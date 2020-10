Coronavirus en Granada: el día con más muertos y contagios de toda la pandemia

Las medidas para atajar el coronavirus en Granada han llegado muy tarde para 17 personas, las que han fallecido en las últimas 24 horas en la provincia a causa del Covid-19. Y la barbaridad de las cifras que está provocando el patógeno no alientan a un futuro a corto plazo mejor. Porque a la plusmarca de muertes se suma el récord de contagiados que también se bate hoy con 1.382 casos, y una hospitalización que no deja de crecer a un ritmo de una treintena de ingresos al día y que esta vez asciende a 34. Los curados son muchos, 269, pero no compensan el número de casos nuevos.

Los fallecimientos de hoy en Granada suponen un punto de inflexión en la pandemia. Han muerto en la provincia 17 personas en una sola jornada por el Covid-19, una tragedia sin parangón, y que supera el día con más decesos de toda la pandemia, que con el dato consolidado, fue de 16 el pasado 30 de marzo. Aunque todos los expertos coinciden en que va a resultar imposible saber la cifra real de los primeros peses del coronavirus, el dato de hoy incidirá en aumentos de muertos cuando se recoloquen los datos en sus días concretos.

Y además, el virus está matando con mayor rapidez en relación a la fecha de diagnóstico. El más reciente, según los datos de hoy, fue del pasado sábado 24, por ejemplo. También han crecido los fallecidos de días anteriores. Del viernes 23 hay dos muertos más (3), del jueves 22 pasa de 2 a 5, y del miércoles 21 de 1 a 4. Y así se desarrolla este macabro recuento.

De los 17 muertos notificados hoy, dos de ellos pertenecen a la Residencia Nuestra Señora de la Misericordia de Loja, que en total ha visto fallecer a tres de sus usuarios. En este centro hay nada menos que 77 casos, 51 en residentes y 26 en trabajadores. Otro de los finados del recuento triste de hoy es de la Residencia San Jaime de Huéscar, que eleva el total de víctimas a 4. En este foco sigue habiendo 62 casos confirmados. Y la Junta indica la declaración de otro brote de gravedad la Residencia Camino de Santiago de Alhendín que comienza con 11 personas afectadas.

El coronavirus está siendo una pesadilla en Granada. Una de las grandes diferencias con la primera ola es que ahora la información llega con más contundencia porque en marzo ni siquiera se sabía la magnitud de los contagios, solo la punta del iceberg con las hospitalizaciones. Ahora no. Ahora se ve el agobio en los centros asistenciales y en las UCI y a la vez se sabe cuantos contagios hay, si no de forma exacta, sí más aproximada que hace unos meses. Y estas hablan de que los profesionales sanitarios y la sociedad lo van a pasar mal en las próximas semanas porque, al menos en la provincia, el ritmo de infección no decae.

Así, los 1.382 casos que aparecen en el parte de hoy de la Junta de Andalucía son la cantidad más importante de contagios en una sola jornada en lo que va de pandemia, superando los 1.361 correspondientes a las notificaciones registradas el pasado sábado. De todos ellos, correspondientes a casos diagnosticados exactamente en el día de ayer, solo 37, es decir, solo el 2,67% del total. El resto están repartidos en varios días y con un retraso en la entrega de resultados de los test que se sitúa en los 6-7 días.

En relación a los brotes, el parte semanal suma 21 nuevos focos en la provincia de Granada con un total de 139 casos confirmados en todos ellos. Están divididos en los distritos Metropolitano (3 brotes de 8, 9 y 7 casos), Granada capital (12 focos con 7, 5, 6, 5, 3, 3, 12, 3, 3, 6, 11 y 16 afectados), Sur (cuatro clústers de 9, 4, 5 y 7 contagiados), y 2 en el área Nordeste de 7 y 3 casos.

La situación hospitalaria no mejora. El parte indica 34 nuevos ingresos aunque la realidad indica que de un día para otro en Granada hay once ingresados más, que vuelven también a marcar el récord de personas encamadas en la provincia para situarse en la 569. Las UCI suben con dos entradas nuevas, aunque en el recuento real el número de contagiados Covid en estas unidades es de 74, uno menos que ayer. Las cifras de contagio, que marcan el crecimiento de los ingresos hospitalarios con varios días de antelación, no anticipan ninguna relajación de esta presión.

Ni siquiera las curaciones, que siempre son la única buena nueva de cada parte, son capaces de reducir el crecimiento imparable del coronavirus. En el dato de hoy se indican 269 altas epidemiológicas más, que suben el cómputo global de la pandemia a 5.709 recuperados. Los casos activos en la provincia ascienden hasta los 16.471.