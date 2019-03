Bruselas "apretará" al Gobierno para que apoye las infraestructuras ferroviarias en Granada

El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, ha dado hoy más detalles de su visita ayer a Bruselas para comparecer en la Comisión de Peticiones por el estado de las conexiones ferroviarias. Según Cuenca, exigió que aunque el AVE llegue en junio hay que seguir mejorando, por lo que emplazó a terminar la variante de Loja y la conexión por Moreda como necesidades urgentes.

"Es necesaria la supervisión de que los fondos se gastan en lo que estaba comprometido y el Corredor Mediterráneo es la oportunidad para que se termine el AVE inicialmente planteado", ha explicado Cuenca, que declara como vital que haya una conexión Moreda-Bobadilla con el baypass por Sierra Elvira, que permitirá, junto a la variante de Loja, estar en los mismos parámetros de conexión de ancho internacional para el Corredor.

Según Cuenca, la misión europea que visitará Granada para vigilar esos trabajos está previsto que venga en los próximos meses, antes de verano. Además, ha anunciado la visita de la propia presidenta de la comisión a Granada para el mes de junio. "Aprovecharemos para incidir en ese compromiso", ha dicho, asegurando que le preparará una agenda para que pueda ver el estado de todas las infraestructuras ferroviarias "y sacarle compromisos para que Bruselas apriete a Madrid y al Gobierno para que apueste por Granada".

Sobre las palabras del presidente de la Junta, Juanma Moreno, en su visita a Granada, donde dijo que el soterramiento del AVE por su entrada a la capital es un compromiso del anterior gobierno y no del suyo, Cuenca evita hacer polémica y asegura que tiene el "compromiso" claro de todas las administraciones para que Granada tenga las conexiones, el Corredor y el soterramiento. "No voy a retroceder en su defensa porque libera espacios libres en la ciudad y sigo contando con el compromiso de la Junta. Si no es así que lo digan ellos. Si titubeaba será por desconocimiento y yo después se lo expliqué. Espero que así sea", ha advertido.