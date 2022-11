La nueva carretera del Sacromonte de Granada: ¿el acceso a la especulación urbanística en el barrio?

El grupo municipal de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Granada se ha mostrado hoy "inquieto y preocupado" por cómo afectará al Sacromonte el nuevo Plan Especial Albaicín-Sacromonte, el que regula todas las intervenciones en el barrio desde el punto de vista ambiental, urbanístico o de movilidad, entre otros.

Y se ha mostrado así porque, dicen, abrirá la puerta a la "especulación urbanística" si se ejecuta la nueva carretera del acceso en la zona de la Abadía que recoge el plan y que contempla tres opciones de trazado. "Estos planes constituirán una nueva frontera urbanística que cambiará la imagen milenaria de la ciudad y acabará con la Granada que conocemos ahora, con el último punto cardinal virgen, el este".

Según el portavoz del grupo, Antonio Cambril, "se creará una enorme bolsa de especulación" en todo el entorno que va desde la carretera del Fargue hasta la Abadía y que afectará también al entorno del Darro. Y esto lo denuncian por el proyecto recogido en el Plan de abrir una carretera que una la Abadía por detrás del cerro de San Miguel, llegando hasta el campo de fútbol existente junto al templo, a la vez que prevé la construcción de un parking en superficie en la zona tanto para vehículos personales como autobuses que puedan llegar a la zona. "Si se han planteado una carretera, por qué no se va a plantear el cierre del anillo? Lo previsto en el avance es un acto de terrorismo urbanístico, medioambiental y estético", ha denunciado Cambril, que ha anunciado sugerencias al Plan Especial que redactarán con un equipo de arquitectos y urbanistas. "Abrir una carretera y tres grandes aparcamientos supondrá una llamada a la penetración del coche y el tráfico en una zona semivirgen y que conservaba las vistas a la Alhambra".

Además, piden que se inicie un expediente en el actual plan para dar la máxima protección a la zona, que se incluya el Sacromonte en el BIC del Darro y que se pida a la UNESCO que se incorpore al barrio a la protección mundial del Albaicín.

Recuperar propuestas rechazadas desde 2005

El concejal del grupo Francisco Puentedura ha matizado que "esta propuesta del plan especial hace inviable la protección patrimonial del Sacromonte y lo sitúa en una situación urbanística peor que la que ahora tiene" incurriendo "en los mismos asaltos urbanísticos que ya se plantearon en 2005, 2010, en 2014 y ahora". Según UP, "esa carretera levanta las sombras de operaciones especulativas. Lo que plantea levanta la sospecha del cierre del anillo en una zona de alto valor paisajístico. Una carretera que ya fue rechazada por la Alhambra y la Junta y que ahora el PSOE aprovecha el cambio de gobierno en la Junta para retomar el asalto urbanístico".

Condición para viviendas y el hotel en Jesús del Valle

Desde UP recuerdan que en 2013 hubo ya un intento de convenio urbanístico para crear 2.000 viviendas en El Fargue, pero tenían como requisito esa carretera "que ahora aparece de forma extraña" en el plan. También para hotel de lujo previsto en la hacienda de Jesús del Valle "también tenía el problema del acceso", por lo que necesitaban la carretera, y también "lo que se pretenda hacer con la Abadía y sus usos pormenorizados". "Las tres propuestas de carretera es una obra de una infraestructura complicada. ¿Eso quién lo paga? ¿A pulmón el Ayuntamiento para generar un atentado ecológico y urbanístico? Es todo un sinsentido", añade el concejal.

Pero hay más. Puentedura advierte de que el nuevo plan establece clasificaciones sobre el suelo que en lugar de dar un único ámbito de protección que es el de alto valor, "al final usan distinto tipo de clasificaciones del suelo que abren la espita para las pretensiones urbanísticas y que de forma eufemística llaman usos compatibles".

Rechazo de los vecinos a la turistificación

La también concejal de UP Elisa Cabrerizo ha lamentado que "este proyecto es un atentado a la participación vecinal". "Ni lo ha pedido el barrio ni los vecinos. Se opusieron cuando ya apareció en 2014 por primera vez y ahora no se ha contado con ellos. No entendemos que un proyecto de estas dimensiones se presente sin que el barrio tenga voz y se escuche".

Según Cabrerizo, "el barrio quiere vida, no un parque temático que echa a la gente de sus casas. La defensa de los negocios privados no puede estar en contra de los barrios y no se puede usar el patrimonio de todos para el enriquecimiento de unos pocos". Las demandas crónicas del barrio son un transporte público con frecuencias adecuadas y trayectos completos, mantenimiento, iluminación, seguridad, limpieza, cuidado, infraestructuras y servicios en la zona y que se cuide y proteja el patrimonio. "No quieren carreteras, aparcamientos, ruidos y masificaciones. Quieren su espacio público y campos de fútbol. Están en contra de la turistificación y de las aglomeraciones, de no tener viviendas y sí pisos de alquiler turísticos, o cuevas turísticas, donde las personas van y vienen y no hacen comunidad".