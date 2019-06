Cetursa alegó que María José López había cobrado casi 50.000 euros menos "por error"

La ex consejera delegada de Cetursa María José López, denunciada por la Fiscalía de Granada por la supuesta percepción de "cantidades indebidas" relacionadas con sus nóminas y las de otros altos cargos, alegó a la Cámara de Cuentas de Andalucía que, debido a un "error", en realidad habría cobrado de menos casi 50.000 euros desde que llegó al cargo directivo hace una década.

La investigación abierta hace meses por el Ministerio Público tiene como origen una denuncia de la propia Junta de Andalucía al término de una inspección de la Intervención General, que a su vez estuvo motivada por un informe de la Cámara de Cuentas hecho público en noviembre de 2017. Aquel documento, que ponía de relieve una serie de supuestas irregularidades en la empresa, en especial las relacionadas con los sueldos de los altos directivos, propició un enorme debate político y la apertura de diferentes pesquisas antes de su relevo en el cargo, en marzo de este año, una vez que se produjo el cambio de Gobierno en Andalucía.

Aquel informe de la Cámara de Cuentas que fue el origen de todas esas averiguaciones posteriores ponía de manifiesto que "las retribuciones de la alta dirección (consejera delegada) no se ajustaron hasta el ejercicio 2014 a los límites establecidos" en la ley de medidas para el reequilibrio económico y financiero de 2012 y el acuerdo del Consejo de Gobierno de ese mismo año para el plan de ajuste de ese tiempo de crisis. También exponía el documento que López habrían hecho una serie de cambios en el organigrama de la empresa que parecían estar enfocados a eludir esos recortes salariales en una media docena de altos cargos.

En las alegaciones a aquel documento remitidas por Cetursa (cuando López aún estaba al frente de la sociedad), la empresa argumentaba que la nómina de la consejera delegada sí se había ido ajustando a las indicaciones de la normativa presupuestaria. Pero llegaba a indicar que incluso se había reducido el sueldo innecesariamente, por error, al estar sujeta a una excepción de la ley. "No habría recibido ingresos indebidos, sino que por error en la aplicación de la ley de presupuestos, en su perjuicio, habría dejado de percibir 47.988 euros", exponía en el documento.

Explicaba Cetursa a los inspectores de la Cámara de Cuencas (que no aceptaron la alegación), que López llegó a Sierra Nevada el 3 de julio de 2009 con un contrato de 90.721 euros de retribución anual. En mayo de 2010, justo antes de que se formalizara su designación por el Consejo de Administración de la sociedad, "se le ajusta la retribución" para que no superara el límite que entró en vigor para los altos cargos de las entidades instrumentales, que no podían cobrar más que la presidenta autonómica.

Pero esa regulación tenía una serie de excepciones en el límite impuesto. Una de ellas es que no sería de aplicación en las entidades con finalidad industrial o mercantil que "perciban ingresos comerciales que supongan más del 50% de sus costes de producción". Dado que, según la alegación, Cetursa reúne esas condiciones, el sueldo de la consejera delegada no estaba sujeto a esa restricción.

Por tanto, desde 2010 a 2012 "la consejera delegada dejó de percibir 56.305 euros. Cada uno de esos ejercicios tenía que haber cobrado 90.791 euros y sin embargo sus retribuciones fueron de 68.980 euros al no tenerse en cuenta por error la excepcionalidad".

Admite Cetursa en su alegación que durante 2013 las retribuciones de la consejera delegada no llegaron a ajustarse a la nueva ley de ajustes por la crisis que entró en vigor en 2012 (no se rebajó el sueldo hasta 2014), de modo que habría superado los 8.000 euros de más ese año. Pero al restar esa cifra a lo que podría haber percibido López en sus primeros años en el cargo, aún saldría un saldo a su favor de 47.988 euros que no habría cobrado la exdirectiva.