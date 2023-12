Barberias.com prepara el terreno para una nueva era en la industria barbera

Es la mejor opción para todos aquellos hombres que quieren tener localizada su barbería más cercana. Además, lo que ofrece la firma es también la posibilidad de localizar barberías en cualquier ciudad de España a través de un buscador simple y fácil de manejar, permitiendo localizar y contactar con barberías en cualquier punto de la geografía española en caso de viajes o traslados.

Una nueva forma de entender el tradicional concepto de “barbería”

Una barbería se define como un centro donde peluqueros y barberos expertos trabajan en la barba para asearla, lavarla y recortarla según las preferencias del usuario. Aunque algunas de ellas incluyen también servicio de peluquería, en realidad el concepto tradicional de barbería hace referencia únicamente a servicios relacionados con barbas, y han vuelto a ponerse de moda teniendo en cuenta lo bien integradas que están en todas sus formas en la moda y estética masculina actual.

“Lo que ofrecemos es simple pero revolucionario: ponemos a disposición de nuestros usuarios toda una red de barberías que permite acotar búsquedas por tipos de centro, servicios y localizaciones en prácticamente cualquier punto de la geografía española, ofreciendo datos de contacto y pudiendo reservar cita a través de nuestra plataforma”, explican los profesionales de la que ya es la red de barberos más consolidada de España.

Al permitir realizar búsqueda por ciudad, se posibilita que cualquiera que viva o vaya a trasladarse a una ciudad específica pueda concertar con antelación su corte de barba. “Hablamos de centros especializados donde van mucho más allá de un simple recorte de barba o afeitado: aplican tratamientos específicos para distintos tipos de pieles y vello facial, se aplican afeitados innovadores con el mejor instrumental para ello y se usan las técnicas de cuidado más avanzadas, que es lo que distingue a una barbería especializada de cualquier otro tipo de centro de estética y cuidado para el hombre”, comentan.

Y eso es, precisamente, lo que lleva a cada vez más hombres a buscar una barbería en su ciudad. En algunas urbes, las búsquedas han proliferado de tal manera que han superado todas las expectativas de crecimiento. Es el caso de Granada, una de las ciudades donde más ha crecido la demanda a tenor de los datos que manejan en Barberias.com: “de los datos recopilados por nuestro equipo se pueden sacar dos conclusiones: que cada vez es mayor el interés del hombre moderno por cuidar su barba y recurrir a especialistas para lograrlo, y que es en la ciudad, especialmente en Granada, donde más crece esa demanda”.

Qué supone para el sector una plataforma como Barberias.com

Lejos de aglutinar el servicio de las barberías de barrio y provocar un trasvase de usuarios, lo que a la larga resulta perjudicial para los negocios que proliferan especialmente en los barrios de la ciudad, lo que propone Barberias.com es acercar al usuario una alternativa online de búsqueda y localización de barberías especializadas, concentrando una oferta amplísima de centros y poniéndola a disposición de los internautas.

“Usar Barberias.com permite localizar más fácilmente la barbería más cercana, seas de la ciudad que seas, lo que amplía el volumen de clientes a través de nuestra red de barberías”, explica su equipo. “Es decir, Barberias.com actúa como enlace entre el usuario que busca barberías en su ciudad y las barberías en sí, siendo un intermediario de efecto positivo para ambas partes”, apuntan.

Para un sector que parecía sepultado y con pocas posibilidades de retomar el impulso de antaño, plataformas como Barberias.com no son más que una manera nueva de redescubrir centros que cuentan con todo lo necesario para cuidar las barbas como se merecen. “A veces no se da a la barba la importancia que merece, pero cuidar bien de ella puede tener efectos incluso en la piel, así que no solo hablamos de estética”, matizan desde Barberias.com.

De ahí la importancia de un buscador que permite hacer búsquedas por ciudad y fecha, facilitando la posibilidad de pedir cita el día seleccionado en el centro de referencia que cada usuario elija.

Y sus resultados avalan a Barberias.com, porque el aumento de las citas ha aumentando notablemente en el último año. Está ocurriendo que muchos hombres van a su barbería de confianza cada 15 días porque buscan mantener su corte de pelo y esa tendencia hace que el sector de la barbería esté más vivo que nunca.

Sumando el aumento de interés que ha experimentado el sector en los últimos tiempos, junto con la implementación de plataformas como Barberias.com, la red de barberías más extensa del momento, se entiende mejor la nueva edad de oro que parecen estar viviendo estos centros especializados en el cuidado del vello facial.

“En España, cada vez es más habitual encontrar nuevas barberías en las ciudades, lo que demuestra que sigue habiendo un interés genuino por recurrir a expertos barberos para garantizar el adecuado cuidado de la barba”, sentencian.

Acerca de Barberias.com

Barberias.com es la red de barberos más amplia de la red. Su portal web facilita al usuario realizar búsquedas en función de nombres, servicios, ciudades y fechas, permitiendo realizar búsquedas precisas para que cualquier hombre pueda reservar su cita con profesionales expertos en belleza masculina.

Además, cuenta con guías de interés que son una fuente inestimable de información para que cualquier internauta aprenda más sobre aspectos clave en el cuidado del vello facial: lavado, peinado, tipos de pelo, combinaciones con los mejores looks y otros aspectos son tratados con la máxima profesionalidad en estos artículos.