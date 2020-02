Buscamos las calles del miedo en Granada, ¿nos ayudas?

Granada, al igual que ocurre en otras ciudades, cuenta con puntos negros o zonas del 'miedo' que, sobre todo cuando cae la noche, hay numerosos vecinos que tratan de evitar. Hace unos días, a través del análisis de una estudiante de Sociología de la UGR, Granada Hoy dio a conocer lo que sería el Mapa del Miedo del barrio de La Chana, una investigación en la que se exponían aquellas calles por las que, en este caso las jóvenes, evitaban pasar cuando caía la noche por tener poca luz, multitud de recovecos y, en definitiva, transmitir inseguridad.

Pero, ¿qué otras calles de este tipo tiene Granada?

A raíz de la publicación de este estudio, a través de redes sociales no llegaron algunas de estas zonas del miedo de Granada, como, por ejemplo, estas zonas que nos indicó José a través de Twitter:

Asimismo, como se exponía en dicho estudio sociológico, el puente de Zarabanda de La Chana, uno de los accesos al barrio, era una de las zonas señaladas por la "pobre luz de color amarilla" con la que contaba, que daba la sensación de poca luminosidad. Tal y como indicaron unos días después a este diario desde la Asociación de Vecinos de La Chana, la noche del 20 al 21 de enero cambiaron el sistema de iluminación de dicho puente, con luces blancas que aportan mucha más luminosidad.

Este pequeño gesto, según aseguran desde la asociación de vecinos, ha supuesto un gran paso pero aún "queda mucho que pelear" en este sentido ya que aún hay muchos más puntos "inseguros" en el barrio y en el conjunto de la ciudad. Un ejemplo de ello, lo denunciaron a través de Twitter Gloria García-Romeral y Azahara G. Peralta:

Una pena. De la zona norte ni hablamos. Por ponerte un ejemplo, el semáforo que cruzo para ir a correr la mitad de los días no funciona. Hay que cruzarlo mirando bien, corriendo y esperando que no vengan coches muy rápido (lo que no sería de extrañar...).