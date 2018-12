"No somos un partido de radicalismos y no dialogamos con postulados antagónicos"

-Ciudadanos ha conseguido 75.949 votos en la provincia de Granada, 32.400 apoyos más que en 2015. Pero no se ha producido el esperado 'sorpasso' al PP y Vox se ha quedado con ese protagonismo de partido revelación. ¿Ha sido un triunfo algo agridulce?

-En absoluto, porque Ciudadanos no es un partido revelación, es un partido en progresión, que en cada elección nos volvemos a superar, que desarrollamos un proceso de expansión en la provincia que nos va dando cada vez un ámbito más grande de acción política. Aún nos queda un camino por recorrer, pero somos todo menos un partido revelación, somos un partido que da seguridad y certeza y el partido que aspira a liderar esta provincia dentro de poquitos años. Además, hemos pegado un salto de 9 a 21 parlamentarios, que no es una cifra nada desdeñable. Somos el único partido de los que tenían presencia en el Parlamento que crece y de una manera muy grande. No podemos tener motivo para tener sensación agridulce. Y a parte, la política ya hoy no tiene que ver simplemente con el número de parlamentarios que tengas, sino cómo seas capaz de articular esos parlamentarios para poder construir una mayoría, y por eso en este momento Juan Marín se va a presentar a la presidencia de la Junta.

-¿La única condición es que Juan Marín sea presidente, ya sea con pactos a un lado o a otro?

-Esto ya no va de rojos y azules. El PP y el PSOE se han puesto de acuerdo siempre en el sistema, se han ido dando la alternancia uno a otro y eso les obligaba a la vez a no poder pactar entre ellos. Ciudadanos no está en un lado ni otro, está en el centro, es un partido que ha superado esa etapa de rojos y azules. Cuando hablamos de con quien vamos a pactar en un momento determinado, no es que vayamos a un lado u otro, estamos en el mismo sitio, en el centro. Es más fácil que se acerquen a nosotros desde cualquier lugar moderado, desde centroizquierda o centroderecha tradicional, porque nosotros no nos movemos, estamos en el centro.

-Insiste en la palabra moderados. ¿Vox puede llegar a ser una compañía para Ciudadanos en un posible pacto de gobierno?

-Cada partido tiene que preocuparse de lo que representa y nosotros lo hacemos de lo que representa Ciudadanos. Sí nos preocuparía que de nosotros se pensara que somos un partido distinto al que somos. En la política española hoy hay partidos populistas, hay partidos antiguos que se siguen moviendo en el eje de izquierda-derecha del bipartidismo y luego hay partidos nuevos que no somos populistas, ni extremistas, que representan un espacio mucho más centrado, mucho más tibio, en el sentido de entender que la política no puede ser una pelea ni una guerra permanente, sino la búsqueda de soluciones. Nosotros nos preocupamos de que se nos vea como la alternativa que desean la mayoría de los ciudadanos. El resto de partidos tendrán que preocuparse por ellos.

-Mi pregunta tiene que ver con su partido y sobre las opciones o posibles repercusiones de pactar con un partido que no está en esa zona “tibia”...

-Simplemente puedo decir, y quien quiera que se dé por aludido, que nosotros no somos un partido de extremos, de radicalismos, somos un partido de unión entre españoles, de hacer política coherente y defendemos una España de ciudadanos libres e iguales. Y a partir de ahí, podremos dialogar con todo el que pueda compartir con nosotros esos objetivos y pueda acercarse a ellos y no venga desde postulados totalmente antagónicos.

-A tenor de las últimas declaraciones de los líderes del PP, parece que la opción de Vox no les resultaría tan antagónica…

-El PP ya llevaba tiempo perdiendo parlamentarios y ha vuelto a perder muchos, el retroceso es permanente. Hay una persona como Moreno Bonilla, que lleva mucho tiempo también en la política andaluza y no ha cubierto en absoluto las expectativas que ellos pudieran tener, ni ha detenido la sangría de votos. El PP es un partido que fuera de Andalucía está salpicado de corrupción en múltiples casos y dentro de Andalucía jamás se ha sabido convertir en la alternativa necesaria para poder llegar al gobierno. Por eso entendemos que el PP no es el partido que tiene que tener la responsabilidad de provocar la regeneración y las reformas que necesita Andalucía en este momento. A la vez, creemos que es Juan Marín y Ciudadanos el partido que ha tenido un crecimiento permanente, que precisamente ha demostrado ya la generosidad de facilitar la gobernabilidad de distintas Comunidades, también en Andalucía, apoyando a partidos distintos simplemente para que no se atrancaran las políticas. Por eso entendemos que éste es el momento de Ciudadanos, en el que los demás tendrían que tener con nosotros la misma generosidad para posibilitar un gobierno reformista, regenerador y que pueda abrir ventanas, levantar alfombras y quitar buena parte de los problemas de Andalucía con la corrupción y la mala gestión.

-Toda este coyuntura de pactos, con la presencia de Vox, podría darse también en la provincia de Granada y en su capital si se reproducen resultados parecidos en las municipales de mayo próximo…

-No vamos a analizar partidos que todavía no tengan una estrategia constatada y que no se sepa si el electorado va a seguir manteniendo su apoyo en otras convocatorias. Creo que las municipales se van a dirimir entre tres partidos. El PSOE, que en este momento tiene la alcaldía, y al mismo tiempo la Diputación, la Junta y el Gobierno de España, ha quedado 3 puntos por debajo de Ciudadanos en la capital. Y un PP, que tenía mayorías absolutísimas, va en un claro retroceso. Así que somos el partido en proyección que creo que va a obtener la alcaldía.

