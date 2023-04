El Ayuntamiento de Granada modifica por sexta vez su Plan de Ajuste para pagar las deudas con sus proveedores

El Ayuntamiento de Granada ha aprobado este viernes por unanimidad la sexta modificación del Plan de Ajuste con la que se acoge a la medida del Ministerio de Hacienda para el pago a proveedores de entidades locales. De esta forma se podrá obtener un crédito de 35,5 millones de euros del Fondo de Financiación de Entidades Locales, y así dejar a cero la deuda comercial del Consistorio.

El Pleno extraordinario, con este único punto del día, ha sido la penúltima sesión de la legislatura y se ha desarrollado en un ambiente de entendimiento político, aunque no han faltado los cruces de acusaciones, centrados principalmente en el PSOE y su actitud hace cuatro años, cuando en 2019 el PP modificó este plan. No han estado presentes los concejales no adscritos Sebastián Pérez y Lucía Garrido.

Con esta modificación del Plan de Ajuste el Ayuntamiento pagará todas las facturas pendientes con proveedores en cuanto reciba el dinero, que será de forma inmediata tras su aprobación, a finales de este mismo mes de abril. Aunque renuncian a cobrar los intereses de demora. También supone una prórroga de este programa de control financiero durante 10 años más, primando la solución de la deuda a corto y medio plazo.

Serán 135 las empresas granadinas que eliminarán sus deudas con el Ayuntamiento, pagándose un total de 419 facturas. El préstamo con Hacienda será devuelto con un interés del 3,27%, y el Consistorio ahorrará, según el equipo de Gobierno 11,5 millones de euros sólo en no pagar los intereses de demora de esas facturas.

Los grupos políticos han afeado al PSOE que presente este plan de ajuste y pida su aprobación cuando este grupo municipal votó en contra de la modificación de 2019 (plan que salió adelante con los votos de PP y Unidas Podemos). Paco Puentedura, portavoz de Unidas Podemos, ha asegurado estar "sorprendido" del "aire triunfalista" con el que se ha planteado esta modificación. "No podemos despegarnos de la maldición de un Plan de Ajuste que lleva 10 años. Haremos lo mismo que en 2019 en 2023, para evitar un desastre. Si hay que elegir entre susto o muerte, como decíamos en aquel entonces, preferimos asustarnos. No es una buena noticia, vamos a votar a favor, pero no sin crítica".

Puentedura ha vuelto a pedir como forma de reducir costes que la gestión de los grandes contratos de la ciudad sea asumida por el Consistorio y no por empresas privadas. "Siempre que los contratos finalizan este grupo se queda solo cuando dice que hay que rescatarlos, mientras que otras ciudades los rescatan. Beneficios millonarios para empresas, y este Ayuntamiento Plan de Ajuste tras Plan de Ajuste".

Por su parte, el grupo municipal de Vox también ha afeado la actitud del Grupo Socialista, asegurando que la situación actual económica del Ayuntamiento "no es para estar poniéndonos medallas". "Nos da miedo que nos sigamos endeudando, que no haya una reducción del gasto. Llevamos seis modificaciones del Plan de Ajuste, el Día de la Marmota, y nos falta autocrítica en la organización", ha destacado la portavoz, Beatriz Sánchez.

"Vamos a votar a favor, por el pago inmediato, y por el ahorro de los intereses. Arrastramos una mala gestión desde hace 10 años y llegamos a una situación que no se ha corregido. Creemos que es bueno recoger ese guante al que podemos acogernos, pero debería ir acompañado de política de austeridad", ha valorado.

El grupo municipal del Partido Popular también ha votado a favor, recordando lo difícil que fue aprobar la modificación de este Plan de Ajuste en 2019. "Aquello no fue agradable y hoy tampoco lo es, pero la economía debe imponerse a los criterios políticos" ha destacado Luis González.

"Tenemos que tomar decisiones para asegurar el dinero para los proveedores y los ciudadanos. ¿Qué esto genera problemas de endeudamiento a futuro? Sí, pero prefiero deberle dinero a los bancos y no a las personas físicas que financian este Ayuntamiento", ha valorado.

El concejal no adscrito Manuel Olivares, que este miércoles anunció que dejará la política una vez finalice la legislatura, ha considerado necesaria la reducción de gastos no imprescindibles y la modernización del Ayuntamiento para ahorrar en costes.

"Esta modificación se da a costa de que muchos proveedores han renunciado a reclamar sus intereses de demora, que les corresponden. Esto es otra patada hacia delante, 10 años más. Está bien, yo hubiese hecho lo mismo, pero hay que acompañarla de ahorro. Porque si no, habrá que subir impuestos", ha reclamado.

El PSOE ha argumentado que su formación no votó a favor en 2019 porque aquel Plan de Ajuste "afectaban a los servicios, ahora son medidas de ahorro financiero", y se ha felicitado por aprobar el cambio en esta planificación, que da aire a corto plazo al Consistorio.

"La modificación del Plan de Ajuste espero que ayude y que pueda hacer mejorar los servicios que ofrecemos a la ciudadanía. Es una manera buena de terminar el mandato, y hacerlo con la altura de miras de todos los concejales y trabajando todos juntos es un orgullo", ha finalizado.