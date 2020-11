La web del Ayuntamiento de Granada deja como concejal 'raso' a Sebastián Perez

El Ayuntamiento de Granada ha tenido prisa y no ha dejado pasar el tiempo para actualizar la información del equipo de gobierno en la web municipal. Como están las cosas, tras la crisis política generada con la dimisión de Sebastián Pérez como concejal en el pleno de octubre, no quieren que haya información que de lugar a dudas. Pero lo han conseguido a medias ya que ya figura, oficialmente, como concejal 'raso' para conocimiento general, pero quedan flecos por actualizar.

En el Portal de Transparencia se informa de todos los corporativos y de los componentes del equipo de Gobierno. Y aunque sigue figurando en primera posición en el listado de concejales, le han despojado de cualquier referencia a sus competencias a un simple vistazo, al no aparecer ya los cargos encabezando la información, como sí ocurría antes y pasa con el resto de concejales. Evitan también cualquier nota aclaratoria sobre la dimisión de sus competencias. Ya sólo es concejal del equipo de gobierno del grupo municipal del PP.

La modificación de los datos fue el 16 de noviembre y le han dejado el nombre, el partido político, la trayectoria profesional (asesor de empresas) y la trayectoria política.

Aunque en este apartado no se ha completado la actualización y no han reparado en quitarle también aquí sus competencias, incluso como presidente del PP, cargo del que dimitió también en enero de 2020. El último párrafo de este currículo informa: "Es presidente del Partido Popular de Granada desde el año 2004 y actualmente es el Primer Teniente de Alcalde y Concejal-Delegado de Presidencia, Contratación y Relaciones Institucionales". Cargos que ya no ocupa y que en este caso no se han actualizado.

Se mantiene el capítulo de retribuciones anuales: 57.667,73 euros en régimen de dedicación exclusiva; y la declaración de bienes y actividades.

Después ha subido en el listado Luis González, que también figura ya como primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Granada. Las áreas de Pérez están repartidas entre los concejales Francisco Fuentes (Presidencia y Contratación) y Eva Martín (Relaciones Institucionales), que también se han añadido a su historia, así como la incorporación de Lucía Garrido como miembro de la Junta de Gobierno Local.

Pero en todos estos casos también se ha cambiado sólo el título en el encabezamiento de presentación, porque en el desarrollo de su trayectoria política tampoco se ha actualizado y no figuran las nuevas competencias.

Queda ahora ver cuál será su papel en el Ayuntamiento de Granada. A las juntas de gobierno local ya no acude porque está fuera del gobierno. Tampoco ha tenido actividad pública oficial desde su dimisión el 31 de octubre. A las comisiones municipales tampoco va y habrá que estar pendiente al sitio que ocupa en el próximo pleno municipal (día 27) porque ya no estará en la mesa a la derecha del alcalde, puesto que ocupará Luis González. ¿Dónde lo sentarán? Puede tocarle al final de la fila de ediles del equipo de gobierno, justo al lado de Vox, el grupo precisamente que lo ha tenido en el disparadero desde la investidura.