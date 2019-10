El Ayuntamiento podrá resolver el contrato con Don Patín si no cumple con la apertura

El pabellón Mulhacén va a seguir siendo un quebradero de cabeza para este nuevo gobierno local. Ahora, la empresa Don Patín ha decidido no abrir como estaba previsto el próximo lunes dejando a cientos de niños matriculados sin servicio después de que la capital anunciara un principio de acuerdo con la concesionaria para abrir 5 meses independientemente de que se siguiera estudiando la modificación del contrato pedida por la empresa, a la que no le salen los números.

Tras confirmar este principio de acuerdo, la empresa ahora se ha echado atrás y el Ayuntamiento tendrá que buscar una salida. Por lo pronto va a esperar a que se pronuncie el área de contratación y los servicios jurídicos sobre las modificaciones del contrato pero la salida podría ir incluso por revocar la concesión si no cumple con la apertura mínima de 5 meses al año.

El concejal de Deportes, José Antonio Huertas, ha explicado hoy que la concesionaria solicitó en agosto el cambio en la concesión, sobre lo que todavía no se ha pronunciado el área de contratación, “aunque estamos en plazo”. Y al no abrir en septiembre, cuando suele iniciar la temporada, el área de Deportes realizó “gestiones” para llegar a un “principio de acuerdo” que fue asumido por el concejal y comunicado a este periódico en su día.

El problema, según recalca ahora, es que la “antigua dirección general se habría comprometido de forma verbal con ciertas promesas y modificaciones que no se consensuaron” ni con el concejal, “ni con contratación ni el área jurídica para ver si eran posibles”. Por tanto, la empresa no reconoce ahora acuerdo y por eso los niños matriculados se han encontrado a cuatro días de iniciar la actividad, prevista para el lunes y para lo que ya se había pagado la matrícula, sin hielo y sin pista para patinar. Algo que les afectará hasta el punto de que la Federación ha amenazado incluso con expulsar a algunos niños si no patinan.

“Me dijeron que había acuerdo para abrir pero ahora mismo seguimos a la espera de lo que diga contratación sobre el cambio de las condiciones de la concesión”, ha asegurado Huertas, que dice que si la empresa “no está de acuerdo con las condiciones habrá que buscar una salida, como intentar que se cumpla la concesión, que renuncien o resolver el contrato”.

Pero por lo pronto van a esperar al informe de contratación para después solicitar reunión con la empresa. Mientras, no tienen solución para las familias afectadas ya que el Ayuntamiento se desvincula de cualquier participación en la gestión y la explotación.