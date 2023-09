Carazo asegura que ha marcado el "nuevo tiempo" de Granada en cien días y la oposición pide más proyectos y menos "fanfarria"

Este lunes era el día. Marifrán Carazo ha cumplido cien días como alcaldesa de Granada en una jornada en la que ella ha aprovechado para hacer un balance de su gestión junto a todo su equipo, sacando pecho de la labor realizada, y la oposición ha alzado la voz por lo contrario: la falta de nuevos proyectos, de grandes anuncios frente a un exceso de protagonismo, foto y "fanfarria".

En una convocatoria en el patio del Ayuntamiento, con todos los concejales y su equipo de asesores, Carazo ha desgranado las principales actuaciones en estos primeros cien días de aterrizaje en su despacho de Alcaldía de la Plaza del Carmen. Un resumen retransmitido en sus redes en directo y que ha contado con un desglose por las principales áreas del trabajo realizado. Aunque ella ha manifestado después que era un resumen de lo más destacado y que hay mucho trabajo de reuniones y despacho que no se ve, hay áreas en las que se ha pasado por alto en el trabajo destacado estos cien días que ha definido como de "intenso trabajo para comenzar a marcar el nuevo tiempo" al que se comprometió en campaña electoral. Y pese a que ha reconocido que no existe una varita mágica para encontrar las soluciones, ha seguido prometiendo esfuerzo, dedicación y trabajo.

Los contratos de limpieza y transporte, para este año

Como era de esperar, limpieza ha ocupado un lugar destacado en su balance. No en vano, era la nueva Concejalía que ha creado y a lo que se comprometió en campaña, donde el fuerte de su crítica al PSOE de Cuenca era que la ciudad estaba sucia. Aquí ha dicho que ha cumplido con ese plan de choque al que se comprometió. Lo que aún no está es el nuevo contrato de limpieza, que lleva casi tres años de retraso. En última comisión se dijo que aún se esperaba la resolución del tribunal de contratos sobre las alegaciones de la patronal del sector y Carazo ha asegurado que es una prioridad pero que están trabajando "desde el punto de vista técnico para acertar" con este gran contrato, que saldrá a licitación "de manera urgente en cuestión de semanas. Aunque no ha querido dar fecha ni para este ni para el contrato del transporte, el otro gran contrato que está pendiente de licitación, ha asegurado que los dos estarán para este año. También ha destacado el plan contra las pintadas y ha dicho que la nueva ordenanza de limpieza va a endurecer las sanciones por pintadas, sin detallar cuantía.

El área de Economía ha sido la siguiente en destacar asegurando que Granada va a pasar de tener unos presupuestos prorrogados (en 2022 el PSOE aprobó sus cuentas, que se prorrogaron este 2023, año electoral) "a ser de las primeras ciudades de España en tener presupuesto", lo que ha asegurado que es fruto de la "estabilidad social, política y económica". Aunque ha reconocido que para elaborar esos nuevos presupuestos, cuyo trámite comenzará este martes con el debate y aprobación inicial de las ordenanzas fiscales, "partimos de un desequilibrio económico de 18 millones de euros". "Pero no vamos a llorar sino a trabajar. En 2024 tendremos aprobado el presupuesto y en 2025 ya sí será el primero de la nueva corporación y de esta alcaldesa con cambios estructurales, funcionales, de procedimientos y de simplificación", ha explicado.

También ha dicho que ha impulsado la oficina aceleradora de proyectos, que la hizo depender directamente de Alcaldía, y la captación de fondos europeos.

Ya tienen el avance definitivo para el nuevo PGOU

Urbanismo ha sido la tercera pata de estos cien días con el nuevo PGOU en el horizonte, que permitirá "aprobar el nuevo modelo de ciudad". Sobre el avance del documento, ha anunciado que el Ayuntamiento ya dispone de ese documento de avance entregado por la empresa Territorio y Ciudad (que ha entregado ya el documento con las modificaciones solicitadas tras haber entregado un primer avance al antiguo gobierno socialista). Un plan que contará con consenso social y que también ha ofrecido a los grupos de la oposición. En Urbanismo ha destacado también el desbloqueo de proyectos de vivienda, la modificación de la ordenanza de licencias.

