El Ayuntamiento tendrá que abonar más de un millón de euros a Rober por una nueva sentencia

El Ayuntamiento de Granada ha dado luz verde en pleno municipal al reconocimiento extrajudicial de crédito para pagar 7,8 millones de euros de facturas pendientes de Rober de los cuatro últimos meses de 2022. Además, en los próximos meses se hará firme una nueva sentencia por la que el Consistorio deberá abonar aproximadamente 1,5 millones a la que fuera concesionaria del servicio de autobús urbano, según adelantó en el pleno el concejal de Unidas Podemos Francisco Puentedura. La sentencia, que data de 2018, adquirirá firmeza tras el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y se debe a una reclamación de estructura de costes, según explicó el edil.

Mientras llega esa nueva sentencia a la Plaza del Carmen, el Ayuntamiento aprobó este viernes en pleno municipal pagar a Rober 7,8 millones las facturas por el servicio de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022 porque la partida de transporte público se agotó. Ante esta situación ese dinero hay que imputarlo al presupuesto del Ayuntamiento de este año a través de este sistema de reconocimiento extrajudicial de crédito. Se trata de dos pagos, uno de 6,4 millones y otro de 1,4, lo que hacen un montante de 7,8 millones. "O se busca financiación o peligra la continuidad de los servicios", señaló Puentedura.

En el debate de este punto del pleno municipal -que comenzó con la toma de posesión de Inmaculada Puche como concejal por el grupo popular en sustitución de César Díaz, nombrado director del Consorcio de Transportes del Área de Granada-, el concejal de Unidas Podemos señaló que en estas semanas, a consecuencia también de la sentencia que en los próximos meses se notificará al Ayuntamiento de Granada, habrá que afrontar "un recorte" de casi tres millones de euros e incidió en que estos abonos extraordinarios vienen de un "problema estructural. Año sobre año se repiten este tipo de expedientes".

Por su parte y en respuesta durante el debate de este punto del orden del día, la concejal de Protección Ciudadana, Movilidad y Economía, Raquel Ruz (PSOE), recordó que la modificación del contrato con la concesionaria por el sistema LAC "de triste recuerdo" tuvo como consecuencias "juicios y sentencias" que se afrontan "en estos año". Además de estos antecedentes, Ruz, que reconoció que "queda una sentencia por salir que posiblemente sea de más de un millón de euros", expuso que "hemos apostado" por mejorar el servicio -con, por ejemplo, nuevas validadoras tras "más de 23 años" sin que se cambiaran las máquinas de picar billete- y recuperar usuarios en un medio de transporte que se vio fuertemente afectado por la pandemia. Ruz también defendió la "buena gestión" del sistema. El punto fue finalmente aprobado con 18 votos a favor y 9 abstenciones.

En el mismo pleno se abordó la propuesta de aprobación inicial del IV Plan Local de Infancia y Adolescencia, sobre el que el PP, en la intervención del concejal Carlos Ruiz Cosano, aseguró que adolece de determinadas carencias, como las referencias al suicidio, además de indicar que "no hay un diagnóstico" de la situación de la infancia y la juventud en la ciudad. El punto salió adelante con 14 votos a favor, 3 en contra y 7 abstenciones.

Agencia Estatal de Salud Pública

Sí salieron por unanimidad las declaraciones institucionales en apoyo a las víctimas del terremoto de Turquía y Siria y sobre la opción de Granada como candidata a ser sede de la Agencia Estatal de Salud Pública. En esta aspiración el alcalde, Francisco Cuenca, aclaró que "hay contactos" para la creación de un comité que avance en esta opción, que tomaría el testigo de la malograda candidatura de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial que finalmente se fue para Coruña.

8 de marzo

No pudo concitar el mismo apoyo la moción con motivo del 8 de marzo, día Internacional de las Mujeres, y que fue presentada de forma conjunta por PSOE, PP y Unidas Podemos. De nuevo se produjo el demarque de Vox al "no sentirse reflejado en esta moción", explicó la concejal Mónica Rodríguez. Le dio la réplica la concejal del PSOE Ana Muñoz, que achacó a Vox ser "los únicos responsables de que no haya una declaración institucional".

Eje ferroviario andaluz

En el pleno también se abordó la moción por la que se insta a la Junta a incorporar a Granada al eje ferroviario andaluz y a solicitar al Gobierno de España mejorar las conexiones ferroviarias, según expuso Miguel Ángel Fernández Madrid, responsable de Urbanismo y Obra Pública. El edil destacó la "parálisis histórica" que sufre Granada en cuanto a las comunicaciones a través de tren y pidió una "mesa de trabajo" con la Junta en la que trabajar la inclusión de la ciudad al eje que unirá Sevilla y Málaga.

En el mismo pleno se dio luz verde asimismo a la moción del PSOE por la que se insta a la Junta de Andalucía a incorporar el Aeropuerto Federico García Lorca al Área de Prestación Conjunta del Taxi y la del PP, expuesta por Eva Martín, por la que los espacios viales inclusivos -que actualmente están en once centros educativos donde hay aulas TEA, en las inmediaciones de cuatro asociaciones dedicadas a trabajar con personas con este trastorno y en San Rafael- se extenderán al resto de centros educativos de la capital.

IBI Social

El concejal Puentedura preguntó sobre el IBI Social, para el que reclamó más difusión. "No creemos que alcance a la mayoría de personas que pueden ser beneficiario", indicó el edil. En respuesta, José Antonio Huertas, delegado de Deportes, Hacienda, Calidad y Organización, recordó que se difundió la posibilidad de solicitar el IBI Social en prensa. "Hemos contado más de mil interacciones en redes sociales" relacionadas con la rueda de prensa. "En cinco emisoras hemos colocado 330 cuñas" sobre esta cuestión, enumeró Huertas.

Ucrania

A las doce de la mañana los munícipes participaron en el minuto de silencio en recuerdo de las personas que sufren las consecuencias de la guerra en Ucrania, que justo este viernes cumple un año.