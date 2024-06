La UGR colaborará con el Ayuntamiento de Granada en la implantación de la Zona de Bajas Emisiones en la capital

Granada sigue preparando la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), prevista para el mes de abril de 2025. De cara a delimitar y prohibir el acceso a la ciudad de aquellos vehículos contaminantes (los que no dispongan de distintivo medioambiental) que no estén inscritos en la capital, así como para conocer la opinión de los granadinos sobre esta nueva medida, el Ayuntamiento firmará un convenio específico de colaboración con la Universidad de Granada (UGR) para investigar sobre las diferentes medidas y actuaciones que pueden considerarse en la planificación de esta zona libre de contaminación.

El convenio, al que ha tenido acceso este periódico, será suscrito por la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, y el rector de la universidad granadina, Pedro Mercado. Tiene por objeto investigar las directrices para la implementación de ZBE en ciudades de tamaño mediano y pequeño "a través de un enfoque multi-agente y multi-ciudad".

De esta forma, la UGR, a través de un grupo de investigación formado por miembros del Área de Ingeniería e Infraestructuras del Transporte del Departamento de Ingeniería Civil, trabajará sobre las diferentes medidas y actuaciones que pueden considerarse en la planificación de una ZBE. Dicha investigación podrá ser tenida en cuenta por el Consistorio en elaboración de las ordenanzas de esta zona.

Dentro de esta investigación, el grupo realizará consultas a la ciudadanía de Granada sobre la aceptación social de las ZBE y de las distintas medidas y actuaciones que pueden incluir, y también realizará consultas a expertos en temas relacionados con las ZBE (transporte, medioambiente, contaminación, tráfico, planificación urbanística...) para obtener asesoramiento sobre la planificación de esta zona.

Tras ello se analizarán dichas consultas para extraer resultados y conclusiones que sirvan para establecer prioridades y directrices que optimicen la implantación de ZBE, así como su aceptación por parte de la ciudadanía, y se comunicarán al Consistorio.

Por su parte, el Ayuntamiento se compromete a mantener una comunicación fluida con el grupo que realizará la investigación para intercambiar información sobre temas relacionados con las ZBE (tráfico, contaminación) y colaborará con los investigadores en los diferentes estudios sobre aceptación social de ZBE que se realicen entre los granadinos.

Fuentes del gobierno local han matizado que este convenio es un intercambio de información y un estudio de acogida entre los diferentes segmentos de la ciudadanía de las Zonas de Bajas Emisiones, y que los resultados de los análisis podrán ser tenidos en cuenta en la elaboración de futuras ordenanzas, pero que no son vinculantes, por lo que el Consistorio tendría la última palabra y podría no seguir las directrices de la investigación si así lo estimara oportuno.

Del seguimiento y desarrollo del convenio entre ambas instituciones se ocupará una comisión mixta paritaria creada al efecto, compuesta por dos miembros nombrados por el rector de la Universidad de Granada y otros dos nombrados por el Ayuntamiento de Granada "con objetivo de impulsar y coordinar las actividades derivadas del desarrollo del presente Convenio", según reza el convenio.

Esta comisión se encargará de la supervisión de la ejecución del convenio, de su interpretación, en caso de dudas suscitadas durante su ejecución, y, en su caso, de la resolución de los conflictos derivados de su aplicación.

La duración del convenio se extenderá durante dos años, aunque podrá ser prorrogado por un periodo de hasta cuatro años adicionales. De esta forma, el Ayuntamiento espera tener información y opinión de los ciudadanos una vez ya esté implantada la ZBE, para modificar o cambiar, si así lo creyera oportuno, aspectos de la misma.

Así será la ZBE en Granada

La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Granada abarcará todo el perímetro de la capital limitado por la Circunvalación, no solo a la almendra central prevista desde el gobierno bipartito PP-Cs y mantenida en su día por el PSOE. La limitación de acceso será para todos los vehículos (coches, ciclomotores y motocicletas) sin etiqueta ambiental matriculados fuera de la ciudad de Granada. Estos serán aquellos con una antigüedad anterior a 2006 en los vehículos diésel, y a 2001 en los de gasolina. Los que tengan etiqueta A tampoco podrán entrar. No podrán entrar tampoco a la ZBE los coches vetados de fuera de Granada aunque vayan a un parking público, zona azul o aparcamiento privado. Sí estará permitido el paso a Granada para los vehículos de fuera con etiquetas B, C, ECO o 0 (eléctricos).

La fecha de aplicación definitiva será a partir del 1 de abril de 2025, aunque previamente habrá un primer periodo informativo de prueba desde octubre de 2024 hasta el 31 de marzo de 2025, donde funcionarán las cámaras para controlar los accesos pero sin sanciones.

"A partir del 1 de abril de 2025 los conductores con vehículos registrados fuera de Granada con coches altamente contaminantes y más de 20 años de antigüedad ya no podrán acceder con sus vehículos al área afectada por la medida", detallaba Marifrán Carazo el pasado mes de enero.

La excepción es con la carga y descarga y el transporte discrecional de viajeros y el escolar. La zona de carga y descarga no estará afectada por ser importante para la actividad económica, pero se tomarán medidas para fomentar el cambio de vehículos y el tránsito de los poco contaminantes como la reserva de plazas a vehículos 0 y ECO.

Además, la implantación de la ZBE se acompañará de actuaciones en Movilidad como el fomento de una red de parking de borde, los conocidos como aparcamientos disuasorios, que acumulan 6.528 plazas de aparcamiento con acceso para todos los tipos de vehículos. Esos parkings están fuera del límite de la ZBE, por lo que será la alternativa para dejar el coche para los no residentes con coches sin etiqueta.

Según comentó la alcaldesa el día de la presentación de la ZBE, en 2028 se prevé hacer un estudio sobre el impacto de la aplicación de esta ZBE, y será en ese momento cuando se decida si se toman medidas adicionales respecto a los residentes. Por ahora, ningún vehículo matriculado en Granada tendrá limitación de acceso y circulación por la ciudad, independientemente de su antigüedad y clasificación energética.