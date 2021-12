El alza del Covid rebaja las reservas hoteleras en el arranque del puente de diciembre en Granada

La reciente subida de contagios diarios por coronavirus en Granada ha provocado un descenso en la ocupación con la que la provincia inicia el puente de diciembre debido a las cancelaciones que se han dado de última hora. Así, Granada se ha quedado con un 69% de ocupación y la capital con un 80%, según datos de la Federación Provincial de Hostelería y Turismo. Estas cifras no se esperaban al inicio de la semana, cuando los datos que se manejaban en Granada en cuanto a casos por Covid-19 eran estables. Sin embargo, la dinámica de contagios parece haber cambiado, aunque la provincia sigue siendo la que menos casos registra de media.

No es la mejor noticia en pleno puente de diciembre, con la Navidad a la vuelta de la esquina, y con las ganas que hay entre la ciudadanía de disfrutar de estas fiestas, pero sí que refuerza lo que el sector ya ha pedido formalmente: el pasaporte Covid. El debate ya está sobre la mesa como principal vía para salvar posibles restricciones que afecten de forma drástica al sector, convirtiéndose en la pieza clave que daría seguridad a un sector muy golpeado por la pandemia.

Lo que sí parece que sigue adelante y no está registrando cancelaciones son las reservas en restaurantes, siempre que los contagios lo permitan y no aparezcan las restricciones. Los datos, a pesar de no ser los mejores, siguen dando movimiento al sector, que comienza a ver un poco de luz. En este sentido, desde la Federación piden calma e intentan transmitir optimismo, admitiendo que sí se han dado esas cancelaciones que le hacen temer por la situación a corto plazo mirando a las fiestas navideñas.

Precisamente el certificado Covid busca eso, que las empresas quieren anticiparse a las posibles restricciones que puedan producirse de seguir aumentando el número de contagios, algo que con los números en la mano es muy posible que ocurra. La provincia ya se encuentra en una tasa de incidencia de 65,3 casos a 14 días, por lo que la barrera de los 100 y el nivel uno estaría muy cerca. Así lo confirmó a Granada Hoy el presidente de la Federación de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada, Gregorio García, que no quiere ver como el sector sigue viviendo en la incertidumbre por las decisiones que tome la Junta por la situación sanitaria.

Esta medida ya se encuentra vigente en otras comunidades autónomas. Granada sigue manteniéndose en el nivel cero de riesgo, aunque las cifras han empeorado recientemente. El nivel uno aún está lejano, algo que mantiene la esperanza y ayuda a que el optimismo reine en la ciudad, a pesar de que lo ideal sería no contabilizar ningún caso. Gregorio García admite que el sector está "expectante" porque "si empeora la cosa es mala señal", pero al mismo tiempo intenta mantener el optimismo y anima a la gente "a venir a los restaurantes, a visitar la ciudad, esto también es recuperación económica, las cifras de Granada son buenas, estamos controlando todo con responsabilidad, haciéndolo bien en definitiva, la gente tiene que saber que no hay ningún problema, esto se soluciona entre todos con mucha responsabilidad".

Asimismo, el puente de diciembre vuelve a confirmar una tendencia que se viene vislumbrando en este lento proceso de recuperación económica: los turistas nacionales siguen sosteniendo al sector en Granada, una ciudad que se ha puesto de moda entre los españoles. El cerrojazo en muchos países europeos como Alemania, con muchas restricciones, o Austria, en confinamiento total, y la aparición de la nueva variante ómicron en Sudáfrica ha levantado los fantasmas para el sector del turismo, sin embargo, esta circunstancia no preocupa ni ha provocado alarma, de momento, en Granada, donde hosteleros y profesionales del turismo reclaman que la Administración actúe con responsabilidad de que todo siga funcionando.

A pesar de que los datos han empeorado, y siempre dependiendo de esta circunstancia, esta postura de cautela y confianza es debido a que la inmensa mayoría del turismo que ocupará Granada este puente de diciembre, que alcanza desde el viernes o sábado, días 3 y 4, hasta el miércoles 8 de diciembre, será nacional. Así lo aseguran responsables del sector, que sí reconocen cierto freno en la corriente al alza que se ha dado en los meses de octubre y noviembre en el sector, aunque de forma tímida.

