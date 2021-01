El jefe de los Bomberos de Granada: "Dentro de casa no hay peligro; salir a la calle no es lo más acertado"

El jefe de los Bomberos de Granada, Gustavo Molino, ha insistido hoy en el mensaje de tranquilidad por los terremotos que se registran desde el sábado. "Las administraciones están funcionando, la situación dentro de lo anormal lo podemos catalogar como normal" y se está haciendo una actuación casi preventiva con el plan sísmico activado el sábado "para adelantarnos a lo que pueda ocurrir".

Según el protocolo, primero actúan las brigadas operativas que hacen una primera inspección y ven que no son daños estructurales. De hecho, los estudios dicen que con los terremotos que se están produciendo no se producen daños estructurales. "Eso nos lleva a pedir tranquilidad. Dentro de casa no hay peligro". El segundo paso es que se activa automáticamente un segundo nivel en contacto con todos los técnicos dentro del plan "para darnos información de modificaciones o cambios en las patologías que se puedan sufrir en los edificios".

"Se está trabajando en eso y afortunadamente no hay daños estructurales ni peligro para la seguridad de los ciudadanos. Vamos a tranquilizarnos. Es síntoma del estrés que vivimos. Se refleja en gente que sale a la calle y no es lo más acertado. El plan está funcionando. Dentro hay medios para realizar otras actuaciones como apuntalamientos, inspecciones seguidas en los días, y lo haremos para dar la tranquilidad que en este momento la ciudadanía demanda".