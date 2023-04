Carazo se compromete a exigir al Gobierno que reinicio el proceso de asignación de la AESIA si se convierte en alcaldesa

La candidata popular a la Alcaldía de Granada, Marifrán Carazo, se ha comprometido a que exigir, si sale elegida, al Gobierno que se reinicie el proceso de asignación de la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA) y ha añadido que “todo lo que no sea esto, es un brindis al sol, ya que ha quedado demostrado que ha sido un proceso injusto y arbitrario”. En ese sentido, ha señalado que el fallo a favor de A Coruña “evidencia que se ha tomado una decisión totalmente arbitraria para perjudicar a Granada y que ahora se quiere tapar, tanto desde Madrid como desde el Ayuntamiento”.

La candidata popular ha manifestado que “no se ha defendido Granada desde un principio”, tras conocer que desde el Ayuntamiento de la capital se muestran contrarios a solicitar la suspensión del proceso de selección de la AESIA. “Todos sabemos que Granada era y es la mejor candidatura para acoger la sede, y por ese motivo la única solución es que se haga justicia y que se reinicie el proceso desde cero”.

Carazo también ha expuesto que “Granada merece ser defendida todos los días del año y la decisión de no presentar el recurso para suspensión del proceso de selección de la Inteligencia Artificial es la prueba del algodón de que no se ha velado por los intereses de los granadinos”. En relación a esto último, Marifrán Carazo ha reivindicado que “Granada merece una alcaldesa que defienda nuestro presente y nuestro futuro y que tenga la capacidad y la energía para poner en marcha propuestas e ideas que nos devuelvan donde merecemos estar”.

La candidata popular ha aseverado que no va "a permitir ataques, desplantes, ni agravios contra Granada ni los granadinos y me voy a plantar para que situaciones como esta no vuelvan a producirse, frustrando ilusiones y expectativas para Granada”. En ese sentido, Carazo ha lamentado que “la AESIA era un proyecto para que Granada fuera un referente y pasó de largo. Ahora son todo lamentos, pero cuando se tuvo la oportunidad de defender esta injusticia, como hizo la Junta de Juanma Moreno de inmediato, solo hubo silencios cómplices y miradas hacia otro lado”.

“Voy a luchar para que el procedimiento de asignación de la AESIA comience de nuevo, con total transparencia y con muestras de que la puntuación y la baremación sirven para elegir a la mejor candidata, que, sin duda es Granada”, ha remarcado.

Así, la candidata la Alcaldía de la capital ha incidido en que “este es mi compromiso con Granada y los granadinos, defender Granada frente a cualquier ataque, venga de donde venga”