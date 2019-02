Ciclistas y usuarios de patinetes piden más calles ‘pacificadas’ a 30 km/hora

Las organizaciones también apuestan por permitir la circulación de bicicletas y de VMU en ambos sentidos en calles residenciales de un sentido limitadas a 10-20 kilómetros hora o eliminar los casos en los que las vías ciclistas son obligatorias. Establecer aparcamientos de bicis y VMU "a cota de calzada" o permitir el transporte de menores de hasta siete años y de mercancías en semibicis, remolques y semirremolques en horario nocturno mediante accesorios de iluminación correspondientes son conforman también parte de las medidas recogidas por esta batería de propuestas para mejorar la ordenanza que, todavía, no se ha aprobado. Según los colectivos las dieciséis sugerencias se pueden incorporar a lo largo de 13 modificaciones.

Por otra parte, los colectivos instan a equiparar los vehículos de movilidad urbana (patinetes eléctricos etc. a bicicletas y ciclos así como permitir, en casos excepcionales, la circulación de "patines, monopatines y similares de tracción humana por calzadas y carriles limitados a 30 kilómetros por hora". En este sentido apuestan por regular la circulación de estas formas de desplazamiento por las vías ciclistas para que estén "en igualdad de condiciones respecto de las bicicletas".

Colectivos de vecinos, peatones, ecologistas, usuarios de patines, patinetes eléctricos etc. han redactado un documento para proponer al Ayuntamiento "mejoras" a la Ordenanza Municipal de Peatones, Ciclistas, Movilidad Compartida y Vehículos de Movilidad Urbana presentada el pasado mes de noviembre. Se trata de un total de 16 propuestas con las que pretenden hacer una ciudad más sostenible, reduciendo la contaminación y pacificando el tráfico.

El patinete, una moda que tendrá “un pequeño protagonismo” según la DGT

Los colectivos que han redactado las dieciséis propuestas son la Asociación para la movilidad personal y ecológica de Granada (AMPEG), la asociación Por un Realejo Habitable, Biciescuela Granada, Camina Granada, el club Patinamos, Ecologistas en Acción, Enbicieléctrica.com y La Biciclona. No obstante, la aprobación de la ordenanza está todavía paralizada mientras que la propia Dirección General de Tráfico (DGT) está concretando la regulación del uso de los segways, patinetes eléctricos etc. El director de la DGT, Pepe Navarro, anunció hace una semana que la normativa de los "patinetes se aprobará al final del semestre". Según explicó los propios ayuntamientos les han instado a mejorar la normativa. "Hasta ahora no existía como vehículo y hay que colocarlo en el reglamento de vehículos y se le aplicará toda la legislación de prohibido usarlo con alcohol, etcétera. Con el patinete se han inflado las expectativas, parecía que todo el mundo íbamos a ir en uno pero se está resituando. Es un modo más que tendrá un pequeño protagonismo", dijo. Según indicó solo podrán circular por la calzada o por los carriles bici.