Carazo ha aprovechado también para hablar de Movilidad, otro gran deber en su mandato. Ha anunciado que ya se ha finalizado el mapa de ruidos de Granada, que permitirá también trabajar en el marco de la aplicación de la Zona de Bajas Emisiones. Pero también ha hablado de mejorar las conexiones ferroviarias, para lo que tendrá una reunión en octubre con Iberia para reclamarle los vuelos diarios con Madrid para "convencerlos de la importancia de este vuelo para atraer empresas e inversores". También de las conexiones por Ferrocarril, que demandará al nuevo Gobierno cuando se constituya para "no perder ni el tren ni la oportunidad" y lograr el soterramiento por la Chana. "Sé el camino, lo conozco y voy a trabajar en ello".

De la mano de la UGR para la candidatura a capitalidad cultural

La alcaldesa ha destacado la modificación en proceso de la ordenanza de la convivencia para acotar las despedidas de solteros o su apuesta por la policía de barrio. En Cultura, ha destacado el camino para recuperar el liderazgo cultural y ha dicho que trabajan en coordinación con el consejo social de Granada y el de la Universidad para "ir de la mano" en la elaboración de la candidatura a capitalidad cultural 2031. También se ha comprometido con coordinar la Agenda Única, una reclamación del sector turístico y cultural. En Comercio ha destacado su apoyo al comercio local y ha puesto como ejemplo "rebajas fiscales" para incentivar el comercio tradicional y tener un centro histórico vivo, algo que la oposición le ha desmentido asegurando tanto PSOE como Vox que no se trata de rebajas fiscales porque se han subido los umbrales por los que se calcula el IBI y eso se traducirá en una subida del 40% del impuesto al pequeño comercio.

"El nuevo tiempo se ha marcado con cien días de intenso trabajo en los que rindo cuentas", ha dicho. Sobre la ausencia de grandes proyectos criticada por la oposición, Carazo ha pedido "trabajo conjunto y una oposición útil" pero sin detallar ninguno en cuestión ni tiempo para anunciarlos.

El PSOE ofrece dos acuerdos en ciudad verde y ciudad de la ciencia

Antes de la comparecencia pública de Carazo, tanto PSOE como Vox han hecho su balance de los cien días de gobierno del PP y su mayoría absoluta. El portavoz del PSOE, Paco Cuenca, ha hecho una valoración propositiva "ante la preocupación" que, ha dicho, sienten por cómo está la ciudad tras esto cien días de "fanfarria, ruido y falta de rumbo". "No sabemos su modelo, quizá es porque tampoco lo tenían en su programa", ha resumido, lamentando que no se haya presentado ni una medida de mejora del día a día. "Costó mucho trabajo generar alianzas, prestigio, y se han roto todas poniéndose al servicio de Sevilla, de Juanma Moreno. Hay mucho artificio y poca realidad", ha lamentado el exalcalde.

Y el PSOE le ha propuesto llegar a dos grandes acuerdos: "Por una ciudad sostenible, verde, con menos contaminación, menos coches y aplicando sin demoras la Zona de Bajas Emisiones o ampliando el Metro por Genil o Chana; y para seguir dotando a la ciudad de oportunidades como ciudad de la ciencia, sobre lo que no han presentado ni una sola medida o acción para captar empresas". "Yo estoy muy orgulloso de contribuir a la visión de una Granada basada en la ciencia y la productividad y de eso no hemos escuchado nada". Cuenca ha dicho, sobre limpieza, que ni la ciudad estaba tan sucia antes ni ahora más limpia,, y ha criticado la "parálisis" en cuestiones como los contratos de basura o limpieza y en la captación y aplicación de fondos europeos.

Vox le afea que no haya habido cambio de políticas

Desde Vox, la portavoz, Beatriz Sánchez, ha dicho que mientras que los resultados electorales pidieron "un cambio de políticos y de políticas, no ha cambiado mucho". Para Vox estos cien días ha sido de mucha propaganda política, mantenimiento de la ideología de izquierda (con la agenda 2030 o la Zona de Bajas Emisiones) y la ausencia de reducción del gasto superfluo.

"Han hecho anuncios a bombo y platillo pero la receta económica es la misma y se están gastando en temas ideológicos. Granada sigue estando sucia, con déficit en infraestructuras", opina Sánchez. También han pedido más impulso en Cultura o del Plan de Turismo, asegurando que han sido unos cien días "débiles para lo que esperábamos". Sobre la falta de grandes proyectos y anuncios, ha dicho que del modelo de nueva Granada que prometió Carazo "no hemos visto nada", volviendo a pedir a la alcaldesa que "sepa llevar la mayoría absoluta con humildad y escuchando a los grupos", algo que tanto PSOE como Vox han reclamado criticando que se sienten ninguneados en convocatorias de ciudad a las que no les invitan.