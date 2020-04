Comprar sin bajarse del coche en El Corte Inglés de Granada

Los centros de El Corte Inglés en Granada ofrecerán el domingo, de 11:00 a 19:00 horas, el servicio Click & Car que permite a los clientes recoger los pedidos que hayan hecho por internet o teléfono en el mismo día o en jornadas anteriores

No se trata como tal, de una apertura al público, sino solo un servicio para la entrega. Este servicio da la posibilidad a los ciudadanos de no romper su aislamiento, ya que la entrega se realiza en el parking del centro comercial, desde el propio vehículo del cliente, que no entra en contacto con otras personas.

Esta medida se enmarca en el compromiso de la empresa para dar servicio a los ciudadanos en un momento de especial dificultad, particularmente con los productos de alimentación y artículos de primera necesidad, y responder así a la demanda social existente para este tipo de productos.