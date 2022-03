Ciudadanos tacha de "contraproducente" que el Ayuntamiento de Granada "coarte el derecho de huelga de los transportistas"

La parlamentaria andaluza y secretaria provincial de Acción Institucional de Ciudadanos en Granada, Concha Insúa, ha tachado de "contraproducente" la decisión del Ayuntamiento de la capital mediante la cual ha prohibido mediante decreto la circulación de vehículos de más de 3.500 kilos, cabezas tractoras de camiones y vehículos especiales en vías urbanas "supuestamente, por motivos medioambientales" hasta el viernes en el núcleo urbano de la capital, y que en este contexto "coarte el derecho de huelga de los transportistas".

"Nos encontramos de nuevo ante la doble moral del PSOE, que donde gobierna no quiere contestación y donde no gobierna se dedica a agitar la calle", ha denunciado Insúa, quien ha apelado a la necesidad de "buscar consensos" y de encontrar "fórmulas alternativas que no vulneren en ningún caso los derechos fundamentales amparados por nuestra Constitución", como es el derecho a la huelga, "especialmente ante una realidad que es consecuencia de una situación tan complicada".

En cualquier caso, la diputada ha reiterado su "solidaridad" con los vecinos de la capital, y en especial con los del centro, "que diariamente sufren niveles de contaminación ambiental y acústica que exceden lo recomendable".

"Desde Cs seguiremos apoyando e impulsando cuantas medidas sean necesarias para reducir la contaminación, tal y como estamos haciendo desde nuestras competencias en la Junta de Andalucía, pero desde luego prohibir una manifestación no se encuentra entre las soluciones idóneas para acabar con este problema", ha concluido.