Zona de Bajas Emisiones: a partir de abril de 2025 se prohibirá la entrada de coches contaminantes de fuera de Granada a todo el término municipal

El Ayuntamiento de Granada ha presentado esta mañana su propuesta para implantar la Zona de Bajas Emisiones para mejorar la calidad del aire y del ruido cumpliendo la legislación vigente y para mejorar la calidad de vida de Granada. Una propuesta que finalmente cambia lo conocido hasta ahora ya que no habrá almendra central para restricción de tráfico sino que todo el término municipal será Zona de Bajas Emisiones para los vehículos altamente contaminantes que no estén censados en Granada, es decir, que no paguen aquí el impuesto de circulación. La fecha: a partir del 1 de abril de 2025.

La alcaldesa ha presentado este miércoles el proyecto, basado en el trabajo realizado en el área de Movilidad y Medio Ambiente, "donde se partía de cero y sin mediciones anteriores". Así, ha dicho que está preocupada por la calidad del aire de la ciudad, derivada de muchas circunstancias, como clima o tráfico, por lo que es necesario la transición a una movilidad sostenible.

Se ha realizado un estudio de aforos con la red de cámaras y espigas localizadas en las principales vías de acceso de la ciudad de Granada, con gran intensidad de tráfico. Unos datos que han sido cotejados con los vehículos censados en Granada. Según estos estudios, se ha visto que los puntos con más desplazamientos diarios son Armilla, Maracena, La Zubia, Albolote, Huétor Vega, Las Gabias y Churriana de la Vega, principales entradas de vehículos sin matricular en la ciudad de Granada. Y todos estos municipios tienen una red de transporte público metropolitano, con Metro casi todos, y los autobuses metropolitanos del Consorcio, por lo que se pide que se utilicen como sustitutos del vehículo privado.

"Según los estudios realizados en distintas semanas de diciembre y enero, el 70% del tráfico de Granada, en el interior de la ciudad, es generado por vehículos de fuera del término municipal y entre el 13 y el 15% del tráfico no tiene distintivo medioambiental" sobre un total de 6.700 vehículos de media según las mediciones de aforo.

Las medidas con base a este análisis y datos serán por tanto para "proteger al residente, la actividad económica de Granada y mejorar la calidad de aire.

Zona y plazos

Así, el equipo de Gobierno del PP ha decidido, según ha explicado la alcaldesa, extender la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) a todo el término municipal, no solo a la almendra central prevista desde el gobierno bipartito PP-Cs y mantenida por el PSOE.

Ahora, la limitación de acceso será para todos los vehículos (coches y motocicletas) sin etiqueta ambiental censados fuera de Granada y con antigüedad anterior a 2006 en los vehículos diésel y a 2001 en los de gasolina. Los que tengan etiqueta A tampoco podrán entrar. Sí esta permito el paso a Granada para los vehículos de fuera con etiqueta B, C, ECO o eléctricos.

El área finalmente comprende todo el perímetro de la capital, limitado por la Circunvalación y la fecha será a partir del 1 de abril de 2025. Así, habrá un primer periodo informativo de prueba de octubre de 2024 a marzo de 2025, donde funcionarán las cámaras pero sin sanciones. A partir del 1 de abril de 2025 los conductores de fuera de Granada con coches altamente contaminantes no podrán acceder con sus vehículos al área afectada por la medida.

Estudio en 2028 para ver el efecto

Según la alcaldesa, se prevé hacer un estudio en 2028 sobre el impacto de la aplicación de esta ZBE y será en ese momento cuando se decida si se toman más medidas respecto a los residentes. Por ahora, ningún vehículo matriculado en Granada tendrá limitación de acceso y circulación por la ciudad, independientemente de su antigüedad y clasificación energética.