El otoño ha registrado en Granada unas cifras realmente sorprendentes, mejorando niveles prepandemia. El puente del 12 de octubre y el de todos los santos rozaron prácticamente el lleno, denotando las ganas de volver a disfrutar de la normalidad de antaño.

Incluso, como novedad, "se ha dado un aumento del turista entre semana, un aspecto que no era común en Granada", resaltó el presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de la provincia de Granada, Juan Peláez, que profundizó en que "hemos tenido un mes de octubre que no nos lo creíamos, entre semana ocupaciones del 70-80%, algo que ni en los mejores momentos hemos tenido. Granada siempre ha sido más de fin de semana, pero este comportamiento ha cambiado y nos ha sorprendido estando todavía en pandemia".

En este sentido, está claro que la mejoría no ha sido fruto del turismo internacional, el cual sigue en vías de recuperarse y lo hace muy lentamente. Granada aún tiene que recuperar un 73% de los turistas procedentes del extranjero, especialmente son comunes en la ciudad el francés, el alemán, el estadounidense y los asiáticos, estos últimos desaparecidos desde que se declaró la crisis sanitaria por el Covid-19.

Gregorio García señaló que las cifras marcan que "el turismo extranjero no ha acabado de llegar. Nos falta el 73% de los turistas extranjeros, aún no se ha recuperado esto. Nos estamos nutriendo de turismo nacional". Peláez, al respecto, apostilló que "las nuevas cepas que están mutando hace que la gente se lo piense más y se frene. Hemos trabajado sobre todo turismo nacional, el turismo extranjero ha sido muy residual, esencialmente europeo, el turismo de Asia, Estados Unidos o el norte de África, que ya había llegado a Granada, aún no se ha recuperado".

En este sentido, el mensaje del sector, en palabras del presidente de los hosteleros, es llamar a la tranquilidad y el optimismo, ya que "no podemos ser alarmistas, hay que ser cautos. Que la gente pregunte, se informe y sigamos". García admitió que la preocupación sigue estando en las posibles restricciones que marque la Junta de Andalucía, más que en la situación que acontece fuera de España.

"Tenemos la incertidumbre de qué pasará con las restricciones si suben los contagios, es lógico, pero espero que no seamos los que pagamos siempre los mismos. Entendemos que la Administración actuará con responsabilidad de mantener todos los establecimientos abiertos y que funcionemos, y nosotros tendremos la responsabilidad de que la gente utilice la mascarilla, el gel hidroalcohólico, que haya distancia prudencial y tengamos mucha vigilancia sobre esto", opinó García.

En la misma línea se pronunció Juan Peláez, quien afirmó que se espera "un buen repunte" con el puente de diciembre y las fiestas navideñas, algo que está haciendo aumentar "el movimiento en las agencias, sobre todo en el turismo receptivo, con muchas excursiones y demás, y algo de movimiento también en el emisor, que ha tenido un comportamiento muy tímido. El emisor es la agencia típica de pie de calle donde el granadino va a comprar un viaje o una estancia. Granada sí que se ha puesto de moda entre el público nacional, pero el granadino ha decidido no viajar tanto por los datos que nosotros tenemos", explicó Peláez.

De hecho, un estudio realizado por la app Parclick así lo confirma. Granada se presentaba uno de los destinos favoritos para el puente de la Constitución. Según la información facilitada por esta aplicación, especializada en la reserva de parkings online que conecta a los conductores con las plazas de aparcamiento, la ciudad de la Alhambra será, junto a Sevilla, uno de los principales destinos de muchos turistas para estos días.

Respecto a las posibles restricciones que se puedan dar, el presidente de las agencias de viajes granadinas, desea que todo se mantenga como está ya que "si hay limitaciones, la gente no se mueve. Que haya restricciones para nosotros supone un parón en seco, es fundamental que haya cierto movimiento, mucha tranquilidad y confianza, que la gente se vacune y que los datos ayuden también".