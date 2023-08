El Ayuntamiento de Granada reduce a 44 días su periodo medio de pago a proveedores

El Ayuntamiento de Granada ha reducido su periodo medio de pago a proveedores a una media de 44 días, según lo ha trasladado este jueves el concejal de Recursos Humanos y alcalde en funciones, Vito Epíscopo, quien ha señalado que "el nuevo equipo de gobierno ha revertido la situación heredada del periodo anterior".

Lo ha hecho "con una tendencia creciente en el plazo de pago a proveedores en los primeros meses del año, donde se llegó a alcanzar los 91,67 días en marzo", lo cual, tal y como ha indicado en una nota de prensa este jueves el edil, "obligó a Intervención a comunicar informe de alerta a la Junta de Andalucía".

Vito Epíscopo ha asegurado que "este equipo de gobierno seguirá trabajando para que, a finales de 2023, el Ayuntamiento pueda cumplir con los plazos señalados en la normativa de morosidad" y pagar a sus proveedores en menos de 30 días, "facilitando la sostenibilidad económica de nuestras empresas".

El periodo medio de pago a proveedores mide el retraso en pagar la deuda comercial y su reducción es uno de los principales retos a los que se enfrenta el Ayuntamiento de Granada, sometido en su gestión económica a un plan de ajuste, aprobado el pasado mes de abril, que impone la obligación de alcanzar los 30 días en el plazo de pago a proveedores en diciembre de este año.

Bajo ese criterio, "en el mes de julio se han pagado un total de 15.610.618,40 euros en facturas a proveedores lo que ha permitido que el periodo medio de pagos del Ayuntamiento de Granada quede en 44,8 días", según ha asegurado Epíscopo.

De este modo, desde el Ayuntamiento señalan que "hemos reducido los 70,18 días que se tardaban en pagar a proveedores en mayo de este ejercicio y que obligó a Intervención Municipal a comunicar informe de alerta a la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, administración que tiene atribuida la tutela financiera de las corporaciones locales andaluzas".

Dicha alerta se comunicó, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, ya que el período medio de pago del Ayuntamiento con la anterior Corporación superó entonces en más de 30 días el plazo máximo de pago previsto en la normativa de morosidad, durante dos meses consecutivos a contar desde la actualización de su plan de tesorería.

En el mismo informe el interventor advierte del motivo de estos retrasos: los procedimientos. Los plazos previstos hacen que, aún habiendo dinero para pagar, se esté haciendo imposible bajar de los 50 días y llegar a esos menos de 30 obligados, por lo que pide "agilizar los procedimientos de conformidad de las facturas y la realización de los pagos".

Este motivo lo dan también desde el grupo municipal socialista, en el gobierno esos meses hasta las elecciones de final de mayo, algo que ha impedido bajar más el dato del PMP, según defienden.

No es nuevo que se supere el tope de 30 días fijado en el Plan de Ajuste y se tengan que emitir estos informes. De hecho, en los últimos años no se ha conseguido ni acercarse, lo más bajo ha estado en torno a los 50 días.

"No es comprensible que a la finalización del mes de abril de 2023 el saldo en la Tesorería Municipal (cuentas bancarias y caja) fuera de 21,4 millones de euros, en la Agencia Municipal Tributaria de 5,8 millones y existiera un saldo disponible de operaciones de tesorería (préstamos bancarios a corto plazo) de 24 millones y no se use para reducir la morosidad con los proveedores, cuando el interés por morosidad en operaciones comerciales es del 8%", decía el documento, que tampoco veía comprensible que pase lo mismo en mayo cuando el saldo en Tesorería era de 24,6 millones, en la Agencia Tributaria de 6,6 y existiera un saldo disponible de operaciones de 11,5 millones.

Discrepancias entre Intervención y Tesorería

Los meses de los que habla el informe todavía la gestión era del anterior equipo de Gobierno del PSOE. Desde el grupo municipal aseguran que ya tenía esta información y que son los procedimientos los que les han impedido bajar más el PMP, algo en lo que estaban comprometidos a tenor de las diferentes medidas económicas que iban aprobando. Según ha detallado el concejal del PSOE Eduardo Castillo, se encontraron con "discrepancias" entre el criterio de Intervención y el de Tesorería que impedían bajar a ese tope. "Nosotros queríamos que se agilizase el pago agilizando el procedimiento como decía Intervención: que habiendo tesorería si no se agilizaba se iba a seguir aumentando el periodo medio de pago".

Aún así, explica los socialistas, bajaron de los 160 días que se encontraron a su llegada al gobierno en junio de 2021 a los 56 días de media del año 2022, una bajada del 60%. "Además, bajamos la deuda en 42 millones de euros de junio de 2021 a marzo de 2023", señala el concejal, que insiste en el problema de procedimiento. También destaca la modificación que se hizo del plan de ajuste para acogerse a la medida del Ministerio de Hacienda de pago a proveedores, que daba a Granada un crédito de 35,5 millones para dejarla a cero aumentando la vigencia del plan hasta 2034.