Carga y descarga, parkings y zona azul

La excepción es con la carga y descarga y el transporte discrecional de viajeros y el escolar. La zona de carga y descarga no estará afectada pero se tomarán medidas para fomentar el cambio de vehículos como reserva de plazas a vehículos 0 y ECO.

Además, la implantación de la ZBE se acompañará de otras actuaciones en movilidad como el fomento de una red de parking de borde, los aparcamientos disuasorios, que acumulan 6.528 plazas de aparcamiento con acceso para todos los tipos de vehículos. Esos parking están fuera del límite. No podrán entrar por tanto los coches vetados de fuera de Granada aunque vayan a un parking público, zona azul o aparcamiento privado.

También se aumentará la peatonalización, se mejorará la movilidad con el Cinturón a través de la red de autobuses y con el Metro para aumentar servicios y frecuencias.

Carazo promete trabajar con todos los municipios para trabajar la red de parking en origen y evitar esos desplazamientos en coche particular.

Modificación de ordenanzas

Además, para implantar la Zona de Bajas Emisiones hay que modificar "al menos cinco ordenanzas", sobre lo que "no habíamos encontrado nada hecho". Son las de Circulación, Señalización y Control de Accesos; ordenanza municipal reguladora del paso de vehículos a inmuebles; Ordenanza reguladora de las zonas de acceso restringido y carriles de circulación especialmente protegidos de la ciudad de Granada; Ordenanza reguladora de carga y descarga; Ordenanza general de circulación y ocupación de espacios públicos dela ciudad de Granada y Ordenanza reguladora de vías de estacionamiento limitado (O.R.A).

Respecto a los residentes en Granada, como se ha visto que es el 70% de coches de fuera el que condiciona el tráfico en la ciudad, no habrá restricciones, aunque también se sensibilizará para el uso del transporte público y mejora de sus desplazamientos. "Se ha pensado en no perjudicar al residente, su actividad comercial y carga y descarga", ha indicado Carazo, quien ha dicho que en 2028 se verá si se toman más medidas.

Cámaras y sanciones

Para controlar los vehículos de fuera se cuentan con las cámaras que se instalaron con los fondos Next dentro de la antigua almendra central y con las instaladas en los accesos principales de la ciudad, que ya están funcionando y son suficientes para controlar lo que entre y vigilar la implantación de la ZBE.

Respecto a las sanciones a los vehículos prohibidos que entren, la alcaldesa ha dicho que definirlas "es el camino que se comienza ahora para modificar ordenanzas", aunque ha dejado claro que "esta medida no tiene carácter recaudatorio sino cumplir la ley". Además, van a "examinar lo que hacen otras ciudades para ver las sanciones", ha dicho la alcaldesa.

Con todo, habrá una campaña informativa importante y esos seis meses de prueba antes de implantarla, planteando el aviso a los conductores afectados de que están pasando a una zona que desde abril no podrán cruzar.

Respecto a las cámaras ya instaladas en la antigua almendra central, la edil de Movilidad ha asegurado que algunas se van a mover para trasladarlas a otros puntos de medición y que se servirán de las de tráfico y otras instaladas en los accesos para regular los vehículos que entran a partir de abril de 2025. Pero no solo eso, también habrá vigilancia policial para detectar a esos vehículos.

Carazo ha reconocido que se llega tarde porque "no había nada" y que desde que están han actuado en "tiempo récord".

Paralelamente, la ciudad, en colaboración con la Universidad de Granada, aborda la realización de dos estudios relacionados con la implantación de la Zona de Bajas Emisiones. La primera investigación, un proyecto piloto en España denominado LEZIPA, trata de analizar mediante la realización de entrevistas personales y una encuesta a la población la aceptación social de la implantación de la ZBE. Hasta la fecha se han realizado entrevistas a asociaciones de transportistas, turistas, hosteleros, comerciantes, ecologistas y residentes. La segunda línea de trabajo de investigación permitirá conocer a través de un estudio el impacto socio económico de la implantación de la ZBE en Granada.