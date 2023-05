Mercadona participará en la Operación Kilo del Banco de Alimentos de Granada

La Operación Kilo del Banco de Alimentos de Granada, organizada por la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) lleva realizándose en nuestra provincia desde hace casi veinte años. Este 2023, se desarrollará en Mercadona durante los días 29 de mayo al 4 de junio, y los clientes pueden realizar donaciones monetarias, desde 1 euro hasta lo que se desee, en el momento de la compra al pasar por caja.

Las cantidades donadas se transformarán en alimentos a entregar al Banco de Alimentos de Granada, que decidirá exactamente el tipo de producto que necesitan, así como la cantidad y momento de la entrega para atender de forma más eficiente las necesidades reales de los usuarios finales a los que atienden.

Anteriormente, la donación se pedía en forma de alimentos, sobre todo no perecederos, pero esta nueva modalidad, también denominada "virtual", tiene varias ventajas, cómo el ahorro en costes de material y en combustible para transportar los alimentos, se compra a un mejor precio los alimentos que verdaderamente necesitan y consiguen un mejor almacenaje, porque compran lo que necesitan a lo largo del año (tanto alimentos no perecederos como frescos), etc.

La compañía de supermercados Mercadona en 2022 donó 25.100 toneladas de productos de primera necesidad a más de 550 comedores sociales y 60 bancos de alimentos y otras entidades benéficas con las que colabora en España y Portugal. Esta cantidad significó un aumento del 22% de las aportaciones respecto al 2021. De esta cantidad, más de 756 toneladas de alimentos fueron donadas a las 14 entidades y asociaciones benéficas con las que la compañía colabora en Granada.

Asimismo, los clientes también colaboraron en distintas iniciativas solidarias organizadas a lo largo del pasado año. Entre estas, destaca la participación de estos en la Gran Recogida de Alimentos organizada por la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) que tuvo lugar del 25 de noviembre al 6 de diciembre, en donde, gracias a la solidaridad de los clientes y de Mercadona, que sumó el 10% de la recaudación a esta iniciativa solidaria, se consiguió recaudar más de 3,5 millones de euros que los Bancos de Alimentos participantes están transformando a lo largo de este año 2023 en los productos de primera necesidad que realmente necesitan para la atención de sus entidades y usuarios finales.