César Díaz: "Me alegro de la absolución del exjefe de Policía Local pero choca que comparezca uniformado con un político"

"A mí me choca que un agente uniformado comparezca con un político, que es de la oposición". Con esta frase, el concejal de Seguridad en el Ayuntamiento de Granada, César Díaz, ha valorado la rueda de prensa que dio este miércoles el exjefe de la Policía Local José Antonio Moreno, acompañado de la exedil del ramo y actual concejal del PSOE en la oposición Raquel Ruz, tras hacerse pública la sentencia que lo absolvía de haber cometido acoso laboral contra una exinspectora del Cuerpo.

Pese a que César Díaz ha manifestado que se "alegra de que haya sido absuelto", ya que entiende que "cuando una persona pasa por ese calvario y su expediente ha quedado resulto hay que alegrarse", considera que un agente uniformado "debería ser ante todo profesional", y dejar "los análisis políticos a otros".

En cuanto a la petición de disculpas públicas que realizaron tanto Raquel Ruz como el propio José Antonio Moreno, quien además manifestó que "el daño era irreparable", el concejal de Seguridad y portavoz del PP en el Ayuntamiento ha considerado que "no me corresponde hacer ninguna disculpa porque no estaba en el gobierno. Creo que este tema hay que llevarlo al sentido del respeto".

Por ello, ha matizado que solo dirá "me alegro" por la resolución del expediente ya que "hay muchas personas que se ven inmersas en calvarios de este tipo, es de humano alegrarse de que un problema haya quedado resuelto".

Si bien, el popular ha insistido en que Moreno fue reprobado por el pleno municipal, "no por ese tema, sino por unas declaraciones sobre una concejala que también merece respeto", en referencia a la ya exedil del PP, María Francés.