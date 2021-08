Ciudadanos, entre la 'extrema unción' y la búsqueda de coordinador provincial en Granada

Hay quien dice que del amor al odio solo hay un paso y eso, sin duda alguna, se ha visto y comprobado durante los últimos meses en la política granadina. Si se hiciera un balance de lo que ha ido transcurriendo desde que allá por el ahora lejano junio de 2019 se formase el primer gobierno de la capital tras las elecciones municipales, el acompañamiento perfecto serían las palomitas, el color protagonista en la historia sería el naranja y la banda sonora haría que escuchásemos eso de se nos rompió el amor de tanto usarlo, de tanto loco abrazo sin medidas que cantaba Rocío Jurado. Y es que la crisis de Ciudadanos en Granada, por acotarla a lo que nos atañe, suma y sigue en una provincia en la que la formación se ha quedado totalmente descabezada y a la que incluso alguno ya le ha dado la extrema unción. Y es que mientras que el partido busca a su nuevo coordinador provincial (y también local en Granada) el hasta la pasada semana dirigente granadino de la formación naranja Luis Salvador se despidió este lunes de los afiliados en una carta en la que auguró la muerte de Ciudadanos en Andalucía.

Cuando Luis Salvador apoyó la investidura del socialista Paco Cuenca, tras la ya famosa explosión del bipartito municipal de Cs y PP en la capital granadina, desde Ciudadanos, partido que durante los últimos meses se ha quedado tocado a todos los niveles con las fugas y salidas registradas, se anunció que habría consecuencias. Y si quien avisa no es traidor esas consecuencias tuvieron lugar el jueves de la pasada semana.

Unas horas antes de que el vicepresidente de la Junta y líder naranja en Andalucía, Juan Marín, lo anunciase públicamente, la dirección nacional de Cs comunicaba a Salvador y a su único afín en el Ayuntamiento de Granada, el edil José Antonio Huertas, que habían sido expulsados del partido y les pedía dejar las dos actas de concejales que ostenta en la capital granadina.

Sin embargo, esa petición no llegaría (ni lo hará) a buen puerto, pues tras el apoyo de ambos al PSOE para que Cuenca vuelva a dirigir la ciudad, este los ha incluido en el equipo de gobierno municipal: José Antonio Huertas es tercer teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Deportes y Transformación Digital en el Ayuntamiento de Granada y Luis Salvador, concejal delegado con las competencias de Estrategia 2031, anillo verde, internacionalización de la marca Granada y GRX cardiosaludable. Pero es que, además, el propio Marín aseguró que Huertas había presentado alegaciones a su expulsión en el periodo abierto al efecto, algo que no habría hecho un Luis Salvador del que ayer se esperaba conocer a su sucesor a nivel provincial –Marín dijo que se conocería este lunes–, nombramiento que no llegó.

La situación de la formación es crítica y la búsqueda de un perfil adecuado a ojos de las direcciones regional y nacional para asumir la coordinación provincial de Granada no está siendo fácil. Y es que según fuentes internas del partido, Salvador aún guarda afines en las filas naranjas, como así se vio con la carta de despedida a los afiliados que envió ayer.

“Las cosas iban mal, la política estaba bajo mínimos, los partidos en crisis, la corrupción campaba a sus anchas, eran momentos difíciles donde unos pocos valientes dimos un paso adelante para intentar cambiar las cosas”, así arranca la misiva en la que Salvador, tras hacer un repaso de su trayectoria como miembro del grupo “impulsor” del partido naranja y destacar cómo recorrió medios de comunicación para dar a conocer a un partido que fue “alternancia al bipartidismo”, explica cómo se creó Cs Granada en el mítico Café Fútbol.

Sin embargo, tras ello, el que fuera dirigente provincial y exalcalde de la ciudad lamenta un “cambio de objetivos”, asegura que la foto de Colón “hizo perder el centro político” y considera que las decisiones a nivel nacional y regional “van a borrar a Cs de Andalucía”.

Pero la de Salvador no fue la única carta (ni salida) que se conoció este lunes. El hasta ahora coordinador local de Cs en Granada capital César Robles anunció que dejaba de estar al frente de la agrupación local, pese a sí continuar como militante.

“Tengo la duda de si todas las desastrosas decisiones tomadas a nivel regional y nacional (incluida la expulsión de nuestros compañeros Luis Salvador y José Antonio Huertas) tienen un fin último de destrucción de la estructura territorial del partido para facilitar nuestra absorción por otros partidos políticos”, apunta Robles en su misiva.

Así, Ciudadanos se queda sin sus cabezas en la capital granadina y a nivel provincial, por lo que tiene ahora que buscar a sus nuevos dirigentes para dar relevo a aquellos salientes que ya le han dado la extrema unción al partido. Habrá que esperar para comprobar si, como bien apuntaban ayer desde el partido después de no cumplirse lo que dijo Juan Marín, será esta semana cuando se conozcan esos relevos.