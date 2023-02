El Ayuntamiento de Granada tiene que pagar a Rober 7,8 millones de facturas atrasadas de 2022

El Ayuntamiento de Granada tendrá que recurrir al reconocimiento extrajudicial de crédito para pagar facturas pendientes de Rober de los cuatro últimos meses de 2022. Así se ha aprobado en comisión de Economía y ha sido denunciado en rueda de prensa previa por Unidas Podemos, que califica el hecho de "patada adelante con la deuda de Rober".

La capital debe a Rober las facturas por el servicio de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022 porque se agotó la partida de transporte público y no dio para el pago, por lo que habrá que imputarlo al presupuesto del Ayuntamiento de este año a través de este sistema de reconocimiento extrajudicial de crédito por el que facturas de ejercicios anteriores se pagan con cargo al presupuesto actual.

Según ha denunciado el concejal de UP Francisco Puentedura, esto genera "varios problemas". Por un lado, "el tijeretazo a las partidas que tienen que cubrir el coste de los autobuses este año" ya que "si se pagan facturas del pasado se deja tiritando la partida y no habrá dinero suficiente a no ser que adopte el recorte en la prestación del servicio, algo perjudicial para los granadinos".

Otro problema, ha relatado, es que de los 7,8 millones, 6,5 "se financian a través de la partida para el reconocimiento de la deuda comercial de Rober, que son las famosas sentencias desde 2012 hasta la fecha en las que el Ayuntamiento ha sido condenado a unos 2 millones por año por la estructura de costes". Según Puentedura, todavía tiene pendiente pagar la factura de la sentencia de 2017, de unos 1,8 millones, y por otro quedan reclamaciones pendientes de 2018 y 2019 en adelante. "Si llega alguna otra sentencia o condena más no hay partida con la que financiar ese coste porque ya se ha agotado todo cuando esta partida estaba prevista para esa deuda comercial de las reclamaciones por la estructura de costes".

"Esta estrategia es de echar balones fuera, de patada para adelante, es perjudicial y más en pleno año electoral. Parece que el alcalde piensa que el que llegue que arree y eso no es responsable para garantizar los servicios públicos. El equipo de gobierno aplica la estrategia de tierra quemada con el presupuesto municipal y eso implica que no se garantice la suficiencia financiera de servicios públicos tan básicos como el del transporte, del cual dependen miles de familias en la ciudad de Granada".

La concejal de Economía, Raquel Ruz, ha explicado en la comisión sobre el punto que la necesidad de este reconocimiento es por la "prórroga del presupuesto del año pasado, que hizo que una serie de facturas se quedaran sin consignación presupuestaria", por lo que hay que recurrir a este sistema para financiar con cargo a una aplicación de reconocimiento extrajudicial de deuda un total de 6,5 millones y 1,4 millones saldrán de la subvención al transporte urbano de este año, del presupuesto para el transporte de 2023. Según Ruz, "la situación ha sido complicada en los últimos años". "Con la anterior modificación de líneas no había reconocimientos de deuda pero con la pandemia la partida para hacer frente a la subvención se nos quedaba corta y se hacen estos reconocimientos para afrontar las obligaciones con la empresa", ha dicho.

UP cree que existen "otras alternativas para garantizar la suficiencia financiera", como pedir a la Junta lo que tiene que financiar; reclamar al Consorcio de transporte la aplicación del billete único para que no haya distintas tarifas con respecto al transbordo y que compense con los transbordos correspondiente al Ayuntamiento; e imponer cuanto antes las líneas coordinadas en la ciudad. "No podemos seguir teniendo tres sistemas que se hacen la competencia entre sí y que además se están financiando con dinero público y se están quitando viajeros unos a otros", ha dicho Puentedura, que apunta que "hasta que no haya una modificación estructural del sistema no se podrá cambiar. Seguir con este modelo es el suicidio económico del Ayuntamiento de granada Deja un agujero anual de 8 millones más las sentencias que van llegando y el equipo de gobierno sigue pensando en un modelo de gestión privada cuando hay ejemplos en los que el modelo de gestión pública es más barato y más eficaz para los usuarios".

En la comisión de Economía, el concejal del PP Luis González ha dicho también sobre este punto que por responsabilidad votarán a favor, al igual que el año pasado, pero ha recordado cuando el PSOE lo calificaba como "política mala de gestionar" cuando lo tuvo que hacer el anterior gobierno PP-Cs. "La empresa se come al Ayuntamiento y la gestión no es la adecuada, decían ustedes, y ahora ni se la come y la gestión es adecuada. Nosotros por responsabilidad votaremos a favor".

Finalmente, en comisión, han votado a favor PSOE y PP y se han abstenido UP y Vox. El expediente pasará a pleno de febrero.