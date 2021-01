Coronavirus en Granada: 647 nuevos casos notificados por acumulación

647 casos nuevos confirmados de coronavirus en las últimas 24 horas. ¿La tercera ola se desborda o es simplemente un acumulado de datos, después de que ayer solo se notificaran 16? Los días lo responderán, pero la cifra ofrecida hoy por la Consejería de Salud y remitida al Ministerio de Sanidad habla de un incremento casi exponencial con respecto a los últimos datos 'fiables' de la pandemia de hace apenas dos días en Granada: el sábado se contaban 366 y son casi el doble. De nuevo, estas jornadas serán claves para saber la tendencia, aunque el avance de esta cifra no indica nada bueno. Todo en un día sin grandes cantidades de hsopitalizados nuevos ni de fallecimientos, donde se ha restado uno a la estadística de ayer, lo que casi invalida todos los extraños datos ofrecidos por la Junta en Granada hace un día.

Lo que los datos parecen indicar, al menos de entrada, es que esta cifra, muy escandalosa, se debe a una acumulación de notificaciones de dos días, más que de uno solo. Todavía se viene de Navidad y de dos días festivos en lo que va de año, y hay pruebas acumuladas. Si ayer no era normal que hubiera solo 16 casos en Granada cuando el día anterior había 366, tampoco es habitual un crecimiento tan desorbitado de una jornada a otra. También se ha notado ese efecto fin de semana en las demás provincias. Cádiz, por ejemplo, dio ayer 66 contagios y hoy se ha disparado hasta los 952.

De hecho, en ningún momento de lo que va de pandemia ha habido tanta diferencia en casos notificados, ni en lo peor de la primera ola (cuando los datos estadísticos no tenían tanta fiabilidad como ahora) ni en la segunda. Es más, en los momentos más duros el crecimiento no iba de 600 en 600 como hoy, si no de 100 o 200 como mucho.

Para hacer un mejor dibujo de la situación hay que acudir al desglosado de datos del IECA por fecha de diagnóstico, donde ya se puede ver con mejor claridad el efecto que ha tenido la Navidad en la propagación del Covid-19 en Granada. De entrada, los contagios que se están notificando en estos días son por diagnósticos producidos durante la primera semana del Año y con contagios que, en su mayor parte, tuvieron lugar durante los primeros días de las pasadas fiestas.

Los datos relativos a la primera semana de Navidad ya aparecen claramente consolidados y sin apenas cambios con respecto a la actualización del IECA del pasado viernes. Es decir, los contagios producidos una vez se liberó casi todo el horarios en la hostelería, los comercios, y se reabrió la movilidad entre provincias ha tenido un efecto, evidente, de mayor número de contagios, pero se ha podido controlar, dentro de que las infecciones siguen siendo numerosas.

De un lado, parece que una mayor libertad puede conllevar una difusión alta del virus pero controlada. El problema viene cuando se ha dado un fenómeno amplificador como la Navidad, con sus cenas, comidas y frecuentes reuniones. El coronavirus entonces pasa de estar relativamente controlado a desbocarse. Y eso es lo que se ve en el desglose de datos oficial. Si los días de Pascua estaban ya consolidados, los relativos a la primera semana de enero se han desbordado acorde a la última actualización.

Así, el pasado viernes los datos de contagio del coronavirus en Granada por fecha de diagnóstico de la prueba eran de 67 casos (Año Nuevo), 69, 83, 280, 358, 170 (Día de Reyes) y 15 (última fecha actualizada). Siguiendo la misma serie, y con la actualización tras dos días de acumulación de datos, los contagios producidos en esas jornadas pasan a ser 70 (Año Nuevo), 78, 84, 290, 368, 179 (Día de Reyes), 368, 490, 165, y 10 (ayer). Con los números vistos, la gran subida se dio el día 7 de enero, con contagios producidos dentro de esos 7 días.

Son cifras importantes pero se parecen en poco a las que había en el peor momento de la segunda ola, donde el promedio de casos siempre estaba por encima de los 500 con picos, muchos días, por encima de 1.000. Cabe recordar que en la segunda ola se venía de una situación de 'normalidad' muy prolongada, y que ahora, en Navidad, esa 'libertad' de horarios se ha ceñido a dos semanas. Habrá que esperar a los próximos días, otra vez, para comprobar si las interacciones se han desbocado o si se consigue controlar el embate de la ola, que puede ser.

Lo que sí hay que tener en cuenta ahora es, de nuevo, la tasa de incidencia. Y lo esperado era que Granada superara durante el fin de semana la barrera psicológica de los 250 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, la que fija la OMS para calificar la situación como urgencia. Toda Andalucía está por encima de esa cantidad y la provincia lo hace con una ratio de 301 casos en dos semanas y 204,4 en una. El dato es terrible y es la clara conclusión que se saca de, exactamente, las fechas navideñas. Todos los distritos salvo el de la Costa (185,4) están por encima de los 250 casos: 253 el Nordeste, 330,6 el Metropolitano y 33,7 el de la capital.

La evolución ha sido muy seria y se ha doblado desde que comenzó el año, cuando se situó en 152,5 casos por cada 100.000 personas en dos semanas. Ya el viernes, con los datos desgranados, se situó en en 293,5 casos, el sábado subió hasta 305,7, pero ayer bajó a 301 (último balance actualizado). Importante también anotar que esta ligera bajada de la IA es la primera que se produce en Granada en las últimas semanas sin que hayan mediado jornadas festivas. Los otros dos descensos coincidieron con Navidad y Año Nuevo. La última vez que pasó algo así fue entre el 14 y el 15 de diciembre (133,4), que es la incidencia mínima registrada en la provincia en toda la segunda ola del Covid-19.

En cuanto al dato de hospitalización, los nuevos ingresos han sido relativamente pocos, tan solo 4, de los que 3 lo han hecho directamente a UCI, lo que en situación real se traduce en que se superan los 200 ingresados totales en la provincia de Granada. Son 210 ingresados, once más que en el parte de ayer, de los que 56 están en Cuidados Intensivos (cinco más que en el último recuento).

Por su parte, el número de fallecidos se rectifica conforme al dato del domingo y no solo no se notifica ninguno nuevo, sino que se resta uno al global, por lo que se queda en 1.077, los que había el sábado tras la subida del viernes. Por fecha de diagnóstico, en todo 2021 han muerto 4 personas en los días 1, 2, 4 y 6 de enero. El acumulado de curados totales pasa a ser de 42.998 tras los cinco que se han añadido hoy a este listado.