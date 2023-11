Los bienes de los once diputados y senadores por Granada: ¿qué propiedades y cuánto efectivo tiene cada uno?

Las elecciones generales del pasado 23 de julio supusieron el nombramiento para esta legislatura de diputados y senadores. A la provincia de Granada le correspondieron once: siete representantes en el Congreso y 4 en el Senado. Once representantes, la mayoría (6) del PP, que ganó las elecciones en la provincia. Desde julio hasta la semana pasada no se ha desbloqueado la legislatura con el nombramiento de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno tras un intento de investidura fallido de Núñez Feijóo y toda la negociación posterior del PSOE con el resto de partidos que ha llevado a la tensa situación política actual. Pero el viernes Sánchez tomó posesión tras la investidura más bronca por la ley de amnistía y las protestas en las calles y ya puede comenzar oficialmente el trabajo de la legislatura y su nuevo gobierno.

Los encargados de representar los intereses de Granada en Madrid son los siete diputados del Congreso: tres del PP (Carlos Rojas, Lourdes Ramírez y Pablo Hispán), dos del PSOE (Carmen Calvo y José Antonio Rodríguez Salas), uno de Vox (Jacobo González-Robatto) y una diputada de Sumar (Martina Velarde); mientras que en el Senado son tres representantes del PP (Vicente Azpitarte, Joaquín Camacho y Eva Martín) y uno del PSOE (José Entrena).

Tras las elecciones y su toma de posesión, los diputados y senadores tuvieron que presentar su declaración de bienes, un ejercicio de transparencia que permite saber las posesiones de nuestros representantes políticos. Y destacan las posesiones inmobiliarias de Carlos Rojas y de Eva Martín (ambos del PP), con 16 bienes cada uno, la mayoría recibidos por herencia y en propiedad compartida. El que tiene más préstamos también es Rojas, con siete. En cuanto al dinero disponible en cuentas, el que más tiene es el popular Pablo Hispán (600.000 euros), seguido de Carmen Calvo (PSOE) con 165.869 euros y José Entrena (PSOE) CON 13.000 euros. Hay un cuarto diputado que supera los 100.000 euros en 'cash' y es Jacobo González-Robatto (124.588 euros).

Los bienes de los diputados, uno a uno

Carlos Rojas (PP)

En su declaración de bienes y rentas, Rojas indica que recibió en el ejercicio anterior a la declaración dividendos por acciones en bolsa e intereses en cuenta por una cantidad de 2.791 euros además de 24.390 euros por alguiler de bienes inmuebles recibidos de herencia así como 222.320 euros por la venta de una finca rústica heredada y 36.000 euros por la venta de un local comercial también de herencia. La última declaración de la Renta le salió a pagar 43.418 euros. En cuanto a bienes, es el que más patrimonio inmobiliario presenta. Tiene dos viviendas en Granada y un piso (estudio) en Madrid en propiedad y una cochera y dos fincas urbanas en Granada en propiedad compartida por herencia. También declara la propiedad compartida por herencia de cinco inmuebles rústicos (desde 2017) así como participación en tres sociedades. Además, declara en un añadido la compraventa de otros dos pisos en Madrid en 2019 y 2021 y tres pisos-estudios también en la capital de España entre 2021 y 2022. Tiene un saldo en cuentas de 9.723 euros, dos coches y una motocicleta. Tiene acciones y participaciones por 291.127 euros en doce empresas (entre ellas Tesla, Rovi o Ferrovial), cuatro fondos con distintos bancos, participación en una sociedad agrícola y es accionista con participaciones y sin cargo en dos empresas por herencia. También tiene un fondo con la mutualidad de la compañía. En cuanto a deudas y obligaciones, tiene dos préstamos hipotecarios para compra-venta de inmuebles de 2018 y 2021 de los que le queda por pagar 66.000 y 126.649 euros; además de dos préstamos personales que también restan por pagar y otro préstamos para compra de inmueble de 2021 que pidió por 313.000 euros y del que resta por pagar 284.810 euros. En 2021 y en 2022 pidió otros dos préstamos hipotecarios para compra venta de inmueble. En su declaración de intereses económicos en los últimos cinco años figura su cargo como diputado del Congreso de 2019 a 2023 y también declara la aportación al PP con su cuota mensual.