-Con los votos del domingo de los 4 concejales actuales en la capital, Ciudadanos pasaría a 6-7…

-Si nosotros podemos pasar a 6-7, el PSOE estaría en 4-5 concejales, una posición minoritaria. Lo único que nos preocupa es nuestro proyecto político, un proyecto regenerador de la política que de verdad abra ventanas y levante alfombras, porque el alcalde de la ciudad sigue imputado después de dos años y no hemos podido echarlo. Sólo lo hemos podido reprobar porque a la vez sigue habiendo 6 concejales del PP imputados o en juicios. Entendemos que los granadinos querrán sacar la corrupción de las instituciones.

-El PSOE tiene 8 concejales y tiene problemas para sacar adelante ni siquiera un presupuesto. ¿Gobernar con 6 o 7 concejales es posible?

-8 concejales pueden ser muchos o pueden ser pocos, el PSOE lo que ha hecho es entrar por la puerta de atrás al Ayuntamiento con un acuerdo con otros partidos para sacar la corrupción en ese momento y lo que hizo fue dar un golpe de estado democrático, empezar a hacer nombramientos de técnicos, empezar a gobernar con decretos de alcaldía y romper todos los acuerdos con el resto de partidos políticos. Un ejemplo es el Observatorio de la Movilidad, que el PSOE se ha cargado prácticamente para tomar las decisiones unilateralmente. Ha hecho con el LAC y las líneas de bus lo que ha querido y ahora las quiere cambiar hasta de color. El PSOE rompe los consensos por donde va y tiene el síndrome de mayoría absoluta, aunque solo tenga 8 concejales. Pero incluso con 8 concejales se puede llegar a acuerdos permanentes con el resto de formaciones, se pueden construir órganos donde se puedan colegiar esas decisiones, y de participación ciudadana. Y si todo eso se hace con una política transparente, con un ayuntamiento abierto de puertas hacia fuera y donde no hay sombra de sospecha de corrupción, se puede hacer una gestión totalmente distinta con los mismos 8 concejales.

-¿Condicionan en algo los resultados de las autonómicas y un posible Gobierno la designación del candidato a la alcaldía?

-En absoluto, vamos paso a paso. Ahora venían las autonómicas, nos hemos preocupado de hacer un proceso de primarias para los cabezas de lista de cada provincia, a partir de ahí se han compuesto el resto de las listas. Y ahora después vendrá el momento de optar por elegir cabezas de lista en las distintas ciudades y el resto de equipos municipales. No va a condicionar nada el resultado de las autonómicas el futuro de quien pueda alcanzar la candidatura de Granada.

-Todos los políticos dicen que ser alcalde de su ciudad es algo muy especial, ¿ahora que parece un objetivo más cercano, mantiene esa inquietud?

-Si, por eso me presenté para encabezar la lista anterior. Pero en este momento estoy en el Congreso de los Diputados, estoy en un equipo además que está haciendo una política que está siendo el escaparate del proyecto de Ciudadanos en toda España, que estamos incluyendo leyes muy potentes y donde juego un papel bastante relevante dentro del grupo y tampoco entiendo que en la política tengamos que estar dando muchos bandazos de un lado a otro si no está muy justificado. Yo estoy bien, Manuel Olivares está bien en el trabajo que hace en el Ayuntamiento y los procesos de listas ya se verá quienes son los candidatos en los distintos sitios, pero cada uno tiene que estar centrado en el lugar donde esté y cuando llegue el momento si tiene que saltar a otro sitio, el partido lo propone, ya se verá...

"Vamos a tener un porcentaje de diputados muy grande y luego estará por ver si nos puede dar para dirigir la Diputación"

-Ciudadanos ha sido la fuerza más votada en 7 municipios del área metropolitana...

-Ser primera o segunda fuerza política en municipios de enorme población como Armilla augura que con el crecimiento, de cara a las municipales, vamos a ostentar muchas alcaldías y vamos a crecer más en el conjunto de la provincia. Nosotros en este momento, aunque llegamos al 82% de la población, solamente estamos en menos de 60 municipios, así que hasta 175 que hay en total, esa es la franja de ventaja competitiva que tienen el PSOE y el PP en este momento con nosotros y lo que hace que todavía tengan más voto en el cómputo global de la provincia. Pero cuando lleguemos a todos los municipios Ciudadanos será el partido líder de la provincia de Granada.

-En la Costa los resultados no han sido tan buenos como en el Área Metropolitana, a pesar de los recientes esfuerzos. ¿Es un objetivo a conseguir?

-Hay sitios donde hemos ganado como Armilla o La Zubia y allí Ciudadanos está en plena temporada. Pero hay otros lugares donde estamos con la pretemporada, como la Costa, pero cuando estemos en las municipales vamos a optar a la alcaldia y se verá.

-Por extensión, ¿para el objetivo de conseguir gobernar en la Diputación están también en pretemporada?

-De los datos de estas elecciones está claro que Ciudadanos va a tener un resultado muy importante en el Área Metropolitana, donde se reparten 16 diputados, y que aunque estamos en pretemporada, ya hemos tenido un resultado bueno en la Costa, que será mejor en las municipales, que son el otro lugar donde se reparten también otros 3 diputados. Todavía no vamos a poder optar a los diputados en otros partidos judiciales donde solo hay dos o uno. Esto demuestra que vamos a tener un porcentaje de diputados muy grande y luego estará por ver si nos puede dar para dirigir la Diputación o nos puede dar para ser el partido decisivo, no ya en ver quién la dirige, sino en ver que nuestro proyecto se lleve adelante, en la fórmula que fuera.