Campaña para que los jóvenes de Granada hagan un consumo responsable del alcohol

El Ayuntamiento de Granada y Espirituosos España impulsan una campaña para concienciar a la población joven mayor de edad sobre el consumo responsable de bebidas alcohólicas, una iniciativa que está presente en distintos soportes además de las redes sociales “para promover actitudes de responsabilidad en el consumo de bebidas alcohólicas entre jóvenes”.

Para el concejal de Juventud y Salud, Carlos Ruiz Cosano, se trata de “ofrecer mensajes claros y hacer un llamamiento en redes sociales donde los jóvenes tienen una elevada presencia, para que conozcan los riesgos y la necesidad de desarrollar actitudes de compromiso con un consumo responsable”. Al respecto ha recordado que su concejalía está llevando a cabo muchas actividades e iniciativas de concienciación, y ha apelado a la responsabilidad de los padres: “ayudemos a los jóvenes para que no sean noticia por fiestas o botellones ilegales, sino por sus acciones, que son muchas, de carácter solidario, voluntario y otras”.

Según ha asegurado el edil de Juventud, “resulta de gran valor la variable de participación, ya que la imagen de la campaña consta de diferentes carteles diseñados por alumnado de la Universidad Rey Juan Carlos que resultaron ganadores de un concurso de creatividades”. Bajo el rótulo `Historias y Punto´, la iniciativa está compuesta por cinco carteles publicitarios en los que, “mediante una comunicación sencilla y directa, con el humor y el ingenio como denominador común, se utilizan los signos de puntuación y determinadas `frases hechas´ para reflexionar sobre las consecuencias de los excesos en el consumo de alcohol”.

Así, claims como `que tu puntillo no se convierta en coma´ , `No es igual si te pasas´; `Mejor no ver doble y punto´ o `no te pases de la raya´, logran captar la atención y despertar el interés de este segmento de público. Es decir, “eslóganes que invitan a la juventud a disfrutar y divertirse con la fiesta, vivir las celebraciones haciendo un consumo responsable, un consumo moderado de bebidas alcohólicas”.

Según ha destacado Carlos Ruiz Cosano, “una de las claves de la iniciativa es la originalidad del proyecto que, en parte reside en que los creativos de la campaña y el público al que va dirigida son los mismos: los jóvenes, que comparten códigos de comunicación, intereses, aficiones y estilos de vida similares”.