Lourdes Ramírez (PP)

En su declaración indicó la retribución por cargo público en el anterior ejercicio como concejal de Economía del Ayuntamiento de Churriana de la Vega por 30.688 euros y que en la declaración le salió a pagar 6.511 euros. No indica bienes patrimoniales y en cuenta tiene un saldo de 3.571 euros. Tampoco posee acciones, participaciones y sí declara un automóvil de 2019 marca BMW. No tiene préstamos. En su declaración de intereses económicos en los últimos cinco años figura su cargo como concejal de Economía del Ayuntamiento de Churriana de la Vega de 2018 a 2023.

Pablo Hispán (PP)

El diputado indica en el capítulo de rentas percibidas en el anterior ejercicio 3.500 euros por clases en la Universidad San Pablo CEU y 450 euros por la liquidación de una herencia. La renta le salió a pagar 40.117 euros. Declara el 12% de la propiedad de un piso en Madrid desde 2022 por una herencia y el 33% de la comunidad de bienes (también por herencia) de una casa y olivar en Granada desde el mismo año. En saldo en cuentas corrientes indica 600.000 euros. El diputado posee el 33% de una comunidad de bienes con valor de 300.000 euros. No figura en la web del Congreso su declaración de intereses económicos.

Carmen Calvo (PSOE)

La diputada recibe 600 euros mensuales por trienios en la Universidad de Córdoba y declara que en el anterior ejercicio recibió un bruto anual de 8.800 euros como tertuliana de radio. La última declaración de la renta le salió a pagar 25.344 euros. Es propietaria en pleno dominio de una vivienda en Cabra (Córdoba) desde 1995, un garaje en Córdoba desde 2012 y un piso en Madrid comprado en 2014. En cuentas corrientes declara un saldo de 165.869 euros. Desde 2006 tiene un coche marca Nissan. Tiene dos planes de pensiones con dos bancos y un seguro de vida de 28.250 euros. No tiene préstamos. En su declaración de intereses económicos en los últimos cinco años figura desde 2018 a 2021 los ingresos como vicepresidenta del Gobierno y Ministra y de 2019 a 2023 como diputada en el Congreso. Desde 2021 a julio de 2023 los de tertuliana de radio como autónoma. También reseña su aportación al PSOE con la cuota de afiliada y como cargo público.

José Antonio Rodríguez Salas (PSOE)

Declara la propiedad al 100% de una casa como vivienda habitual en Jun (Granada) y el 25% de nuda propiedad de la vivienda de sus padres en jun y un almacén en el mismo municipio por herencia. En cuentas corrientes indica un saldo de 7.455 euros y pagó en la última campaña del IRPF 13.765 euros. Tiene acciones en A3Media, Santander y Telefónica; un fondo de inversión y participó con microcréditos en la campaña del PSOE al 23J (3.000 euros). Tiene dos coches, un Volkswagen de 2007 y un Tesla de 2023. Además tiene dos planes de pensiones. En 2004 pidió una hipoteca de 150.000 euros a Caja de Ahorros de Granada de la que queda por pagar 25.974 euros. En la declaración de intereses económicos en los últimos cinco años figura lo recibido como alcalde de Jun de 2005 a 2018; como vocal asesor de la Presidencia del Gobienro de 2018 a 2019 y como diputado de las Cortes Generales de 2019 a 2023. Además declara las cuotas que paga al PSOE como militante y la aportación como cargo público.

Jacobo González-Robatto (VOX)

Indica que en el anterior ejercicio a la declaración recibió un sueldo de 32.601 euros y que la en la última campaña de la renta le salió a pagar 12.826 euros. Tiene el 50% de la propiedad por compraventa de un terreno urbano en Madrid desde marzo de 2023 y un saldo en cuentas de 124.588 euros. Posee acciones en Mugardos S.A. por valor de 73.277 euros. Es el que más parque móvil tiene, con dos vehículos (un Jeep y un Land Rover) y dos motocicletas (una Harley Davidson y una BMW). No indica préstamos ni hipotecas. En intereses económicos, en los últimos cinco años ha recibido ingresos por secretario financiero asesor del grupo parlamentario Vox en Andalucía (2018); de 2019 a 2022 como senador y de 2022 a 2023 como asesor político de Vox España. Indica que el Land Rover que posee por un valor de 70.000 euros lo recibió como donación u obsequio. También aporta su cuota de afiliación a Vox España y al Sindicato Solidaridad.

