos en la senda y la unidad nos subimos a ese carro convencidos de la oportunidad que era. Con independencia del hub tecnológico que se creará, del laboratorio de AdiaLab o el centro de minería de datos de Hacienda, no nos conformamos y vamos a seguir defendiendo los intereses de Granada".

Apoyo del resto de miembros del pacto, que piden centrarse ya en otros proyectos

Desde el resto de instituciones se ha acogido a la estrategia procesal marcada y han pedido también empezar a mirar a otros proyectos y dejar a un lado ya este procedimiento a la espera de lo que diga el TS. El presidente de la Diputación, José Entrena, ha avalado el recurso y la no petición de medidas cautelares por el asesoramiento de los juristas.

Desde CCOO han insistido en que no hay que dejar que "lo técnico elimine lo importante y lo urgente. Hay que aprovechar el pacto para cambiar la vida de la gente y tomar medidas contra el desempleo o por la igualdad", ha dicho Daniel Mesas, que ha pedido el compromiso a los partidos políticos de que este espacio va a seguir funcionando tras las elecciones.

Lo mismo que Luis Miguel Gutiérrez, de UGT, que dice que lo importante es el pacto. Sobre la no petición de cautelares, dice que "no se va a hacer ningún daño por no pedirla".

Gregorio García, vicepresidente de la Cámara de Comercio, ha dicho que ya el tema de la AESIA "es algo que hay que dejar pasar y trabajar en pro de Granada" en otras cosas "que queremos reivindicar para que Granada adelante como las infraestructuras y las comunicaciones".

De la Universidad de Granada, Enrique Herrera ha mostrado el apoyo de la institución a la estrategia procesal y ha dicho que "lo más importante es que el consenso sigue y mire a otros proyectos importantes para desarrollar proyectos como la Fundación de IA" presentada hace unos días. "Vamos a seguir, tenemos que abrirnos a otros proyectos y trabajar", ha dicho.