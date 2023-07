CCOO critica el "famélico" plan de vacaciones del SAS en Granada: solo se sustituirá al 13% del personal

Félix Alonso, secretario general del sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO Granada ha calificado, esta mañana, de “rácano y famélico” el plan de sustituciones para cubrir las vacaciones, impuesto por el SAS, de las y los profesionales de los centros de salud de los distritos Granada y Metropolitano y las AGS Nordeste y Sur de Granada que, en su opinión, presagian un verano de estrés y sobresfuerzo que no se merecen las plantillas de Atención Primaria de la provincia de Granada.

Para el responsable sindical, la falta de contratación de personal sustituto, por parte del SAS, en la Atención Primaria de la provincia Granada es más que evidente y “las cifras que nos han facilitado hablan por sí solas”. En total, CCOO ha constatado que se han hecho 314 contratos que cubrirán las vacaciones de 450 profesionales. Una cifra a todas luces “insuficiente” precisa Alonso (CCOO) porque los mencionados contratos apenas sustituirán a un escaso 13% de los 3.500 trabajadores y trabajadoras de Atención Primaria de los centros de salud de la provincia.

Pero si analizamos las sustituciones por categorías, prosigue el responsable sindical, la situación todavía es más sangrante. De hecho, los distritos Granada y Metropolitano no contemplan sustituir a médicos de familia ni pediatras. En las AGS Nordeste y Sur la Junta hace unas previsiones para sustituir únicamente a 26 y 52 profesionales, de medicina de familia que constituyen un 25% y un 39% del total respectivamente. En ninguna de las cuatro gerencias, que gestionan la Atención Primaria, se han cubierto los contratos indefinidos que se ofertaron en el mes de mayo.

En enfermería, denuncia CCOO, las cosas no están mucho mejor. En los centros de salud de la capital, se van a sustituir 5 enfermeras de las 231 que constituyen la plantilla, un ridículo 2%. En el distrito Metropolitano a un total de 25 enfermeras de 352, el 7%. Por otro lado, el AGS Nordeste sustituirá a 26 enfermeras de 135, no llega al 20%. Y el AGS Sur no contempla sustituir a ninguna. En la categoría de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, el SAS sólo oferta 33 contratos, que suponen un 25% de total.

De Trabajadoras/es Sociales, sólo se sustituirán a 3 profesionales de los centros de la capital. En el distrito Metropolitano y la AGS Nordeste y Sur las y los profesionales en activo deberán cubrir las vacaciones de sus compañeros/as. En cuanto a fisioterapeutas, únicamente se ofertan 9 contratos: el 17% de la plantilla será sustituida. Y en el caso de las Matronas la situación es flagrante, dado que sólo las sustituyen en el distrito Granada y Distrito Metropolitano.

Por último, en el caso del personal administrativo la Junta oferta 83 contratos que darán de sí para cubrir un 24% de las y los profesionales que atienden en primera instancia al usuario.

En definitiva, para el secretario general del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO Granada se trata de “un plan de vacaciones vergonzoso y miserable”. Félix Alonso ha considerado que “la Junta de Andalucía se está riendo de las y los profesionales de Atención Primaria que sufrirán un verano de estrés y de sobrecarga laboral”. Volvemos a repetir hasta la saciedad que el SAS pone en riesgo la salud de sus profesionales y la de la población granadina, y la de la gente que nos visita, ha apostillado.

Para el responsable sindical no hay ningún interés, por parte del gobierno de la Junta de Andalucía, de mejorar la situación de la Atención Primaria.