Cortes de luz en Granada: 113 interrupciones en noviembre a vecinos que pagan sus facturas

La Plataforma de afectados por los cortes de luz en Granada ha registrado en la oficina de Endesa en la capital las 113 incidencias por cortes de luz registradas durante noviembre y que han dejado sin suministro a vecinos que pagan sus facturas y denuncian, por tanto, un incumplimiento del contrato por parte de la empresa.

Portavoces de la plataforma, junto a vecinos afectados, exigen a Endesa un plan de acción sin demoras ya que tras quince años de apagones, estas incidencias son tan solo "una muestra del inmensosufrimiento humano que están generando los cortes en toda la provincia". Un sufrimiento "para el que nocaben excusas ni justificaciones" y que se extiende a municipios como Darro, Pinos Puente o Iznalloz,así como a otros distritos de la capital como La Chana o el Albaicín. De hecho, para contabilizar todos los casos, piden a los vecinos que envíen sus incidencias al whatsapp 624242950.

“Están menoscabando nuestra dignidad, la de los niños que viven en el distrito, la de las personas electrodependientes”, ha denunciado la portavoz de la plataforma, Rosa García, quien ha subrayado la situación de especial vulnerabilidad de estos enfermos, personas que tienen holter conectado de forma continua a los servicios de cardiología, botones de teleasistencia, personas diabéticas que llevan conectadas el medidor eléctrico de glucosa para detectar si hay subidas o bajadas. En este sentido, los convocantes señalan también el riesgo para la salud que supone dejar a cientos de familias sin electricidad en estas fechas de muy bajas temperaturas y denunciaron que este lunes la compañía distribuidora dejó sin luz un centro educativo del Distrito Norte.

Entre lo que consideran malas prácticas de Endesa, los convocantes denuncian que el sistema de llamadaspara notificar incidencias no funciona. "Es ineficaz y no genera que se resuelvan las incidencias en elmenor plazo posible". Además, la plataforma denuncia que la distribuidora está interviniendo de formaindiscriminada, cortando el suministro a bloques enteros, sin distinguir a las personas y entidades (incluidas ONGs) que pagan su luz.

Desde la Plataforma afirman que las administraciones públicas están "asumiendo las tesis" de Endesa, que insiste en "culpar a las propias víctimas de sus cortes de luz", cuando es la compañía la que está incumpliendo los contratos de suministro. “Endesa no para de decir que hay personas que robanla luz, pero nosotras sentimos que es Endesa quien nos roba, porque pagamos todos los meses nuestrosrecibos y Endesa se queda nuestro dinero pero no nos da electricidad”, afirma García.

Frente a esto, el colectivo de vecinos afectadas recuerda que las instituciones europeas ya se han manifestado ante este grave problema que supone una vulneración de los derechos humanos y de los consumidores y han instado a todas las administraciones (Gobierno de España, Junta de Andalucía, Ayuntamiento y Fiscalía) a intervenir.

Por todo ello, en su escrito, la plataforma reclama a los directivos de la compañía una reunión de trabajo en la que estos aclaren qué calendario de actuaciones tiene previsto la compañía para acabar con esta situación. Así lo explica la también portavoz de la plataforma Laura Guillén: “¿Qué alternativas nos van a ofrecer? ¿Con qué calendario y eficacia? En varias ocasiones Endesa nos ha prometido acabar con el problema, pero siguen negándonos la electricidad y las inversiones que dicen realizar no sirven para solucionarlo porque no están interviniendo en el problema de fondo que también incluye la mala calidad de los tendidos en baja tensión”. Y es que la plataforma afirma que no se puede arreglar el problema "si siempre hacemos lo mismo, ya que Endesa y las administraciones llevan años diciendo que intervienen pero la situación es la misma".

Finalmente, amparándose en los datos de las fuerzas de seguridad que afirman que el 95% delos enganches irregulares corresponde al consumo doméstico de familias sin recursos, los integrantes dela plataforma han pedido una mirada al problema de fondo de estas familias que están en situación deverdadera pobreza energética: "Habrá que estudiar las situaciones de aquellas familias que no puedenpagar la luz y necesitan de una intervención social para poder regularizar su suministro".