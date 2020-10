Concha Insúa (Cs): "Con las medidas adoptadas velamos por la salud de todos los granadinos"

"Desde Ciudadanos siempre vamos a cuidar la salud de la UGR que, al final, es velar por la de todos los granadinos". Así lo ha expresado la parlamentaria granadina de Ciudadanos (Cs), Concha Insúa, en relación a las medidas preventivas adoptadas estos días por el Gobierno andaluz en la Universidad de Granada y en extensión a las tomadas en el resto de sectores. Insúa ha dejado claro que Ciudadanos Granada está al lado de la UGR y ha reclamado recuperar el espíritu de concordia para evitar guerras políticas a raíz de la pandemia.

"Las medidas adoptadas por el Gobierno andaluz no sólo en la UGR, sino también en otros ámbitos, buscan redundar en el beneficio de toda la ciudadanía, controlar la propagación del virus y no criminalizar a nadie. Estamos hablando de un virus que afecta a todos y que podemos transmitir todos, no un colectivo en concreto", ha declarado la parlamentaria.

En este sentido, Insúa ha subrayado que desde el Gobierno andaluz de Ciudadanos se han establecido propuestas a todos los niveles e instancias educativas, como colegios mayores o residencias en este caso, para frenar la expansión de virus dentro del ámbito universitario con la intención de evitar males mayores "pero está claro que la salud es primordial y hay que trabajar de manera conjunta y, sobre todo, preventiva desde todos los sectores como se está comprobando con las nuevas medidas en el sector de la hostelería o la reducción de las reuniones familiares".

La parlamentaria de la formación naranja ha lanzado un mensaje de unión y ha reivindicado recuperar el espíritu de unión que quedó sellado en el Parlamento, "algo que estos días se ha visto desvirtuado cuando desde la oposición se nos ha atacado por el cierre de las aulas granadinas", ha señalado Insúa, quien ha incidido en que "sólo unidos, con sentido de utilidad y concienciación social se frena esta pandemia", ha concluido.