Martina Velarde (Sumar)

La diputada recibió en 2022 un salario neto de 57.519 euros y la declaración le salió a pagar 15.570 euros. En bienes inmuebles declara el pleno dominio de un piso en Rota (Cádiz) comprado en 2020. Su saldo en cuentas bancarias es de 40.900 euros. No tiene hipotecas y declara un Renault Megane adquirido en 2008. En 2020 pidió un préstamo hipotecario de 100.000 euros del que le queda por pagar algo más de 92.000. En los intereses económicos de los últimos cinco años figura sus ingresos como técnico en el Ayuntamiento de Córdoba de 2018 a 2019 y como diputada del Congreso de 2019 a 2023. Indica también las cuotas que paga a la Fundación Josep Carreras y a Podemos.

Los bienes de los senadores, uno a uno

Vicente Azpitarte (PP)

Declara unas rentas percibidas de 57.516 euros por su salario como delegado de la Junta de Andalucía en Madrid en el anterior ejercicio y en la última campaña de la renta pagó 14.699 euros. Tiene el pleno dominio al 50% de una vivienda familiar adquirida en compraventa en Madrid en 2021. Su saldo en cuentas corrientes es de 10.500 euros. Tiene acciones y bonos en Bankia, Repsol y Libertad Digital además de en otras tres compañías en disolución o sin actividad. En 2017 compró un Smart Electric. Tiene un préstamo personal desde 2021, año en el que pidió una hipoteca de 324.000 euros. En 2022 pidió un préstamos de 21.500 euros. En la declaración de intereses económico en los últimos cinco años aparece su condición de delegado de la Junta de Andalucía en Madrid de 2019 a 2023.

Joaquín Camacho (PP)

El senador declara un sueldo de 49.543 euros en el anterior ejercicio económico y que pagó a hacienda 10.180 euros en la última campaña de IRPF. Tiene el pleno dominio por compraventa de una vivienda en Granada desde 2013 y un saldo en cuentas corrientes de 36.468 euros. En 2020 pidió un préstamo personal para la reforma de vivienda por 40.000 euros que todavía sigue pagando. En la declaración de intereses económicos de los cinco años previos, indica su condición de alcalde de Loja desde 2011 a la actualidad, así como las aportaciones al PP con su cuota de militantes y las cuotas de Cruz Roja España y la ONG Proclade Bética.

Eva Martín (PP)

Declara que en el ejercicio anterior a la declaración recibió un sueldo de 52.130 como concejal del Ayuntamiento de Granada y que pagó 18.436 euros en la campaña del IRPF. En bienes inmuebles, es propietaria en pleno dominio por compraventa de un piso, una plaza de aparcamiento y un trastero en Granada comprados en 2006. Y tiene la nuda propiedad por herencia del 25% de un piso y dos plazas de aparcamiento también en Granada desde 2002. Además, el 25% por herencia de otras dos plazas de aparcamiento, un trastero, otro piso, cuatro locales comerciales y una nave industrial también en Granada y el 50% de otro local comercial por compraventa. En cuentas corrientes indica un saldo de 67.043 euros. En 2023 compró un Volkswagen y tiene un ciclomotor Honda desde 1997. Tiene una hipoteca desde 2006 de 235.000 euros, que sigue pagando. En la declaración de actividad de los últimos 5 años indica su cargo como parlamentaria de la Junta de Andalucía en 2018 y como concejal del Ayuntamiento de Granada de 2018 a 2023.

José Entrena (PSOE)

El senador (y secretario general del PSOE de Granada), declara que en el anterior ejercicio recibió 73.203 euros por rendimientos en el trabajo y que tuvo rendimiento (aunque de baja cantidad) de dividendos , rendimientos de cuentas y actividades agrícolas. Pagó en la campaña de la renta 22.794 euros. Dispone del pleno dominio por herencia de una vivienda en Granada y tiene en gananciales por compraventa otras tres viviendas en Granada, así como un trastero y una plaza de aparcamiento en este mismo régimen. También el pleno dominio por herencia de una finca agrícola de olivar. En cuentas corrientes indica un saldo de 130.000 euros. Tiene acciones en Telefónica y Repsol y un automóvil de 2017. Además, indica un plan de jubilación con Aegón de 50.000 euros. En cuanto a los intereses económicos previos (cinco años), indica su cargo como presidente de la Diputación de Granada desde 2018 a 2023.