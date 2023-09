Las primeras colegiales llegan al San Bartolomé y Santiago de Granada, el colegio mayor más antiguo de España

"Concluida la segunda fase de adjudicación de plazas el 31 de julio, saludamos a quienes también serán Colegiales el curso 23/24: Antonio, Lucía, Lucía, Pablo, Ana Belén, Hugo, Eduardo, Manuel, Íñigo, Nuria, Mikaela y Pablo. Nuestra bienvenida". Este sencillo mensaje, colgado en el muro de Facebook del Real Colegio Mayor San Bartolomé y Santiago, supone un cambio sustancial en la vida de esta institución ya centenaria. Se trata del Colegio Mayor más antiguo de España, fundado nada menos que en 1649 y ahora, en 2023, cuenta por primera vez con colegiales mujeres estudiantes de grado.

El director del Colegio Mayor, situado en la calle San Jerónimo, José Luis Pérez-Serrabona, explica con sencillez el paso dado y lo contextualiza. Con anterioridad ha habido mujeres en el San Bartolomé, pero todas eran de posgrado y mayoritariamente de otros países gracias a distintos convenios internacionales firmados por la institución. Ahora, en el último proceso de inscripción para acceder a una de las plazas del Colegio, por primera vez se ha contado con la fórmula de don/doña en el impreso de solicitud. Se han abierto las puertas a las estudiantes de grado.

Esta decisión, explica el director, no es nueva y nada tiene que ver con la aplicación del punto cuarto de la disposición adicional séptima de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que señala que los colegios mayores privados que tengan un régimen no mixto o segregado no podrán adscribirse a una universidad pública. Sobre este asunto, Pérez-Serrabona indica que hace tiempo que no son un centro únicamente masculino, pero lo cierto es que hasta ahora ni se había publicitado ni en la práctica habían contado con mujeres estudiantes de grado entre sus colegiales.

"El Colegio Mayor -que es una fundación privada con un patronato que depende directamente del Rectorado- hace años que fijó en sus estatutos que no se discriminaba" por ninguna razón, explica su responsable. "Eso ha permitido que hayan venido" mujeres, fundamentalmente de otros países y para realizar estudios de posgrado. El director reconoce que esta presencia femenina "no ha sido muy frecuente y que casi todas eran extranjeras". De ahí que este año decidieran darle un cambio a la web e incluir información sobre el carácter mixto de la institución. "No anunciarlo hacía que la gente no preguntara", reflexiona Pérez-Serrabona.

Darle publicidad ha dado resultado y en la primera adjudicación eran ya media docena las mujeres que han conseguido una plaza. "Son las primeras colegiales formales", indica el director. A ellas se han reservado las habitaciones que cuentan con baño a la espera de acometer una reforma en el Colegio Mayor. "Sin que suponga ningún tipo de discriminación, por razones de comodidad, las habitaciones con baño completo en el interior, serán adjudicadas a las chicas residentes, con prioridad a los chicos, pues estatutariamente se recibe en el Colegio a unas y otros, con carácter abierto (mixto, en la expresión de la Ley del Sistema Universitario)", reza la web del Real Colegio Mayor.

En la actualidad el San Bartolomé cuenta con cuarenta habitaciones con ducha y diez con cuarto de baño. En una primera fase de la reforma proyectada se quiere instalar baños nuevos en veinte estancias. Para acometer esta intervención, que también se anuncia en la web del Colegio Mayor, se está a la espera de la aprobación de la Universidad de Granada.

Colegios Mayores en Granada

Según la información de la que dispone la Universidad de Granada (UGR) en la ciudad hay diez colegios mayores, con 1.042 plazas disponibles. De este total, cinco -incluido el San Bartolomé y Santiago- son mixtos mientras que otros cinco segregan. El Albayzín es masculino y el resto -Alsajara, Montaigne, Santa María y Santo Domingo- femeninos.

Todos ellos, los mixtos y los que no lo son, mantienen convenios con la Universidad de Granada. En virtud de estos acuerdos, los colegios mayores ofrecen actividades que pueden ser convalidables por créditos o, por ejemplo, la UGR bonifica un porcentaje del coste de un número limitado de plazas de residente en convocatorias anuales que se pueden consultar en la web del Vicerrectorado de Estudiantes.

La LOSU establece que los colegios mayores privados que tengan un régimen no mixto o segregado no podrán adscribirse a una universidad pública. Aquellos convenios que se encuentren vigentes a la entrada en vigor de esta ley orgánica podrán mantenerse hasta su vencimiento, pero no renovarse. Cuando se publicó la norma la pasada primavera desde la UGR se indicó que "la mayoría de los adscritos no están ya segregados o están en proceso", mientras que puntualizaba que "nuestro Colegio Mayor es mixto", en referencia al Isabel la Católica. También desde la UGR pero en este mes de septiembre la presidenta de la Comisión de Colegios Mayores y Residencias de Estudiantes, Teresa Ortega, apunta que "estamos ya trabajando desde el Vicerrectorado de Estudiantes y Vida Universitaria, y desde la Comisión de Colegios Mayores de la Universidad de Granada" en la aplicación de la norma. El Montaigne ya ha adelantado su decisión de pasar a ser mixto el próximo curso 2024/2025.

Desde el Consejo de Colegios Mayores, su secretario general, Carlos García, puntualiza por su parte que los centros cuyos titulares quieran mantener el modelo segregado deberán dejar de estar adscritos a la UGR. "Son decisiones estratégicas de cada institución". Sí podrían, si así lo decidieran los titulares, adscribirse a una universidad privada, añade García.

El Real Colegio San Bartolomé y Santiago

Fue Diego de Ribera quien pidió en su testamento que se abriera, con parte de sus bienes, un colegio mayor, pero en Salamanca. Finalmente la institución se abrió en la calle San Jerónimo en 1649 como Colegio de Santiago. Gracias a la donación de Bartolomé Veneroso se abrió otro colegio en 1609. Ambos, el de San Bartolomé y el de Santiago, se fusionaron en 1701. Desde el curso 1649/160 han sido miles los colegiales que han pasado por el palacio de San Jerónimo. Don Juan de Leyva, que llegó a obispo de Almería, fue el primer colegial y cada año se celebra esa efeméride, la entrada del primer colegial, el 20 de noviembre