Los correos electrónicos que la exconcejal de Urbanismo de Granada Isabel Nieto enviaba y recibía a través de su cuenta de correo privada ya están en el sumario del caso Nazarí, de supuesta corrupción municipal. "Las instrucciones en Licencias, tanto del alcalde como mías, han sido manga ancha. Y en caso de duda, a favor del administrado". Los 'emails' revelan la participación del alcalde José Torres Hurtado en la toma de decisiones sobre asuntos urbanísticos, la celebración de reuniones secretas, "chantajes" de promotores y la elaboración de informes a medida que permitieran dar luz verde a determinados proyectos.

"Tenemos que acatar las órdenes de los chantajistas". "Ya estamos viendo que nuevamente vamos a ser víctimas de las venganzas de JJ". (26 de abril de 2015)

En una conversación con el director de Licencias (también investigado en este caso), la exedil municipal comenta un problema que tienen de "amenazas" y supuestos chantajes recibidos por parte de otro de los promotores implicados en este asunto judicial, José Julián Romero. En concreto, le ordena al técnico no enmendar un error detectado (salvo en algunos casos puntuales) y que le habría costado dinero a muchas personas, dado que podrían ser cobros indebidos. De este modo, "nosotros nos quitamos de encima las amenazas de P. M. y JJ", añade la exconcejal.

El técnico le contesta preocupado ("me contó algo que me puso los pelos de punta") porque un empresario que había hablado con él sabía una información "que sólo conocemos unos pocos". "El JJ le había dado detalles de lo que hablamos en la reunión del martes y eso sí que me mosqueó. Yo lo negué todo", le explicaba el responsable de Licencias a Nieto. El asunto al que hace referencia es el del edificio de Los Cármenes construido por José Julián Romero.

En otra conversación más adelante, también con el mismo alto cargo, hablan de la situación vivida por los funcionarios que acudían a las juntas de compensación del Plan Parcial N2. Iban "como si fueran al matadero. Incluso últimamente a pares, para no encontrarse muy solos ante las agresiones verbales que tenían que soportar del JJ", comentan ambos.

En cuanto al asunto urbanístico investigado en ese caso, el de la urbanización Ciudad de la Luz, Nieto le escribe a Manuel Lorente (director de Obras de Urbanismo) para enviarle un documento en el que se justificaría que el edificio del promotor JJ pudiera obtener licencia municipal sin haber terminado las obras de urbanización. "Me he inventado las palabras extraordinario y provisional como medidas especiales. Realmente, con el tenor literal de la ley, no se puede hacer otra cosa".

Casa Agreda: "Nosotros nos la quitamos de encima aunque sea gratis. Se la alquilamos, se la damos en concesión barato barato o lo que sea". (11 de enero de 2013)

El contenido de las conversaciones de Isabel Nieto a través de sus correos privados de gmail, una vez conocido por los investigadores policiales y por la jueza de instrucción que lleva el caso Nazarí, ésta ha decidido enviar una parte al Juzgado de Instrucción 9 de Granada, donde se investiga también a la exconcejal y al exalcalde del PP por la venta de la casa Agreda a una ONG marroquí. En una conversación con un responsable de la Agencia Albaicín, Nieto le explica cuáles son sus criterios para la venta, el alquiler o "lo que sea", con tal de que se encarguen del edificio municipal y de restaurarlo.

Pabellón Mulhacén: "Me dicen que no es que falle la climatización, es que no tiene. Y las ventanas del tejado no se pueden abrir". "Jugarán mejor los africanos que los nórdicos" (7 de julio de 2014)

El pabellón Mulhacén, una obra concedida a la empresa de Roberto García Arrabal (investigado en esta causa por recibir un supuesto trato de favor", resultó tener determinadas problemas para la celebración allí de las pruebas del Mundobasket. En un correo dirigido al concejal de Deportes en aquel momento, Antonio Granados, Nieto le explica que esos inconvenientes detectados a solo dos meses del evento no eran deficiencias, sino que "así era el proyecto que tuvo la licencia" y que, por tanto, era necesario aceptarlo así de manos del empresario para tenerlo a tiempo. La edil echaba mano de su característico humor.

Sobre García Arrabal: "Como es tan negociante, igual que le encasquetó a la Universidad un trozo, también quería endosarle a nosequién el sobrante para una residencia de mayores" (13 de septiembre de 2015)

Isabel Nieto intercambia con otra concejal del PP, Telesfora Ruiz, una serie de correos sobre un asunto "delicado", que era la pretensión de García Arrabal de construir una residencia en los terrenos del PTS de uso deportivo (junto al actual complejo Campus Padel). Ella admite que es controvertido por la discrepancia de usos, que son "muy discutibles y dudosos". Estos correos evidencian que el empresario no tenía problema en obtener de la Universidad lo que necesitara para favorecer el negocio. "El problema es que las residencias no se consideran equipamientos, en cambio las residencias de la Universidad sí".

García Arrabal firmó varios convenios con el rector Francisco González Lodeiro para construir varias residencias en zonas de equipamientos bajo el paraguas de esta institución, aunque el negocio era privado y la única contrapartida obtenida por la UGR eran unos precios algo más bajos para sus estudiantes, sólo durante los primeros años.

Nieto, que comparte con Telesfora Ruiz sus dudas sobre este asunto en un momento en el que ya tenía mucha controversia dentro del Ayuntamiento y una investigación abierta en los juzgados por el supuesto trato de favor a García Arrabal en el Serrallo, explica que "el problema es que el 50% de los funcionarios tienen una interpretación y el otro 50% tiene otra. Y están amenazados y asustados".