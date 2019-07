Compromiso personal del presidente de la Junta con la Capitalidad Cultural 2031

Los ‘gobiernos del cambio’ de la Junta y del Ayuntamiento de Granada abrieron ayer una nueva etapa de entendimiento y “lealtad” para colaborar en el desarrollo de la provincia superando, según el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el alcalde de Granada, Luis Salvador, tiempos en los que no había “sintonía” ni “entendimiento”, lo que a su juicio tenía lastrada a la ciudad.

El presidente de la Junta trasladó ayer al alcalde de Granada dentro de la ronda de recepciones a los nuevos alcaldes salidos del 26M, la “lealtad” institucional que el gobierno de la Junta va a tener con el “Ayuntamiento de Granada y sus vecinos”. Moreno destacó de Granada, a la que tienen un “gran cariño” personal, que “es una de las ciudades más importantes de España y de Andalucía, que forma parte de nuestra idiosincrasia y de nuestro legado histórico como comunidad y nación, y que está cargada de enormes potencialidades y posibilidades”. “Tal es así que Granada está llamada a ser uno de los motores económicos y sociales de Andalucía y España”, auguró.

“Después de años en los que han estado alejados San Telmo y la Alcaldía, que parecía que no había buena sintonía, inauguramos nueva etapa basada en la confianza y la complicidad con el objetivo que me ha trasladado el alcalde de mejorar la calidad de vida de los vecinos de Granada, a lo que me sumo”, aseguró Moreno como propósito de intenciones.

En la reunión se trataron temas importantes para Granada centrados en tres proyectos: el cultural, la economía y la movilidad, con el respaldo a la ampliación del Metro a “medio plazo”.

Sobre el proyecto de capitalidad europea de la cultura 2031, que coincide con la celebración del 500 aniversario de la UGR, Moreno aseguró que es una “efemérides” importante en la que trabajarán conjuntamente con Granada. Así, Salvador se ha traído de la reunión de Sevilla el compromiso del gobierno autonómico de generar los proyectos culturales que darán forma a esta candidatura y que quedarán en la ciudad pasada la efemérides, al igual que ocurrió, por ejemplo, con los mundiales de esquí. “Trabajaremos juntos para complementar infraestructuras culturales para llegar a 2031 con un nivel que posibilite esa capitalidad”, se comprometió Moreno.

El alcalde, que lleva además estas competencias dentro del equipo de gobierno local por la “importancia estratégica para Granada” que supone el proyecto, explicó tras la reunión que el marco temporal de 12 años que queda es el que “permite hacer una planificación no sólo en un mandato, sino con objetivos a corto, medio y largo plazo” en un proyecto positivo para la ciudad.

“Granada es una ciudad que supura cultura, que es cuna de flamenco, de la guitarra, de poetas, dramaturgos, que tiene todo para ser una ciudad más importante. Tenemos la Alhambra, el Albaicín y el Sacromonte, pero si quitamos eso seguiríamos con el palacio de Carlos V, la Catedral, el patrimonio barroco y renacentista. Eso da mucha potencialidad”, aseguró Salvador.

En cuanto a las infraestructuras que hay que desarrollar, el alcalde detalló “un Palacio de las Artes que sea un gran espacio escénico para grandes representaciones; una Ciudad de la Música para aglutinar los cuatro conservatorios de música y danza pasando de 3.500 alumnos a 7.000; el gran Museo de la Ciudad, una aspiración que lleva años esperando; o la realización en Casa Agreda de un centro cultural cofrade y de las tradiciones también con un museo de la guitarra”.

Pero no sólo infraestructuras. Salvador ha pedido también el apoyo de la Junta para la OCG y ha destacado el éxito del Festival de Música y Danza, gran seña de identidad de Granada. El objetivo, para Salvador, es “recuperar el liderazgo que siempre hemos tenido y que había descendido”.

El tercer punto que centró la reunión es el objetivo de situar a Granada como capital startup dentro del nuevo diseño de “economía digital”. Moreno reconoció la potencialidad de Granada para ser sede de startup por su dimensión, vocación y situación.

Salvador trasladó a Moreno que “en mucho Granada se ha sentido la gran olvidada, con falta de sintonía que ha hecho que el granadino medio no esperara mucho de la Junta”, por eso asegura que van a intentar dar “un ritmo” más para estar en la “mesa de los mejores, de Málaga y de Sevilla, con iniciativas y proyectos. No vale quejarnos. Granada sale a competir”.

Para el alcalde de Granada, si la ciudad y Andalucía quieren conquistar el futuro, “algo más hay que hacer”. Y ahí se engancha su visión de la economía digital. “El AVE hará que sea más fluido que vengan multinacionales a trabajar, congresos, actividad económica... El PTS es un clúster especializado, el Parque de las Ciencias, la UGR, ... va a haber una apuesta municipal importante”, se comprometió el alcalde, que quiere situar a Granada como capital startup del Sur de Europa y al nivel de otras como Finlandia, Irlanda o Israel. “El modelo que se desarrolle en Granada, con el presidente de la Junta como embajador, es exportable al conjunto de Andalucía para ser el nuevo Israel y convertirnos en referencia en el sur de Europa en economía digital y startup” para que el talento se quede en Granada.

“Vamos a trabajar con lealtad, vamos a apoyar este gobierno en un inicio que siempre es difícil pero que han cogido el timón con avances importantes. Desde Granada queremos dar, no sólo pedir, pero antes necesitamos las infraestructuras que generen el retorno a la economía”, aseguró Salvador tras la reunión, en la que los dos representantes destacaron la lealtad, el inicio de un camino conjunto y el objetivo de desarrollo de Granada.