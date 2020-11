Comunicare, servicios de nuestra agencia de marketing

En Comunicare sienten pasión por todo lo relacionado con el marketing, de ahí que hace 10 años decidieran crear una agencia de marketing centrada en numerosos servicios. El objetivo que persiguen, mediante el uso de las últimas tecnologías, es alcanzar a clientes potenciales para todo tipo de empresas. Por otro lado, también refuerzan las marcas para que el hueco que ocupan en el mercado sea más grande, siempre con el fin de incrementar las ventas a través de las numerosas herramientas digitales existentes.

Servicios de nuestra agencia de marketing

La pandemia generada por el coronavirus ha impulsado la digitalización en numerosos ámbitos de la sociedad, así como el comercio electrónico en contraposición al físico. Por este motivo, se hace más necesaria que nunca la contratación de una agencia de marketing digital, ya que la presencia y la visibilidad en la red son ahora más importantes que nunca. En Comunicare disponen de un amplio catálogo de servicios para ayudarte en esta tarea.

Captación de leads

La captación de leads se realiza a través de todos los canales que son predominantes en la red (Facebook, Google, Instagram, etc.) y, además, también personalizamos las automatizaciones de envíos de emails. El objetivo final en este servicio es captar y fidelizar al mayor número de clientes posibles para tu empresa.

Posteriormente al diseño del plan, se realiza periódicamente una revisión de la calidad en el plan implantado, siempre con el objetivo de mejorar cada aspecto relevante en la captación y explotación.

Trabajan con todo tipo de clientes (pymes, grandes empresas, empresas emergentes, etc.), de manera que analizan su estado actual y elaboran un plan para la mejora en esta área.

Mobile marketing

El mobile marketing es la estrategia que te permite comunicarte con tus clientes potenciales a través de dispositivos móviles o similares. Teniendo en cuenta que el móvil siempre se lleva encima y que cada vez se hacen más gestiones con este dispositivo, es de vital importancia que desarrolles esta estrategia para alcanzar una mayor velocidad.

Trabajan con distintos métodos para desarrollar esta estrategia y que tu empresa crezca:

- Adaptación de contenidos para que el cliente visualice correctamente el contenido de la web en el móvil.

- Implantación de códigos QR para ofrecer cupones de descuento en campañas o productos concretos.

- Creación de una app para reforzar tu relación con el cliente.

SEO off y On page

SEO off y On page son conceptos distintos, pero tienen el mismo objetivo: reforzar el posicionamiento SEO de una empresa en la red.

El SEO off page es una técnica que consiste en poner en marcha una serie de acciones enfocadas a la consecución de enlaces externos que apunten a tu página web para mejorar su posicionamiento en Google. En cambio, en el SEO on page se optimizan los elementos internos de una web (palabras clave, estructura de las distintas secciones, mejora de los textos, etc.).

En Comunicare trabajan ambos SEO, comenzando por un diseño del plan que tienen que llevar a cabo. Posteriormente lo implantan y, para finalizar, hacen una revisión periódica para analizar los resultados.

SEM

El SEM es una estrategia de marketing digital consistente en el posicionamiento con coste en los motores de búsqueda. Su objetivo principal es la captación de nuevos clientes que generen tráfico de máxima calidad en la página web.

En Comunicare trabajan con esta estrategia enfocada al primer buscador de España: Google. Para ello, crean y mejoran campañas de pago por clic en Google Ads. Además, se analizan y optimizan todas las variables posibles para reducir costes y aumentar ventas.

Para crear y reforzar el posicionamiento SEM de tu empresa, Comunicare tiene tres métodos de trabajo:

- Palabras clave. Estudian y seleccionan las palabras clave que más puedan ayudar al desarrollo de tu empresa y, además, las segmentan por importancia, coste y nivel de facilidad para conseguir más ventas.

- El servicio de Google Adwords funciona por pujas, de ahí que sea importante definirlas y escoger el tipo que más se adapte a las necesidades de cada empresa. Comunicare analiza las pujas de la competencia para lograr la más baja posible y reducir el coste de venta.

- Realizan un seguimiento y análisis diario, semanal y mensual de las campañas y revisan dónde se genera mayor rentabilidad para poder lograr una óptima redistribución del presupuesto.

Publicidad

La publicidad digital es de extrema importancia si quieres que tu empresa crezca en Internet y, por consiguiente, que aumente la venta de tus productos. En Comunicare tienen una agencia de publicidad que analizará tus necesidades y la situación de la competencia y, en base a ello, te propondrá las mejores campañas publicitarias que se pueden llevar a cabo.

En Comunicare están centrados en la evolución y el resultado de los trabajos que realizan, de ahí que midan en tiempo real todas las campañas que se crean.

Si estás buscando una empresa con todo tipo de servicios de marketing, no busques más, pues en Comunicare pueden transformar tu empresa para hacerla más fuerte y más visible en la red. Te esperamos.